https://ria.ru/20221107/investitsii-1829722615.html
В экономику Ставрополья привлекут около 300 млрд рублей инвестиций
В экономику Ставрополья привлекут около 300 млрд рублей инвестиций - РИА Новости, 07.11.2022
В экономику Ставрополья привлекут около 300 млрд рублей инвестиций
По итогам текущего года в основной капитал Ставропольского края планируется привлечь около 300 миллиардов рублей инвестиций; инвестиционный портфель региона... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:51
2022-11-07T16:51
2022-11-07T16:51
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. По итогам текущего года в основной капитал Ставропольского края планируется привлечь около 300 миллиардов рублей инвестиций; инвестиционный портфель региона составляет 270 проектов, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона."Такие результаты стали возможны благодаря поддержке инвесторов на федеральном и региональном уровнях. В крае работает широкий спектр инструментов, самый значимый из которых касается строительства инфраструктуры для важных инвестпроектов региона. В частности, это создание или реконструкция объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, строительство сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжения и подъездные пути. В рамках данного механизма запланировано создание 30 объектов инфраструктуры для 12 инвестиционных проектов. Всего на 2022 и 2023 годы на эти цели предусмотрено более 9 миллиардов рублей", – процитировали в министерстве и.о. министра экономического развития Ставропольского края Дениса Полюбина.В свою очередь, в ведомстве пояснили, что с начала 2022 года в регионе создано почти четыре тысячи новых рабочих мест. Кроме того, отмечается постоянный и устойчивый спрос на продукцию пищепрома. Данная отрасль является одной из самых маржинальных и инвестиционно привлекательных."Так, в пищепром по итогам года, планируется привлечь более 24 миллиарда рублей. Это на 37% выше, чем за 2021 год. К настоящему времени вложения уже превысили 12 миллиардов рублей", – отметили в министерстве.Там добавили, что только сфере торговли и общественного питания введено в эксплуатацию 169 объектов общей площадью более 87,5 тысяч квадратных метров на сумму порядка 7,2 миллиарда рублей. В крае продолжается реализация порядка 30 проектов сумму более 13,2 миллиарда рублей с созданием более шесть тысяч рабочих мест.Губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым поставлена задача по ежегодному увеличению объема привлекаемых в экономику региона инвестиций, а также развитию инвестиционного потенциала региона, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220803/proizvodstvo-1807046789.html
https://ria.ru/20220720/investproekty-1803777929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, экономика
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Экономика
СТАВРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. По итогам текущего года в основной капитал Ставропольского края планируется привлечь около 300 миллиардов рублей инвестиций; инвестиционный портфель региона составляет 270 проектов, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.
"Такие результаты стали возможны благодаря поддержке инвесторов на федеральном и региональном уровнях. В крае работает широкий спектр инструментов, самый значимый из которых касается строительства инфраструктуры для важных инвестпроектов региона. В частности, это создание или реконструкция объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, строительство сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжения и подъездные пути. В рамках данного механизма запланировано создание 30 объектов инфраструктуры для 12 инвестиционных проектов. Всего на 2022 и 2023 годы на эти цели предусмотрено более 9 миллиардов рублей", – процитировали в министерстве и.о. министра экономического развития Ставропольского края Дениса Полюбина.
В свою очередь, в ведомстве пояснили, что с начала 2022 года в регионе создано почти четыре тысячи новых рабочих мест. Кроме того, отмечается постоянный и устойчивый спрос на продукцию пищепрома. Данная отрасль является одной из самых маржинальных и инвестиционно привлекательных.
"Так, в пищепром по итогам года, планируется привлечь более 24 миллиарда рублей. Это на 37% выше, чем за 2021 год. К настоящему времени вложения уже превысили 12 миллиардов рублей", – отметили в министерстве.
Там добавили, что только сфере торговли и общественного питания введено в эксплуатацию 169 объектов общей площадью более 87,5 тысяч квадратных метров на сумму порядка 7,2 миллиарда рублей. В крае продолжается реализация порядка 30 проектов сумму более 13,2 миллиарда рублей с созданием более шесть тысяч рабочих мест.
Губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым
поставлена задача по ежегодному увеличению объема привлекаемых в экономику региона инвестиций, а также развитию инвестиционного потенциала региона, подчеркнули в ведомстве.