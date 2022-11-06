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Под Воронежем столкнулись легковушка и микроавтобус - РИА Новости, 06.11.2022
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Под Воронежем столкнулись легковушка и микроавтобус
Под Воронежем столкнулись легковушка и микроавтобус - РИА Новости, 06.11.2022
Под Воронежем столкнулись легковушка и микроавтобус
Семь человек получили травмы в результате столкновения отечественной легковушки с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает в воскресенье ГУМВД по региону. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T11:54
2022-11-06T12:04
происшествия
авто
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Семь человек получили травмы в результате столкновения отечественной легковушки с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает в воскресенье ГУМВД по региону.Авария произошла в 02.00 часа воскресенья на 455 километре автодороги "Курск - Саратов" на участке проведения дорожных работ."По предварительным данным, 47-летний житель Поворинского района, управляя автомобилем ВАЗ - 21103, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen Transporter под управлением 45-летнего жителя Россошанского района", - говорится в сообщении.По информации полиции, в результате аварии травмы получили семь человек. Их доставили в больницу."Среди пострадавших: 22-летний пассажир Volkswagen Transporter, житель Тюменской области; водитель ВАЗ – 21103, а также пассажиры автомобиля ВАЗ - жители города Борисоглебска: 26-летний мужчина, две женщины в возрасте 34 и 27 лет, 14-летняя девочка и 11-летний мальчик", - сообщает полиция.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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происшествия, авто, воронежская область
Происшествия, Авто, Воронежская область
11:54 06.11.2022 (обновлено: 12:04 06.11.2022)
 
Под Воронежем столкнулись легковушка и микроавтобус

При столкновении легковушки с микроавтобусом под Воронежем пострадали семь человек

© Фото : ГУ МЧС России по Воронежской областиДТП с участием двух автомобилей ВАЗ-2110 и Volkswagen Transporter в Воронежской области
ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ-2110 и Volkswagen Transporter в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Воронежской области
ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ-2110 и Volkswagen Transporter в Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Семь человек получили травмы в результате столкновения отечественной легковушки с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает в воскресенье ГУМВД по региону.
Авария произошла в 02.00 часа воскресенья на 455 километре автодороги "Курск - Саратов" на участке проведения дорожных работ.
"По предварительным данным, 47-летний житель Поворинского района, управляя автомобилем ВАЗ - 21103, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen Transporter под управлением 45-летнего жителя Россошанского района", - говорится в сообщении.
По информации полиции, в результате аварии травмы получили семь человек. Их доставили в больницу.
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"Среди пострадавших: 22-летний пассажир Volkswagen Transporter, житель Тюменской области; водитель ВАЗ – 21103, а также пассажиры автомобиля ВАЗ - жители города Борисоглебска: 26-летний мужчина, две женщины в возрасте 34 и 27 лет, 14-летняя девочка и 11-летний мальчик", - сообщает полиция.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
 
ПроисшествияАвтоВоронежская область
 
 
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