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Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 07.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221107/kino-1829589228.html
Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 07.11.2022
Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Сердце Пармы" возглавил прокат в России и СНГ, заработав 105,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:03
2022-11-07T11:03
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новости культуры
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Фильм "Сердце Пармы" возглавил прокат в России и СНГ, заработав 105,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает kinobusiness.com.Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой.Вторую строчку со сборами 64,8 миллиона рублей занял российский документальный проект "Петр I: Последний царь и первый император". На третьей позиции — "Либерея: охотники за сокровищами". Касса ленты за уикенд — 63,7 миллиона рублей. При строительстве столичного метро рабочие обнаружили драгоценный оклад, который доказывает — легендарная библиотека Ивана Грозного существует. О находке забыли, и уже в наши дни она попала к ни о чем не подозревающему парню.Четвертое место занял мультфильм "Большое путешествие: Специальная доставка", собравший 61,3 миллиона рублей за выходные. Заяц Оскар и медведь Мик-Мик отправляются в дорогу, чтобы помочь малышу гризли найти родных. Замыкает пятерку лидеров проката комедия "Любовники" с Павлом Прилучным и Романом Курцыным в главных ролях, заработавшая 61,1 миллиона рублей. В фильме рассказывается о друзьях, которые решили помочь мужчинам, пострадавшим от женщин.
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новости культуры, алексей иванов, петр i, иван грозный, россия, москва, снг, что посмотреть , кино и сериалы, павел прилучный
Культура, Новости культуры, Алексей Иванов, Петр I, Иван Грозный, Россия, Москва, СНГ, что посмотреть , Кино и сериалы, Павел Прилучный
11:03 07.11.2022
 
Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России и СНГ за выходные, собрав 105,7 миллиона

© Star Media (2022)На съемках фильма "Сердце пармы"
На съемках фильма Сердце пармы
© Star Media (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Фильм "Сердце Пармы" возглавил прокат в России и СНГ, заработав 105,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает kinobusiness.com.
Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой.
© Централ Партнершип, 2022Кадр из фильма "Петр I: Последний царь и первый император"
Кадр из фильма Петр I: Последний царь и первый император
© Централ Партнершип, 2022
Кадр из фильма "Петр I: Последний царь и первый император"
Вторую строчку со сборами 64,8 миллиона рублей занял российский документальный проект "Петр I: Последний царь и первый император".
На третьей позиции — "Либерея: охотники за сокровищами". Касса ленты за уикенд — 63,7 миллиона рублей. При строительстве столичного метро рабочие обнаружили драгоценный оклад, который доказывает — легендарная библиотека Ивана Грозного существует. О находке забыли, и уже в наши дни она попала к ни о чем не подозревающему парню.
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами"
Кадр из фильма Либерея. Охотники за сокровищами
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)
Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами"
Четвертое место занял мультфильм "Большое путешествие: Специальная доставка", собравший 61,3 миллиона рублей за выходные. Заяц Оскар и медведь Мик-Мик отправляются в дорогу, чтобы помочь малышу гризли найти родных.
© План 9, 2022Кадр из мультфильма "Большое путешествие. Специальная доставка"
Кадр из мультфильма Большое путешествие. Специальная доставка
1 из 2
Кадр из мультфильма "Большое путешествие. Специальная доставка"
© План 9, 2022
© Вольга, 2022Кадр из фильма "Любовники"
Кадр из фильма Любовники
2 из 2
Кадр из фильма "Любовники"
© Вольга, 2022
1 из 2
Кадр из мультфильма "Большое путешествие. Специальная доставка"
© План 9, 2022
2 из 2
Кадр из фильма "Любовники"
© Вольга, 2022
Замыкает пятерку лидеров проката комедия "Любовники" с Павлом Прилучным и Романом Курцыным в главных ролях, заработавшая 61,1 миллиона рублей. В фильме рассказывается о друзьях, которые решили помочь мужчинам, пострадавшим от женщин.
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1 ноября, 18:45Культура
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КультураНовости культурыАлексей ИвановПетр IИван ГрозныйРоссияМоскваСНГчто посмотретьКино и сериалыПавел Прилучный
 
 
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