https://ria.ru/20221107/initsiativy-1829672555.html

Владимиров: на Ставрополье реализованы более 140 местных инициатив

Владимиров: на Ставрополье реализованы более 140 местных инициатив - РИА Новости, 07.11.2022

Владимиров: на Ставрополье реализованы более 140 местных инициатив

С начала года в Ставропольском крае в рамках региональной программы местных инициатив полностью завершены 143 проекта, еще 33 находятся в стадии реализации,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:46

2022-11-07T14:46

2022-11-07T14:46

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

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СТАВРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. С начала года в Ставропольском крае в рамках региональной программы местных инициатив полностью завершены 143 проекта, еще 33 находятся в стадии реализации, сообщил губернатор Владимир Владимиров.В пресс-службе главы региона добавили, что реализация краевой программы местных инициатив будет продолжена и в будущем году. Конкурсный отбор уже прошел 191 проект. Среди них — благоустройство территорий, ремонт объектов культуры, приведение в порядок дорог местного значения. Для их реализации из краевого бюджета будет выделено 362 миллиона рублей."Местные инициативы" – это проект, который был запущен в крае 17 лет назад с прицелом на развитие восточных территорий. Но настоящий импульс программа получила в последние несколько лет, когда губернатор Владимир Владимиров предложил распространить ее на всю территорию края и увеличить ее финансирование, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220720/investproekty-1803777929.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров