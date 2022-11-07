https://ria.ru/20221107/koronavirus-1829599971.html
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 590 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:25
2022-11-07T11:25
2022-11-07T11:25
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 590 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 590, госпитализированы 108 человек, выздоровели 492 человека, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 402 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 235 533 случая коронавируса, выздоровели 3 045 169 человек, умерли 46 701 человек.
https://ria.ru/20221031/deti-1828111511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 590 случаев COVID-19