https://ria.ru/20221106/rassledovanie-1829479914.html

СК расследует осквернение мемориала "Скорбящая мать" в Молдавии

СК расследует осквернение мемориала "Скорбящая мать" в Молдавии - РИА Новости, 06.11.2022

СК расследует осквернение мемориала "Скорбящая мать" в Молдавии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать и оценить осквернение мемориала "Скорбящая мать" в Молдавии, где... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:12

2022-11-06T15:12

2022-11-06T15:12

александр бастрыкин

молдавия

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

львовская область

украина

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать и оценить осквернение мемориала "Скорбящая мать" в Молдавии, где злоумышленники нарисовали фашистские символы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Также Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским воинам во Львовской области на Украине.

https://ria.ru/20221010/memorial-1822716859.html

молдавия

львовская область

украина

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александр бастрыкин, молдавия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, львовская область, украина