https://ria.ru/20221106/obstrely-1829448106.html

Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 06.11.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский в ДНР

Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров,... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T10:32

2022-11-06T10:32

2022-11-06T10:32

специальная военная операция на украине

макеевка

горловка

гольмовский

днр

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 9.39 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 9.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 08.30 украинские войска выпустили по населенному пункту Гольмовский пять снарядов калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1828935913.html

макеевка

горловка

гольмовский

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

макеевка, горловка, гольмовский, днр