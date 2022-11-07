https://ria.ru/20221107/kherson-1829645608.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном - РИА Новости, 07.11.2022

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о том, как в Кремле относятся к ситуации на херсонском направлении, и переадресовал... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:13

2022-11-07T13:13

2022-11-07T13:13

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсон

херсонская область

дмитрий песков

кирилл стремоусов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о том, как в Кремле относятся к ситуации на херсонском направлении, и переадресовал его Минобороны РФ."Это вопрос, который касается уже военных аспектов, поэтому я рекомендую обращаться в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию на херсонском направлении.Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска стягивают к региону бронетехнику и танки.

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

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Кирилл Волков

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