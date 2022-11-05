https://ria.ru/20221105/vnedorozhnik-1829408793.html

ОНФ отправил 81 внедорожник на передовую в Донбассе

ОНФ отправил 81 внедорожник на передовую в Донбассе - РИА Новости, 05.11.2022

ОНФ отправил 81 внедорожник на передовую в Донбассе

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для Победы!" передал военнослужащим Народной милиции ЛНР и ДНР 81 автомобиль УАЗ для работы на... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T22:33

2022-11-05T22:33

2022-11-05T23:54

специальная военная операция на украине

общество

авто

михаил кузнецов (экс-губернатор)

луганская народная республика

общероссийский народный фронт

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для Победы!" передал военнослужащим Народной милиции ЛНР и ДНР 81 автомобиль УАЗ для работы на передовой в Донбассе, сообщает корреспондент РИА Новости."Сегодня мы отправляем на фронт 81 автомобиль УАЗ. Все эти машины были закуплены на личные средства сотрудников федеральных органов государственной власти", - сообщил журналистам во время торжественной передачи автомобилей руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.Автомобили, были отправлены в более чем 50 войсковых частей."Ребята говорят о своих потребностях, и в большинстве случаев это, конечно же, автомобили и резина к ним", - прокомментировала журналистам передачу внедорожников представитель ОНФ в ЛНР Анна Еременко.Бойцы, получившие машины, отмечают их высокую ремонтопригодность в полевых условиях, что крайне важно для работы на линии фронта. Военнослужащие Народной милиции ЛНР подчеркивают, что с поступлением новых машин они будут быстрее доставлять на передовую все необходимое, а также будут использовать их для эвакуации раненых, что позволит спасти жизни бойцов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, авто, михаил кузнецов (экс-губернатор), луганская народная республика, общероссийский народный фронт, ульяновский автомобильный завод (уаз)