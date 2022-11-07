https://ria.ru/20221107/kherson-1829645608.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном - РИА Новости, 07.11.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о том, как в Кремле относятся к ситуации на херсонском направлении, и переадресовал... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:13
2022-11-07T13:13
2022-11-07T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсон
херсонская область
дмитрий песков
кирилл стремоусов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о том, как в Кремле относятся к ситуации на херсонском направлении, и переадресовал его Минобороны РФ."Это вопрос, который касается уже военных аспектов, поэтому я рекомендую обращаться в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию на херсонском направлении.Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска стягивают к региону бронетехнику и танки.
https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации на Херсонском направлении