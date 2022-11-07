Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Фильм "Сердце Пармы" возглавил прокат в России и СНГ, заработав 105,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает kinobusiness.com.Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой.Вторую строчку со сборами 64,8 миллиона рублей занял российский документальный проект "Петр I: Последний царь и первый император". На третьей позиции — "Либерея: охотники за сокровищами". Касса ленты за уикенд — 63,7 миллиона рублей. При строительстве столичного метро рабочие обнаружили драгоценный оклад, который доказывает — легендарная библиотека Ивана Грозного существует. О находке забыли, и уже в наши дни она попала к ни о чем не подозревающему парню.Четвертое место занял мультфильм "Большое путешествие: Специальная доставка", собравший 61,3 миллиона рублей за выходные. Заяц Оскар и медведь Мик-Мик отправляются в дорогу, чтобы помочь малышу гризли найти родных. Замыкает пятерку лидеров проката комедия "Любовники" с Павлом Прилучным и Романом Курцыным в главных ролях, заработавшая 61,1 миллиона рублей. В фильме рассказывается о друзьях, которые решили помочь мужчинам, пострадавшим от женщин.
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Фильм "Сердце Пармы" возглавил прокат в России и СНГ, заработав 105,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает kinobusiness.com.
Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой.
Кадр из фильма "Петр I: Последний царь и первый император"
Вторую строчку со сборами 64,8 миллиона рублей занял российский документальный проект "Петр I: Последний царь и первый император".
На третьей позиции — "Либерея: охотники за сокровищами". Касса ленты за уикенд — 63,7 миллиона рублей. При строительстве столичного метро рабочие обнаружили драгоценный оклад, который доказывает — легендарная библиотека Ивана Грозного существует. О находке забыли, и уже в наши дни она попала к ни о чем не подозревающему парню.
Четвертое место занял мультфильм "Большое путешествие: Специальная доставка", собравший 61,3 миллиона рублей за выходные. Заяц Оскар и медведь Мик-Мик отправляются в дорогу, чтобы помочь малышу гризли найти родных.
Замыкает пятерку лидеров проката комедия "Любовники" с Павлом Прилучным и Романом Курцыным в главных ролях, заработавшая 61,1 миллиона рублей. В фильме рассказывается о друзьях, которые решили помочь мужчинам, пострадавшим от женщин.
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