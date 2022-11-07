Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221107/koronavirus-1829599971.html
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 590 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:25
2022-11-07T11:25
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 590 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 590, госпитализированы 108 человек, выздоровели 492 человека, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 402 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 235 533 случая коронавируса, выздоровели 3 045 169 человек, умерли 46 701 человек.
https://ria.ru/20221031/deti-1828111511.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество
11:25 07.11.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 590 случаев COVID-19

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 590 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 590, госпитализированы 108 человек, выздоровели 492 человека, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 402 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 235 533 случая коронавируса, выздоровели 3 045 169 человек, умерли 46 701 человек.
Новорожденный и акушер - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 14:28Распространение коронавируса
Врач рассказал о детях, рожденных матерями с COVID-19
 
Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала