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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/kherson-1829645608.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном - РИА Новости, 07.11.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о том, как в Кремле относятся к ситуации на херсонском направлении, и переадресовал... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:13
2022-11-07T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсон
херсонская область
дмитрий песков
кирилл стремоусов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о том, как в Кремле относятся к ситуации на херсонском направлении, и переадресовал его Минобороны РФ."Это вопрос, который касается уже военных аспектов, поэтому я рекомендую обращаться в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию на херсонском направлении.Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска стягивают к региону бронетехнику и танки.
https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Кирилл Стремоусов, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
13:13 07.11.2022
 
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации на Херсонском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в Херсонской области
Военнослужащие РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие РФ в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о том, как в Кремле относятся к ситуации на херсонском направлении, и переадресовал его Минобороны РФ.
"Это вопрос, который касается уже военных аспектов, поэтому я рекомендую обращаться в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию на херсонском направлении.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска стягивают к региону бронетехнику и танки.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонХерсонская областьДмитрий ПесковКирилл СтремоусовСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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