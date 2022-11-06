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Владимир Ефимов: выпуск инновационных пищевых продуктов наладят в Москве
Владимир Ефимов: выпуск инновационных пищевых продуктов наладят в Москве - РИА Новости, 06.11.2022
Владимир Ефимов: выпуск инновационных пищевых продуктов наладят в Москве
Власти Москвы передадут инвестору участок в Ново-Переделкино для строительства завода по выпуску инновационных продуктов питания, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T09:12
2022-11-06T09:12
2022-11-06T09:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Власти Москвы передадут инвестору участок в Ново-Переделкино для строительства завода по выпуску инновационных продуктов питания, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Инвестором выступит ООО "ПСК Магистраль Констракш", которое, по словам Ефимова, вложит в строительство завода свыше полутора миллиардов рублей. Новый объект займёт порядка 20 тысяч квадратных метров.По данным городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), компания на основе авторских технологий будет производить спортивное и лечебное питание, фитонапитки, фруктовые и овощные пюре, органические фаст-фуд продукты и десерты.По планам "ПСК Магистраль Констракш", выпуск продукции в денежном выражении будет составлять порядка 500 миллионов рублей в год, при этом на производстве будут заняты около 150 сотрудников.
https://ria.ru/20221028/moskva-1827402817.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Власти Москвы передадут инвестору участок в Ново-Переделкино для строительства завода по выпуску инновационных продуктов питания, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В рамках масштабного инвестиционного проекта на западе столицы появится научно-производственный комплекс по выпуску инновационных продуктов питания, в том числе, полезных и лечебных блюд", - сказал вице-мэр.
Инвестором выступит ООО "ПСК Магистраль Констракш", которое, по словам Ефимова, вложит в строительство завода свыше полутора миллиардов рублей. Новый объект займёт порядка 20 тысяч квадратных метров.
По данным городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), компания на основе авторских технологий будет производить спортивное и лечебное питание, фитонапитки, фруктовые и овощные пюре, органические фаст-фуд продукты и десерты.
"В новом научно-производственном комплексе разместятся роботизированные теплицы, мини-фермы, комплекс акустической заморозки, цеха по выпуску функционального питания и полезных десертов, пекарня, где будет изготавливаться органический хлеб", - сказал глава ДИПП Владислав Овчинский
.
По планам "ПСК Магистраль Констракш", выпуск продукции в денежном выражении будет составлять порядка 500 миллионов рублей в год, при этом на производстве будут заняты около 150 сотрудников.