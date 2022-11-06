https://ria.ru/20221106/oruzhie-1829446607.html

Эксперт призвал "ядерную пятерку" сократить вооружения

Эксперт призвал "ядерную пятерку" сократить вооружения - РИА Новости, 06.11.2022

Эксперт призвал "ядерную пятерку" сократить вооружения

Все страны "ядерной пятерки" (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция), а не только Москва и Вашингтон, должны работать над сокращением ядерных вооружений, РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T10:09

2022-11-06T10:09

2022-11-06T11:11

россия

сша

китай

пир-центр

мгимо

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_0:42:1624:956_1920x0_80_0_0_e43aa323d583880149676cc3de92e6d8.jpg

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Все страны "ядерной пятерки" (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция), а не только Москва и Вашингтон, должны работать над сокращением ядерных вооружений, сказал в интервью РИА Новости профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов.Он отметил, что тема снижения ядерной напряженности в мире - не односторонняя, этот вопрос - ко всем ядерным державам и, прежде всего, к официальной "ядерной пятерке"."Я считаю, что есть перспективы для работы над совместным дальнейшем сокращением ядерных вооружений, вот как раз на уровне "ядерной пятерки". Это не красивые слова, это просто осознанная необходимость, с точки зрения национальных интересов, как мне представляется, всех ядерных государств, ну и всего человечества, конечно", - сказал Орлов.По его словам, Москва, опубликовав заявление о предотвращении ядерной войны, в котором призвала страны "ядерной пятерки" показать готовность отказаться от попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, обращается не только к США, ведь сейчас основная конфликтная зона – Европа.Россию, пояснил он, в текущей напряженности могут интересовать не только крупные числа ядерного оружия США, размещенного в том числе в Европе, но и "относительно небольшие" числа Франции и Великобритании.Говоря же о КНР, эксперт подчеркнул, что "от России хотят, чтобы и Китай присоединился к диалогу между Россией и США, чтобы была не "двойка" - Россия и США - контроля над ядерными вооружениями, а "тройка" - Россия, США и Китай"."Лондон и Париж хотели бы отсидеться, отмолчаться или "опять начать дразнить Россию, если не сказать дразнить гусей, а сами палец о палец здесь не ударять. А в случае англичан, может, даже наращивать свои ядерные возможности", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220822/rossiya-1811429234.html

https://ria.ru/20221106/sholts-1829416247.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, китай, пир-центр, мгимо, в мире