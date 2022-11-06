https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829451250.html

ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, заявили в ЛНР

ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.11.2022

ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, заявили в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек личного состава, два танка и три бронетранспортера, сообщила в воскресенье Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T11:00

2022-11-06T11:00

2022-11-06T11:00

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек личного состава, два танка и три бронетранспортера, сообщила в воскресенье Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера и 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221105/dnr-1829333118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика