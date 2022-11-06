11:54 06.11.2022 (обновлено: 12:04 06.11.2022)
Под Воронежем столкнулись легковушка и микроавтобус
При столкновении легковушки с микроавтобусом под Воронежем пострадали семь человек
© Фото : ГУ МЧС России по Воронежской областиДТП с участием двух автомобилей ВАЗ-2110 и Volkswagen Transporter в Воронежской области
ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ-2110 и Volkswagen Transporter в Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Семь человек получили травмы в результате столкновения отечественной легковушки с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает в воскресенье ГУМВД по региону.
Авария произошла в 02.00 часа воскресенья на 455 километре автодороги "Курск - Саратов" на участке проведения дорожных работ.
"По предварительным данным, 47-летний житель Поворинского района, управляя автомобилем ВАЗ - 21103, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen Transporter под управлением 45-летнего жителя Россошанского района", - говорится в сообщении.
По информации полиции, в результате аварии травмы получили семь человек. Их доставили в больницу.
"Среди пострадавших: 22-летний пассажир Volkswagen Transporter, житель Тюменской области; водитель ВАЗ – 21103, а также пассажиры автомобиля ВАЗ - жители города Борисоглебска: 26-летний мужчина, две женщины в возрасте 34 и 27 лет, 14-летняя девочка и 11-летний мальчик", - сообщает полиция.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.