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Эрдоган проведет заседание кабмина по зерновой сделке, сообщил источник - РИА Новости, 06.11.2022
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Эрдоган проведет заседание кабмина по зерновой сделке, сообщил источник
Эрдоган проведет заседание кабмина по зерновой сделке, сообщил источник - РИА Новости, 06.11.2022
Эрдоган проведет заседание кабмина по зерновой сделке, сообщил источник
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина в понедельник ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщил РИА Новости дипломатический источник в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:54
2022-11-06T14:54
реджеп тайип эрдоган
василий небензя
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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина в понедельник ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ."Завтра в Бештепе (резиденция Эрдогана) под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоится заседание кабинета министров. Среди тем внешнеполитической повестки ситуация в Украине, ситуация вокруг "зернового коридора", членство Финляндии и Швеции в НАТО, напряженные отношения с Грецией и запрос на поставку F-16", - сообщил собеседник агентства.По словам источника, по итогам заседания турецкий лидер выступит с обращением к народу.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября. Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20221104/golod-1829197952.html
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реджеп тайип эрдоган, василий небензя, россия, украина, турция, оон, нато, в мире
Реджеп Тайип Эрдоган, Василий Небензя, Россия, Украина, Турция, ООН, НАТО, В мире
14:54 06.11.2022
 
Эрдоган проведет заседание кабмина по зерновой сделке, сообщил источник

Эрдоган в понедельник обсудит с кабмином ситуацию вокруг зерновой сделки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина в понедельник ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
Cудно с зерном перед досмотром в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 12:25
Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно Африке бесплатно
"Завтра в Бештепе (резиденция Эрдогана) под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоится заседание кабинета министров. Среди тем внешнеполитической повестки ситуация в Украине, ситуация вокруг "зернового коридора", членство Финляндии и Швеции в НАТО, напряженные отношения с Грецией и запрос на поставку F-16", - сообщил собеседник агентства.
По словам источника, по итогам заседания турецкий лидер выступит с обращением к народу.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября. Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 08:00
Зерновая сделка снова работает. Но Россия все равно виновата
 
Реджеп Тайип ЭрдоганВасилий НебензяРоссияУкраинаТурцияООННАТОВ мире
 
 
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