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Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/obstrely-1829448106.html
Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 06.11.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский в ДНР
Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров,... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T10:32
2022-11-06T10:32
специальная военная операция на украине
макеевка
горловка
гольмовский
днр
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 9.39 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 9.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 08.30 украинские войска выпустили по населенному пункту Гольмовский пять снарядов калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1828935913.html
макеевка
горловка
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макеевка, горловка, гольмовский, днр
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Горловка, Гольмовский, ДНР
10:32 06.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 снарядов по Макеевке, Горловке и Гольмовскому

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 9.39 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 9.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Кроме того, в 08.30 украинские войска выпустили по населенному пункту Гольмовский пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаГорловкаГольмовскийДНР
 
 
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