"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в объеме 42,6 миллиона кубометров
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ
Логотип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,6 миллиона кубометров на 6 ноября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,6 миллиона кубометров на 6 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.
Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки.
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