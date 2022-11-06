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Эксперт призвал "ядерную пятерку" сократить вооружения - РИА Новости, 06.11.2022
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Эксперт призвал "ядерную пятерку" сократить вооружения
Эксперт призвал "ядерную пятерку" сократить вооружения - РИА Новости, 06.11.2022
Эксперт призвал "ядерную пятерку" сократить вооружения
Все страны "ядерной пятерки" (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция), а не только Москва и Вашингтон, должны работать над сокращением ядерных вооружений, РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T10:09
2022-11-06T11:11
россия
сша
китай
пир-центр
мгимо
в мире
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Все страны "ядерной пятерки" (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция), а не только Москва и Вашингтон, должны работать над сокращением ядерных вооружений, сказал в интервью РИА Новости профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов.Он отметил, что тема снижения ядерной напряженности в мире - не односторонняя, этот вопрос - ко всем ядерным державам и, прежде всего, к официальной "ядерной пятерке"."Я считаю, что есть перспективы для работы над совместным дальнейшем сокращением ядерных вооружений, вот как раз на уровне "ядерной пятерки". Это не красивые слова, это просто осознанная необходимость, с точки зрения национальных интересов, как мне представляется, всех ядерных государств, ну и всего человечества, конечно", - сказал Орлов.По его словам, Москва, опубликовав заявление о предотвращении ядерной войны, в котором призвала страны "ядерной пятерки" показать готовность отказаться от попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, обращается не только к США, ведь сейчас основная конфликтная зона – Европа.Россию, пояснил он, в текущей напряженности могут интересовать не только крупные числа ядерного оружия США, размещенного в том числе в Европе, но и "относительно небольшие" числа Франции и Великобритании.Говоря же о КНР, эксперт подчеркнул, что "от России хотят, чтобы и Китай присоединился к диалогу между Россией и США, чтобы была не "двойка" - Россия и США - контроля над ядерными вооружениями, а "тройка" - Россия, США и Китай"."Лондон и Париж хотели бы отсидеться, отмолчаться или "опять начать дразнить Россию, если не сказать дразнить гусей, а сами палец о палец здесь не ударять. А в случае англичан, может, даже наращивать свои ядерные возможности", - сказал он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220822/rossiya-1811429234.html
https://ria.ru/20221106/sholts-1829416247.html
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россия, сша, китай, пир-центр, мгимо, в мире
Россия, США, Китай, ПИР-центр, МГИМО, В мире
10:09 06.11.2022 (обновлено: 11:11 06.11.2022)
 
Эксперт призвал "ядерную пятерку" сократить вооружения

Глава ПИР-центра Орлов призвал "ядерную пятерку" сократить вооружения

© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : United States Department of Energy
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Все страны "ядерной пятерки" (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция), а не только Москва и Вашингтон, должны работать над сокращением ядерных вооружений, сказал в интервью РИА Новости профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов.
Он отметил, что тема снижения ядерной напряженности в мире - не односторонняя, этот вопрос - ко всем ядерным державам и, прежде всего, к официальной "ядерной пятерке".
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"Я считаю, что есть перспективы для работы над совместным дальнейшем сокращением ядерных вооружений, вот как раз на уровне "ядерной пятерки". Это не красивые слова, это просто осознанная необходимость, с точки зрения национальных интересов, как мне представляется, всех ядерных государств, ну и всего человечества, конечно", - сказал Орлов.
По его словам, Москва, опубликовав заявление о предотвращении ядерной войны, в котором призвала страны "ядерной пятерки" показать готовность отказаться от попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, обращается не только к США, ведь сейчас основная конфликтная зона – Европа.
Россию, пояснил он, в текущей напряженности могут интересовать не только крупные числа ядерного оружия США, размещенного в том числе в Европе, но и "относительно небольшие" числа Франции и Великобритании.
Говоря же о КНР, эксперт подчеркнул, что "от России хотят, чтобы и Китай присоединился к диалогу между Россией и США, чтобы была не "двойка" - Россия и США - контроля над ядерными вооружениями, а "тройка" - Россия, США и Китай".
"В принципе никто не против этого, и это очень логично. Но чтобы не только КНР присоединилась, а также и Великобритания, и Франция", - отметил политолог, подчеркнув, что для англичан и французов это крайне неудобная тема.
"Лондон и Париж хотели бы отсидеться, отмолчаться или "опять начать дразнить Россию, если не сказать дразнить гусей, а сами палец о палец здесь не ударять. А в случае англичан, может, даже наращивать свои ядерные возможности", - сказал он.
Читайте полный текст интервью >>>
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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РоссияСШАКитайПИР-центрМГИМОВ мире
 
 
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