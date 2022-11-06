https://ria.ru/20221106/kniga-1829446803.html

Аналитики назвали самую популярную книгу Мамина-Сибиряка

Аналитики назвали самую популярную книгу Мамина-Сибиряка - РИА Новости, 06.11.2022

Аналитики назвали самую популярную книгу Мамина-Сибиряка

Сказка "Серая Шейка", на основе которой в СССР был снят одноименный мультфильм, писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка оказалась наиболее популярным произведением... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T10:12

2022-11-06T10:12

2022-11-06T16:38

культура

книги

литрес

россия

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727245680_214:464:3031:2048_1920x0_80_0_0_e6ccf7e408c2dcac25eff7f58a2add07.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сказка "Серая Шейка", на основе которой в СССР был снят одноименный мультфильм, писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка оказалась наиболее популярным произведением автора у россиян, также в топ-3 вошли рассказ "Приемыш" и сборник "Аленушкины сказки", рейтинг составлен книжным сервисом "ЛитРес" специально для РИА Новости.В 2022 году исполняется 170 лет со дня рождения писателя. В широкую литературу Мамин-Сибиряк вошел серией путевых очерков "От Урала до Москвы", первым крупным произведением писателя стал роман "Приваловские миллионы". В своих романах и рассказах писатель изображал жизнь Урала и Сибири в постреформенные годы, капитализацию и связанный с этим процессом перелом общественного сознания, норм права и морали.В честь писателя названо несколько улиц, в том числе в Екатеринбурге, также его имя носит Нижнетагильский драматический театр и Свердловская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. В 2002 году к 150-летию со дня рождения писателя Союз писателей России и Ассоциация писателей Урала учредили Премию имени Мамина-Сибиряка, ежегодно вручаемую авторам, чьи работы так или иначе связаны с Уралом."По количеству скачанных экземпляров цифровых книг за год топ-10 самых популярных произведений Дмитрия Мамина-Сибиряка среди пользователей ЛитРес возглавила сказка о молодой уточке "Серая Шейка", по мотивам которой в 1948 году сняли одноименный мультфильм. Автор на примере главных героев показывает, как важно никогда не опускать руки и быть внимательным по отношению к другим людям", — говорится в сообщении.На втором месте расположился рассказ о прирученном лебеде "Приемыш". Третья позиция — у сборника "Аленушкины сказки" — цикл входит в золотой фонд мировой детской литературы и включает в себя десять разных историй о сказочных зверях, созданных автором специально для своей маленькой дочки. Сразу за ним — аудиоверсия книги. Замыкает пятерку рейтинга "Емеля-охотник" — произведение, поднимающее проблемы сострадания и самоотверженной родительской любви.Шестое место по популярности занимает книга "Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост". В основе сюжета — трусливый заяц, сумевший напугать на первый взгляд сурового волка. История учит читателя верить в себя в любой ситуации, преодолевать собственные страхи и сомнения.Одно из самых значительных произведений автора "Приваловские миллионы", над которым он работал почти десять лет, расположилось на седьмой строчке рейтинга. В романе затрагиваются вечные вопросы взаимодействия разных классовых сословий. На восьмом месте — рассказ о трудном детстве и силе доброты и взаимовыручки "Вертел". Девятая строчка досталась очерку "Книжка с картинками", а замыкает десятку роман "Золото".

https://ria.ru/20221106/mamin-sibiryak-1829040025.html

https://ria.ru/20221024/knigi-1826240196.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

книги, литрес, россия, новости культуры