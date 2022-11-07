https://ria.ru/20221107/ekotekhnopark-1829593285.html
Правительство подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков
Правительство подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков - РИА Новости, 07.11.2022
Правительство подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков
Правительство подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков в РФ, на это в бюджете на текущий год предусмотрено 900 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:01
2022-11-07T11:01
2022-11-07T11:21
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков в РФ, на это в бюджете на текущий год предусмотрено 900 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."В рамках инициативы "Экономика замкнутого цикла" правительством подготовлено постановление, позволяющее начать работы по созданию восьми экологических промышленных парков в регионах, причем во всех федеральных округах. На такие цели в федеральном бюджете в текущем году предусмотрено более 900 миллионов рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что субсидия позволит приступить к проектированию экотехнопарков на выбранных для этого земельных участках, средства также пойдут на изыскательские работы и строительство объектов в течение ближайших двух лет."Виктория Валерьевна (Абрамченко, вице-премьер - ред.), прошу вас держать на контроле ход создания экотехнопарков", - сказал премьер.
https://ria.ru/20210416/ekotekhnopark-1728656453.html
https://ria.ru/20211118/ekotekhnopark-1759668536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
11:01 07.11.2022 (обновлено: 11:21 07.11.2022)
Правительство подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков
Правительство выделит 900 миллионов рублей на создание восьми экотехнопарков
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков в РФ, на это в бюджете на текущий год предусмотрено 900 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В рамках инициативы "Экономика замкнутого цикла" правительством подготовлено постановление, позволяющее начать работы по созданию восьми экологических промышленных парков в регионах, причем во всех федеральных округах. На такие цели в федеральном бюджете в текущем году предусмотрено более 900 миллионов рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что субсидия позволит приступить к проектированию экотехнопарков на выбранных для этого земельных участках, средства также пойдут на изыскательские работы и строительство объектов в течение ближайших двух лет.
"Виктория Валерьевна (Абрамченко, вице-премьер - ред.), прошу вас держать на контроле ход создания экотехнопарков", - сказал премьер.