https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829451250.html
ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, заявили в ЛНР
ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.11.2022
ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, заявили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек личного состава, два танка и три бронетранспортера, сообщила в воскресенье Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T11:00
2022-11-06T11:00
2022-11-06T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек личного состава, два танка и три бронетранспортера, сообщила в воскресенье Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера и 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221105/dnr-1829333118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила, что ВСУ за сутки потеряли до 70 человек и два танка