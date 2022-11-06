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СК расследует осквернение мемориала "Скорбящая мать" в Молдавии
СК расследует осквернение мемориала "Скорбящая мать" в Молдавии - РИА Новости, 06.11.2022
СК расследует осквернение мемориала "Скорбящая мать" в Молдавии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать и оценить осквернение мемориала "Скорбящая мать" в Молдавии, где... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:12
2022-11-06T15:12
2022-11-06T15:12
александр бастрыкин
молдавия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
львовская область
украина
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать и оценить осквернение мемориала "Скорбящая мать" в Молдавии, где злоумышленники нарисовали фашистские символы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Также Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским воинам во Львовской области на Украине.
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александр бастрыкин, молдавия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, львовская область, украина
Александр Бастрыкин, Молдавия, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Львовская область, Украина
СК расследует осквернение мемориала "Скорбящая мать" в Молдавии
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала "Скорбящая мать" в Молдавии