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На севере Запорожской области создают укрепрайоны - РИА Новости, 06.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/zaporozhe-1829440095.html
На севере Запорожской области создают укрепрайоны
На севере Запорожской области создают укрепрайоны - РИА Новости, 06.11.2022
На севере Запорожской области создают укрепрайоны
Военные возводят на севере Запорожской области укрепрайоны на случай атаки ВСУ, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T09:09
2022-11-06T11:26
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
сша
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Военные возводят на севере Запорожской области укрепрайоны на случай атаки ВСУ, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны", — сказал он РИА Новости.По его словам, киевские власти могут отдать приказ о наступлении до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник."Хозяева (Владимира) Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората", — подчеркнул Рогов.На сегодня российские военные контролируют более 70 процентов Запорожской области. Областной центр — город Запорожье — остается за ВСУ.Ранее Рогов заявил, что украинские военные перебрасывают войска из Харьковской области в Днепр, чтобы начать наступление на Запорожском направлении. По его словам, ВСУ своей атакой попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, занявшую Херсонскую область. Также они будут стремиться захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю.
https://ria.ru/20221105/zaporozhe-1829349040.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221106/artilleriya-1829433579.html
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владимир рогов, запорожская область, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, США, Безопасность
09:09 06.11.2022 (обновлено: 11:26 06.11.2022)
 
На севере Запорожской области создают укрепрайоны

В Запорожье создают укрепрайоны из-за возможного контрнаступления ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие инженерного подразделения ЮВО во время оборудования позиций на Запорожском направлении
Военнослужащие инженерного подразделения ЮВО во время оборудования позиций на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие инженерного подразделения ЮВО во время оборудования позиций на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Военные возводят на севере Запорожской области укрепрайоны на случай атаки ВСУ, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны", — сказал он РИА Новости.
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5 ноября, 14:03Специальная военная операция на Украине
ВС России в Запорожской области поразили базу оружия и военной техники ВСУ
По его словам, киевские власти могут отдать приказ о наступлении до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник.
"Хозяева (Владимира) Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората", — подчеркнул Рогов.
На сегодня российские военные контролируют более 70 процентов Запорожской области. Областной центр — город Запорожье — остается за ВСУ.
Ранее Рогов заявил, что украинские военные перебрасывают войска из Харьковской области в Днепр, чтобы начать наступление на Запорожском направлении. По его словам, ВСУ своей атакой попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, занявшую Херсонскую область. Также они будут стремиться захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю.
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 07:03В России
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьСШАБезопасность
 
 
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