https://ria.ru/20221106/zaporozhe-1829440095.html

На севере Запорожской области создают укрепрайоны

На севере Запорожской области создают укрепрайоны - РИА Новости, 06.11.2022

На севере Запорожской области создают укрепрайоны

Военные возводят на севере Запорожской области укрепрайоны на случай атаки ВСУ, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T09:09

2022-11-06T09:09

2022-11-06T11:26

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

сша

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Военные возводят на севере Запорожской области укрепрайоны на случай атаки ВСУ, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны", — сказал он РИА Новости.По его словам, киевские власти могут отдать приказ о наступлении до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник."Хозяева (Владимира) Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората", — подчеркнул Рогов.На сегодня российские военные контролируют более 70 процентов Запорожской области. Областной центр — город Запорожье — остается за ВСУ.Ранее Рогов заявил, что украинские военные перебрасывают войска из Харьковской области в Днепр, чтобы начать наступление на Запорожском направлении. По его словам, ВСУ своей атакой попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, занявшую Херсонскую область. Также они будут стремиться захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю.

https://ria.ru/20221105/zaporozhe-1829349040.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/artilleriya-1829433579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир рогов, запорожская область, сша, безопасность