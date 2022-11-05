https://ria.ru/20221105/vnedorozhnik-1829408793.html
ОНФ отправил 81 внедорожник на передовую в Донбассе
ОНФ отправил 81 внедорожник на передовую в Донбассе - РИА Новости, 05.11.2022
ОНФ отправил 81 внедорожник на передовую в Донбассе
Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для Победы!" передал военнослужащим Народной милиции ЛНР и ДНР 81 автомобиль УАЗ для работы на... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T22:33
2022-11-05T22:33
2022-11-05T23:54
специальная военная операция на украине
общество
авто
михаил кузнецов (экс-губернатор)
луганская народная республика
общероссийский народный фронт
ульяновский автомобильный завод (уаз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829264014_0:150:3078:1881_1920x0_80_0_0_f4ba3b6280c886da658e9c92ca272f61.jpg
ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для Победы!" передал военнослужащим Народной милиции ЛНР и ДНР 81 автомобиль УАЗ для работы на передовой в Донбассе, сообщает корреспондент РИА Новости."Сегодня мы отправляем на фронт 81 автомобиль УАЗ. Все эти машины были закуплены на личные средства сотрудников федеральных органов государственной власти", - сообщил журналистам во время торжественной передачи автомобилей руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.Автомобили, были отправлены в более чем 50 войсковых частей."Ребята говорят о своих потребностях, и в большинстве случаев это, конечно же, автомобили и резина к ним", - прокомментировала журналистам передачу внедорожников представитель ОНФ в ЛНР Анна Еременко.Бойцы, получившие машины, отмечают их высокую ремонтопригодность в полевых условиях, что крайне важно для работы на линии фронта. Военнослужащие Народной милиции ЛНР подчеркивают, что с поступлением новых машин они будут быстрее доставлять на передовую все необходимое, а также будут использовать их для эвакуации раненых, что позволит спасти жизни бойцов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829264014_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_3f90428d255321e3b63dbca08afd830a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, михаил кузнецов (экс-губернатор), луганская народная республика, общероссийский народный фронт, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Авто, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Луганская Народная Республика, Общероссийский народный фронт, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
22:33 05.11.2022 (обновлено: 23:54 05.11.2022)
ОНФ отправил 81 внедорожник на передовую в Донбассе
Общероссийский народный фронт передал бойцам ЛНР и ДНР 81 автомобиль УАЗ