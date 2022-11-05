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ОНФ отправил 81 внедорожник на передовую в Донбассе - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/vnedorozhnik-1829408793.html
ОНФ отправил 81 внедорожник на передовую в Донбассе
ОНФ отправил 81 внедорожник на передовую в Донбассе - РИА Новости, 05.11.2022
ОНФ отправил 81 внедорожник на передовую в Донбассе
Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для Победы!" передал военнослужащим Народной милиции ЛНР и ДНР 81 автомобиль УАЗ для работы на... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T22:33
2022-11-05T23:54
специальная военная операция на украине
общество
авто
михаил кузнецов (экс-губернатор)
луганская народная республика
общероссийский народный фронт
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для Победы!" передал военнослужащим Народной милиции ЛНР и ДНР 81 автомобиль УАЗ для работы на передовой в Донбассе, сообщает корреспондент РИА Новости."Сегодня мы отправляем на фронт 81 автомобиль УАЗ. Все эти машины были закуплены на личные средства сотрудников федеральных органов государственной власти", - сообщил журналистам во время торжественной передачи автомобилей руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.Автомобили, были отправлены в более чем 50 войсковых частей."Ребята говорят о своих потребностях, и в большинстве случаев это, конечно же, автомобили и резина к ним", - прокомментировала журналистам передачу внедорожников представитель ОНФ в ЛНР Анна Еременко.Бойцы, получившие машины, отмечают их высокую ремонтопригодность в полевых условиях, что крайне важно для работы на линии фронта. Военнослужащие Народной милиции ЛНР подчеркивают, что с поступлением новых машин они будут быстрее доставлять на передовую все необходимое, а также будут использовать их для эвакуации раненых, что позволит спасти жизни бойцов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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общество, авто, михаил кузнецов (экс-губернатор), луганская народная республика, общероссийский народный фронт, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Авто, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Луганская Народная Республика, Общероссийский народный фронт, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
22:33 05.11.2022 (обновлено: 23:54 05.11.2022)
 
ОНФ отправил 81 внедорожник на передовую в Донбассе

Общероссийский народный фронт передал бойцам ЛНР и ДНР 81 автомобиль УАЗ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкАвтомобили марки УАЗ, предназначенные для нужд народной милиции ЛНР и ДНР
Автомобили марки УАЗ, предназначенные для нужд народной милиции ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Автомобили марки УАЗ, предназначенные для нужд народной милиции ЛНР и ДНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для Победы!" передал военнослужащим Народной милиции ЛНР и ДНР 81 автомобиль УАЗ для работы на передовой в Донбассе, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы отправляем на фронт 81 автомобиль УАЗ. Все эти машины были закуплены на личные средства сотрудников федеральных органов государственной власти", - сообщил журналистам во время торжественной передачи автомобилей руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Автомобили, были отправлены в более чем 50 войсковых частей.
"Ребята говорят о своих потребностях, и в большинстве случаев это, конечно же, автомобили и резина к ним", - прокомментировала журналистам передачу внедорожников представитель ОНФ в ЛНР Анна Еременко.
Бойцы, получившие машины, отмечают их высокую ремонтопригодность в полевых условиях, что крайне важно для работы на линии фронта. Военнослужащие Народной милиции ЛНР подчеркивают, что с поступлением новых машин они будут быстрее доставлять на передовую все необходимое, а также будут использовать их для эвакуации раненых, что позволит спасти жизни бойцов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАвтоМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Луганская Народная РеспубликаОбщероссийский народный фронтУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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