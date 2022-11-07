https://ria.ru/20221107/ekotekhnopark-1829593285.html

Правительство подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков

Правительство подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков - РИА Новости, 07.11.2022

Правительство подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков

Правительство подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков в РФ, на это в бюджете на текущий год предусмотрено 900 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:01

2022-11-07T11:01

2022-11-07T11:21

россия

экономика

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156228/09/1562280905_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_d9254eb86b624c50e1d7a8b665f90f61.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков в РФ, на это в бюджете на текущий год предусмотрено 900 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."В рамках инициативы "Экономика замкнутого цикла" правительством подготовлено постановление, позволяющее начать работы по созданию восьми экологических промышленных парков в регионах, причем во всех федеральных округах. На такие цели в федеральном бюджете в текущем году предусмотрено более 900 миллионов рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что субсидия позволит приступить к проектированию экотехнопарков на выбранных для этого земельных участках, средства также пойдут на изыскательские работы и строительство объектов в течение ближайших двух лет."Виктория Валерьевна (Абрамченко, вице-премьер - ред.), прошу вас держать на контроле ход создания экотехнопарков", - сказал премьер.

https://ria.ru/20210416/ekotekhnopark-1728656453.html

https://ria.ru/20211118/ekotekhnopark-1759668536.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, михаил мишустин