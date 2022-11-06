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Памятник Екатерине II в Одессе закрыли черным пакетом - РИА Новости, 06.11.2022
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Памятник Екатерине II в Одессе закрыли черным пакетом
Памятник Екатерине II в Одессе закрыли черным пакетом - РИА Новости, 06.11.2022
Памятник Екатерине II в Одессе закрыли черным пакетом
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе не только оградили деревянным забором, но и закрыли черным пакетом, пишет украинское издание "Вести". РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T16:14
2022-11-06T17:03
в мире
екатерина ii
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе не только оградили деревянным забором, но и закрыли черным пакетом, пишет украинское издание "Вести".Ранее в воскресенье издание "Общественное. Одесса" сообщило, что памятник Екатерине II в Одессе после целой серии актов вандализма оградили деревянным забором.По информации издания "Вести", позже в воскресенье памятник накрыли черным пакетом.Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали красный колпак на постамент, а в руку вкладывали петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом".Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж памятника Екатерине II, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html
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в мире, екатерина ii, одесса, украина
В мире, Екатерина II, Одесса, Украина
16:14 06.11.2022 (обновлено: 17:03 06.11.2022)
 
Памятник Екатерине II в Одессе закрыли черным пакетом

Огражденный забором памятник Екатерине II в Одессе закрыли черным пакетом

Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, огражденный забором
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, огражденный забором
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, огражденный забором. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе не только оградили деревянным забором, но и закрыли черным пакетом, пишет украинское издание "Вести".
Ранее в воскресенье издание "Общественное. Одесса" сообщило, что памятник Екатерине II в Одессе после целой серии актов вандализма оградили деревянным забором.
По информации издания "Вести", позже в воскресенье памятник накрыли черным пакетом.
Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали красный колпак на постамент, а в руку вкладывали петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом".
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Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж памятника Екатерине II, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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