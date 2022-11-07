https://ria.ru/20221107/kino-1829589228.html

Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 07.11.2022

Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Сердце Пармы" возглавил прокат в России и СНГ, заработав 105,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:03

2022-11-07T11:03

2022-11-07T11:03

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Фильм "Сердце Пармы" возглавил прокат в России и СНГ, заработав 105,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает kinobusiness.com.Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой.Вторую строчку со сборами 64,8 миллиона рублей занял российский документальный проект "Петр I: Последний царь и первый император". На третьей позиции — "Либерея: охотники за сокровищами". Касса ленты за уикенд — 63,7 миллиона рублей. При строительстве столичного метро рабочие обнаружили драгоценный оклад, который доказывает — легендарная библиотека Ивана Грозного существует. О находке забыли, и уже в наши дни она попала к ни о чем не подозревающему парню.Четвертое место занял мультфильм "Большое путешествие: Специальная доставка", собравший 61,3 миллиона рублей за выходные. Заяц Оскар и медведь Мик-Мик отправляются в дорогу, чтобы помочь малышу гризли найти родных. Замыкает пятерку лидеров проката комедия "Любовники" с Павлом Прилучным и Романом Курцыным в главных ролях, заработавшая 61,1 миллиона рублей. В фильме рассказывается о друзьях, которые решили помочь мужчинам, пострадавшим от женщин.

https://ria.ru/20221101/prokat-1828483573.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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