https://ria.ru/20221107/bezopasnost-1829822435.html

США заявили об отсутствии явных угроз безопасности в преддверии выборов

США заявили об отсутствии явных угроз безопасности в преддверии выборов - РИА Новости, 07.11.2022

США заявили об отсутствии явных угроз безопасности в преддверии выборов

Правоохранители США пока не зафиксировали конкретных угроз внутренней безопасности в преддверии предстоящих 8 ноября промежуточных выборов, заявила в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T22:57

2022-11-07T22:57

2022-11-07T22:57

в мире

сша

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Правоохранители США пока не зафиксировали конкретных угроз внутренней безопасности в преддверии предстоящих 8 ноября промежуточных выборов, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

https://ria.ru/20221106/faktor-1829503198.html

сша

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в мире, сша, карин жан-пьер