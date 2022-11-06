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"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме - РИА Новости, 06.11.2022
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"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме - РИА Новости, 06.11.2022
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,6 миллиона кубометров на 6... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T10:30
2022-11-06T10:30
экономика
сергей куприянов
украина
европа
луганская народная республика
газпром
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,6 миллиона кубометров на 6 ноября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,6 миллиона кубометров на 6 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки.
https://ria.ru/20221023/gaz-1826025964.html
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украина
европа
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экономика, сергей куприянов, украина, европа, луганская народная республика, газпром
Экономика, Сергей Куприянов, Украина, Европа, Луганская Народная Республика, Газпром
10:30 06.11.2022
 
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину в объеме 42,6 миллиона кубометров

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ
Логотип компании ПАО Газпром нефть на выставке ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,6 миллиона кубометров на 6 ноября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,6 миллиона кубометров на 6 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 10:38
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки.
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ЭкономикаСергей КуприяновУкраинаЕвропаЛуганская Народная РеспубликаГазпром
 
 
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