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ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829451250.html
ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, заявили в ЛНР
ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.11.2022
ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, заявили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек личного состава, два танка и три бронетранспортера, сообщила в воскресенье Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T11:00
2022-11-06T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек личного состава, два танка и три бронетранспортера, сообщила в воскресенье Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера и 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
11:00 06.11.2022
 
ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР заявила, что ВСУ за сутки потеряли до 70 человек и два танка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек личного состава, два танка и три бронетранспортера, сообщила в воскресенье Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера и 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 11:31Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и четыре танка, сообщила НМ ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
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