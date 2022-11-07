Владимиров: на Ставрополье реализованы более 140 местных инициатив
© Пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
СТАВРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. С начала года в Ставропольском крае в рамках региональной программы местных инициатив полностью завершены 143 проекта, еще 33 находятся в стадии реализации, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Эти проекты мы реализуем для людей. Они голосовали за каждый из них. Поэтому их выполнение необходимо ускорить. Не менее важно усилить контроль над качеством проводимых подрядчиками работ. Прошу глав муниципалитетов включиться в этот процесс", – отметил губернатор.
В пресс-службе главы региона добавили, что реализация краевой программы местных инициатив будет продолжена и в будущем году. Конкурсный отбор уже прошел 191 проект. Среди них — благоустройство территорий, ремонт объектов культуры, приведение в порядок дорог местного значения. Для их реализации из краевого бюджета будет выделено 362 миллиона рублей.
"Местные инициативы" – это проект, который был запущен в крае 17 лет назад с прицелом на развитие восточных территорий. Но настоящий импульс программа получила в последние несколько лет, когда губернатор Владимир Владимиров предложил распространить ее на всю территорию края и увеличить ее финансирование, пояснили в пресс-службе.