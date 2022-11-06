Эрдоган проведет заседание кабмина по зерновой сделке, сообщил источник
Эрдоган в понедельник обсудит с кабмином ситуацию вокруг зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина в понедельник ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
"Завтра в Бештепе (резиденция Эрдогана) под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоится заседание кабинета министров. Среди тем внешнеполитической повестки ситуация в Украине, ситуация вокруг "зернового коридора", членство Финляндии и Швеции в НАТО, напряженные отношения с Грецией и запрос на поставку F-16", - сообщил собеседник агентства.
По словам источника, по итогам заседания турецкий лидер выступит с обращением к народу.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября. Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3 ноября, 08:00Зерновая сделка снова работает. Но Россия все равно виновата