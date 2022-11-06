09:09 06.11.2022 (обновлено: 11:26 06.11.2022)
На севере Запорожской области создают укрепрайоны
В Запорожье создают укрепрайоны из-за возможного контрнаступления ВСУ
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие инженерного подразделения ЮВО во время оборудования позиций на Запорожском направлении
Военнослужащие инженерного подразделения ЮВО во время оборудования позиций на Запорожском направлении. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Военные возводят на севере Запорожской области укрепрайоны на случай атаки ВСУ, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны", — сказал он РИА Новости.
По его словам, киевские власти могут отдать приказ о наступлении до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник.
"Хозяева (Владимира) Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората", — подчеркнул Рогов.
Ранее Рогов заявил, что украинские военные перебрасывают войска из Харьковской области в Днепр, чтобы начать наступление на Запорожском направлении. По его словам, ВСУ своей атакой попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, занявшую Херсонскую область. Также они будут стремиться захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю.