https://ria.ru/20221106/dtp-1829457399.html

Под Воронежем столкнулись легковушка и микроавтобус

Под Воронежем столкнулись легковушка и микроавтобус - РИА Новости, 06.11.2022

Под Воронежем столкнулись легковушка и микроавтобус

Семь человек получили травмы в результате столкновения отечественной легковушки с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает в воскресенье ГУМВД по региону. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T11:54

2022-11-06T11:54

2022-11-06T12:04

происшествия

авто

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Семь человек получили травмы в результате столкновения отечественной легковушки с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает в воскресенье ГУМВД по региону.Авария произошла в 02.00 часа воскресенья на 455 километре автодороги "Курск - Саратов" на участке проведения дорожных работ."По предварительным данным, 47-летний житель Поворинского района, управляя автомобилем ВАЗ - 21103, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen Transporter под управлением 45-летнего жителя Россошанского района", - говорится в сообщении.По информации полиции, в результате аварии травмы получили семь человек. Их доставили в больницу."Среди пострадавших: 22-летний пассажир Volkswagen Transporter, житель Тюменской области; водитель ВАЗ – 21103, а также пассажиры автомобиля ВАЗ - жители города Борисоглебска: 26-летний мужчина, две женщины в возрасте 34 и 27 лет, 14-летняя девочка и 11-летний мальчик", - сообщает полиция.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20221106/dtp-1829444299.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, воронежская область