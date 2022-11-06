https://ria.ru/20221106/sdelka-1829476725.html

Эрдоган проведет заседание кабмина по зерновой сделке, сообщил источник

Эрдоган проведет заседание кабмина по зерновой сделке, сообщил источник - РИА Новости, 06.11.2022

Эрдоган проведет заседание кабмина по зерновой сделке, сообщил источник

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина в понедельник ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщил РИА Новости дипломатический источник в... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:54

2022-11-06T14:54

2022-11-06T14:54

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина в понедельник ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ."Завтра в Бештепе (резиденция Эрдогана) под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоится заседание кабинета министров. Среди тем внешнеполитической повестки ситуация в Украине, ситуация вокруг "зернового коридора", членство Финляндии и Швеции в НАТО, напряженные отношения с Грецией и запрос на поставку F-16", - сообщил собеседник агентства.По словам источника, по итогам заседания турецкий лидер выступит с обращением к народу.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября. Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20221104/golod-1829197952.html

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

реджеп тайип эрдоган, василий небензя, россия, украина, турция, оон, нато, в мире