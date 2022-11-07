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США заявили об отсутствии явных угроз безопасности в преддверии выборов - РИА Новости, 07.11.2022
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США заявили об отсутствии явных угроз безопасности в преддверии выборов
США заявили об отсутствии явных угроз безопасности в преддверии выборов - РИА Новости, 07.11.2022
США заявили об отсутствии явных угроз безопасности в преддверии выборов
Правоохранители США пока не зафиксировали конкретных угроз внутренней безопасности в преддверии предстоящих 8 ноября промежуточных выборов, заявила в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T22:57
2022-11-07T22:57
в мире
сша
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Правоохранители США пока не зафиксировали конкретных угроз внутренней безопасности в преддверии предстоящих 8 ноября промежуточных выборов, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.
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в мире, сша, карин жан-пьер
В мире, США, Карин Жан-Пьер
22:57 07.11.2022
 
США заявили об отсутствии явных угроз безопасности в преддверии выборов

Белый дом заявил об отсутствии явных угроз безопасности в преддверии выборов в конгресс

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Правоохранители США пока не зафиксировали конкретных угроз внутренней безопасности в преддверии предстоящих 8 ноября промежуточных выборов, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Правоохранительные органы проинформировали нас о том, что на данный момент не выявлено никаких конкретных угроз. Президент был проинформирован о ситуации в этой сфере и распорядился предпринять все необходимые шаги для обеспечения безопасности данного волеизъявления", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.
В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.
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