https://ria.ru/20221107/donetsk-1829722314.html

Украинские войска выпустили по Донецку двадцать снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку двадцать снарядов - РИА Новости, 07.11.2022

Украинские войска выпустили по Донецку двадцать снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:50

2022-11-07T16:50

2022-11-07T16:50

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.15 - населенный пункт Новоселовка Первая – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.39 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, в 15.55 по Киевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.07 и 16.20 по Петровскому району Донецка - 10 снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 15.20 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221106/plen-1829463143.html

https://ria.ru/20221107/spetsoperatsiya-1829665780.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины