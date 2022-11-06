https://ria.ru/20221106/mamin-sibiryak-1829040025.html

Биография Дмитрия Мамина-Сибиряка

Биография Дмитрия Мамина-Сибиряка - РИА Новости, 06.11.2022

Биография Дмитрия Мамина-Сибиряка

Русский писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (настоящая фамилия – Мамин) родился 6 ноября (25 октября по старому стилю) 1852 года в поселке... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T02:49

2022-11-06T02:49

2022-11-06T02:49

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Русский писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (настоящая фамилия – Мамин) родился 6 ноября (25 октября по старому стилю) 1852 года в поселке Висимо-Шайтанского завода Верхотурского уезда Пермской губернии (ныне – поселок Висим Свердловской области) в семье заводского священника.В 1868 году окончил Екатеринбургское духовное училище.В 1868-1872 годах учился в Пермской духовной семинарии, в 1872-1876 годах – на ветеринарном отделении Императорской медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге, в 1876-1877 – на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Дмитрий Мамин-Сибиряк так и не получил диплом ни одного из вузов, так как пришлось бросить учебу из-за материальных затруднений и обострившегося туберкулеза.В годы учебы входил в кружок семинаристов-вольнодумцев, испытал воздействие идей Николая Чернышевского, Николая Добролюбова, Александра Герцена. Большое влияние на Мамина-Сибиряка оказала естественнонаучная литература (Чарльз Дарвин, Иван Сеченов, Климент Тимирязев). Дебютировал в печати в 1875 году. С 1876 года публиковал авантюрно-этнографические очерки и рассказы из уральского быта в журналах "Кругозор" и "Сын отечества".В 1877-1891 годах жил на Урале, преимущественно в Екатеринбурге (избирался гласным городской Думы).Сотрудничал с местными газетами, в которых публиковались его остроумные и не лишенные наблюдательности очерки, посвященные истории родного края. Он много путешествовал, знакомясь на местах с этнографией, историей, литературой и народной жизнью родных мест.В 1881-1882 годах в московской газете "Русские ведомости" была опубликована серия путевых очерков "От Урала до Москвы". Затем уральские рассказы и очерки появились в изданиях "Устои", "Дело", "Вестник Европы", "Русская мысль", "Отечественные записки".Некоторые из произведений этого времени были подписаны псевдонимом "Д. Сибиряк". Присоединив к своему имени псевдоним, писатель быстро приобрел популярность, и подпись Мамин-Сибиряк осталась за ним навсегда.Романы "Приваловские миллионы" (1883), "Горное гнездо" (1884) и "Дикое счастье" (1884), отмеченные влиянием французского писателя Эмиля Золя, создали Мамину-Сибиряку репутацию писателя-реалиста. Главная тема зрелого творчества Мамина-Сибиряка – капиталистическое развитие Урала в пореформенные годы и его социальные последствия: ломка общественного сознания, правовых и моральных норм и др. Для произведений Мамина-Сибиряка характерны нагнетание драматизма (катастрофы, самоубийства), сложность композиции, обилие эпизодических персонажей.Проблема поиска смысла жизни была раскрыта писателем в романе "Именинник" (1888).Сложным процессам на Урале после Крестьянской реформы 1861 года был посвящен роман "Три конца. Уральская летопись" (1890). В жестких натуралистических подробностях описаны сезон золотодобычи в романе "Золото" (1892), голод в уральской деревне 1891-1892 годов в романе "Хлеб" (1895). Красочным языком, мажорной тональностью отличаются исторические повести Мамина-Сибиряка "Братья Гордеевы" (1891) и "Охонины брови" (1892).С 1891 года писатель жил в Петербурге (ныне Санкт-Петербург). Жизни интеллигентной петербургской молодежи он посвятил автобиографический роман "Черты из жизни Пепко" (1894), романы "Ранние всходы" и "Падающие звезды" (оба 1899).Широкую известность получили детские рассказы Мамина-Сибиряка – сборники "Детские тени" (1894) и "Аленушкины сказки" (1894-1897).Дмитрий Мамин-Сибиряк скончался 15 ноября (2 ноября по старому стилю) 1912 года, похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках Волковского кладбища. В честь писателя названо несколько улиц, в том числе в Екатеринбурге. В Екатеринбурге расположен дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка, открывшийся в 1946 году. Литературно-мемориальный музей Мамина-Сибиряка открыт на исторической родине писателя, в поселке Висиме. Детской библиотеке в городе Нижняя Салда Свердловской области (там писатель жил непродолжительное время) присвоено имя Д.Н. Мамина-Сибиряка, а в 1972 году в ней открылся музей знаменитого писателя. В 2022 году Свердловской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих в честь 70-летия данного учреждения и 170-летия со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка было присвоено имя писателя. В 2002 году к 150-летию со дня рождения писателя Союз писателей России и Ассоциация писателей Урала учредили Премию имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, ежегодно вручаемую авторам, чьи работы так или иначе связаны с Уралом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

справки, урал, санкт-петербург, екатеринбург, александр герцен, чарльз дарвин