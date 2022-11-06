https://ria.ru/20221106/produkty-1829102083.html

Владимир Ефимов: выпуск инновационных пищевых продуктов наладят в Москве

Владимир Ефимов: выпуск инновационных пищевых продуктов наладят в Москве - РИА Новости, 06.11.2022

Владимир Ефимов: выпуск инновационных пищевых продуктов наладят в Москве

Власти Москвы передадут инвестору участок в Ново-Переделкино для строительства завода по выпуску инновационных продуктов питания, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T09:12

2022-11-06T09:12

2022-11-06T09:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

экономика

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Власти Москвы передадут инвестору участок в Ново-Переделкино для строительства завода по выпуску инновационных продуктов питания, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Инвестором выступит ООО "ПСК Магистраль Констракш", которое, по словам Ефимова, вложит в строительство завода свыше полутора миллиардов рублей. Новый объект займёт порядка 20 тысяч квадратных метров.По данным городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), компания на основе авторских технологий будет производить спортивное и лечебное питание, фитонапитки, фруктовые и овощные пюре, органические фаст-фуд продукты и десерты.По планам "ПСК Магистраль Констракш", выпуск продукции в денежном выражении будет составлять порядка 500 миллионов рублей в год, при этом на производстве будут заняты около 150 сотрудников.

https://ria.ru/20221028/moskva-1827402817.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика