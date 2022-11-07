https://ria.ru/20221107/artilleriya-1829806363.html
Командир из отряда "Крым" оценил подготовку украинских артиллеристов
Командир из отряда "Крым" оценил подготовку украинских артиллеристов - РИА Новости, 07.11.2022
Командир из отряда "Крым" оценил подготовку украинских артиллеристов
Артиллерия украинских войск без специальных инструкторов стреляет очень неточно, российские бойцы уже легко различают, когда эти инструкторы появляются на... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T20:56
2022-11-07T20:56
2022-11-07T21:29
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 7 ноя - РИА Новости. Артиллерия украинских войск без специальных инструкторов стреляет очень неточно, российские бойцы уже легко различают, когда эти инструкторы появляются на украинских позициях, рассказал РИА Новости командир подразделения, входящего в штурмовой отряд "Крым", с позывным Бонд.Он рассказал, что при активизации боевых действий с российской стороны украинская артиллерия усиливает мощность обстрелов, увеличивает калибр применяемых оружий и боеприпасов. Военный добавил, что через неделю ситуация кардинально меняется, разлет мин может составлять до 100 метров."Они если чувствуют, что какая-то опасность с нашей стороны, то калибр орудий, которые стреляют по нам, увеличивается. Если пойдем, посмотрим по территории - есть воронки снарядов 82, 120, 150 (миллиметров – ред.) и более - большие калибры, по размеру воронок видно, с какой частотой и какой калибр по нам стреляет", - отметил командир.
https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828368361.html
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Командир артиллерийского подразделения о стрельбе ВСУ под руководством инструкторов
Артиллерия украинских войск без специальных инструкторов стреляет очень неточно - российские бойцы уже легко различают, когда эти инструкторы появляются на украинских позициях, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений с позывным "Бонд"
2022-11-07T20:56
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украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
20:56 07.11.2022 (обновлено: 21:29 07.11.2022)
Командир из отряда "Крым" оценил подготовку украинских артиллеристов
Командир из отряда "Крым": украинские артиллеристы "промазывают" без помощи инструкторов