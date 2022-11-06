https://ria.ru/20221106/oruzhie-1829446607.html
Эксперт призвал "ядерную пятерку" сократить вооружения
Эксперт призвал "ядерную пятерку" сократить вооружения - РИА Новости, 06.11.2022
Эксперт призвал "ядерную пятерку" сократить вооружения
Все страны "ядерной пятерки" (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция), а не только Москва и Вашингтон, должны работать над сокращением ядерных вооружений, РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T10:09
2022-11-06T10:09
2022-11-06T11:11
россия
сша
китай
пир-центр
мгимо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_0:42:1624:956_1920x0_80_0_0_e43aa323d583880149676cc3de92e6d8.jpg
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Все страны "ядерной пятерки" (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция), а не только Москва и Вашингтон, должны работать над сокращением ядерных вооружений, сказал в интервью РИА Новости профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов.Он отметил, что тема снижения ядерной напряженности в мире - не односторонняя, этот вопрос - ко всем ядерным державам и, прежде всего, к официальной "ядерной пятерке"."Я считаю, что есть перспективы для работы над совместным дальнейшем сокращением ядерных вооружений, вот как раз на уровне "ядерной пятерки". Это не красивые слова, это просто осознанная необходимость, с точки зрения национальных интересов, как мне представляется, всех ядерных государств, ну и всего человечества, конечно", - сказал Орлов.По его словам, Москва, опубликовав заявление о предотвращении ядерной войны, в котором призвала страны "ядерной пятерки" показать готовность отказаться от попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, обращается не только к США, ведь сейчас основная конфликтная зона – Европа.Россию, пояснил он, в текущей напряженности могут интересовать не только крупные числа ядерного оружия США, размещенного в том числе в Европе, но и "относительно небольшие" числа Франции и Великобритании.Говоря же о КНР, эксперт подчеркнул, что "от России хотят, чтобы и Китай присоединился к диалогу между Россией и США, чтобы была не "двойка" - Россия и США - контроля над ядерными вооружениями, а "тройка" - Россия, США и Китай"."Лондон и Париж хотели бы отсидеться, отмолчаться или "опять начать дразнить Россию, если не сказать дразнить гусей, а сами палец о палец здесь не ударять. А в случае англичан, может, даже наращивать свои ядерные возможности", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20220822/rossiya-1811429234.html
https://ria.ru/20221106/sholts-1829416247.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_134:0:1409:956_1920x0_80_0_0_0fddddd089c3ded1029223b1e9b8bc0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, китай, пир-центр, мгимо, в мире
Россия, США, Китай, ПИР-центр, МГИМО, В мире
10:09 06.11.2022 (обновлено: 11:11 06.11.2022)
Эксперт призвал "ядерную пятерку" сократить вооружения
Глава ПИР-центра Орлов призвал "ядерную пятерку" сократить вооружения
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Все страны "ядерной пятерки" (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция), а не только Москва и Вашингтон, должны работать над сокращением ядерных вооружений, сказал в интервью РИА Новости профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов.
Он отметил, что тема снижения ядерной напряженности в мире - не односторонняя, этот вопрос - ко всем ядерным державам и, прежде всего, к официальной "ядерной пятерке".
"Я считаю, что есть перспективы для работы над совместным дальнейшем сокращением ядерных вооружений, вот как раз на уровне "ядерной пятерки". Это не красивые слова, это просто осознанная необходимость, с точки зрения национальных интересов, как мне представляется, всех ядерных государств, ну и всего человечества, конечно", - сказал Орлов.
По его словам, Москва, опубликовав заявление о предотвращении ядерной войны, в котором призвала страны "ядерной пятерки" показать готовность отказаться от попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, обращается не только к США, ведь сейчас основная конфликтная зона – Европа
.
Россию, пояснил он, в текущей напряженности могут интересовать не только крупные числа ядерного оружия США, размещенного в том числе в Европе, но и "относительно небольшие" числа Франции и Великобритании.
Говоря же о КНР, эксперт подчеркнул, что "от России хотят, чтобы и Китай присоединился к диалогу между Россией и США, чтобы была не "двойка" - Россия и США - контроля над ядерными вооружениями, а "тройка" - Россия, США и Китай".
"В принципе никто не против этого, и это очень логично. Но чтобы не только КНР присоединилась, а также и Великобритания, и Франция", - отметил политолог, подчеркнув, что для англичан и французов это крайне неудобная тема.
"Лондон и Париж
хотели бы отсидеться, отмолчаться или "опять начать дразнить Россию, если не сказать дразнить гусей, а сами палец о палец здесь не ударять. А в случае англичан, может, даже наращивать свои ядерные возможности", - сказал он.