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Патриарх Кирилл призвал усилить противопожарную профилактику - РИА Новости, 05.11.2022
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Патриарх Кирилл призвал усилить противопожарную профилактику
Патриарх Кирилл призвал усилить противопожарную профилактику - РИА Новости, 05.11.2022
Патриарх Кирилл призвал усилить противопожарную профилактику
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме, отметив, что подобные... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T20:59
2022-11-05T21:00
общество
патриарх кирилл (владимир гундяев)
костромская область
кострома
московская патриархия
пожар в кафе в костроме
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме, отметив, что подобные происшествия заставляют задуматься о необходимости усиления профилактики неосторожного обращения с огнем, сообщает сайт Московской патриархии.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек. СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура Костромской области сообщила, что выявила нарушения в кафе и считает необходимым возбудить дело о халатности. В Костромской области на понедельник объявлен траур.Патриарх отметил, что с глубокой скорбью воспринял известие о трагедии, произошедшей в кафе "Полигон" и унесшей жизни тринадцати человек, и выразил искренние соболезнования всем, кого коснулось несчастье."К сожалению, за последние годы участились случаи, когда в результате пожаров, возникающих в местах отдыха, гибнут люди. Полагаю, что подобные происшествия побуждают задуматься о необходимости проведения дополнительных мероприятий в сфере профилактики неосторожного обращения с огнем и более активной информационной работы с населением", – говорится в патриаршем соболезновании губернатору Костромской области Сергею Ситникову, родным и близким пострадавших, а также митрополиту Костромскому и Нерехтскому Ферапонту (Кашину).Патриарх Кирилл выразил надежду, что руководство области окажет необходимую помощь родным и близким погибших и пострадавших, и заявил, что Костромская епархия, в свою очередь, готова духовно поддержать всех нуждающихся в утешении."Разделяя с вами боль невосполнимой утраты, молюсь Милосердному Господу о упокоении душ усопших в селениях праведных и даровании всем скорбящим сил мужественно перенести постигшее тяжелое испытание", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20221105/khalatnost-1829387482.html
https://ria.ru/20221105/pozhary-1829340172.html
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общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), костромская область, кострома, московская патриархия, пожар в кафе в костроме
Общество, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Костромская область, Кострома, Московская Патриархия, Пожар в кафе в Костроме
20:59 05.11.2022 (обновлено: 21:00 05.11.2022)
 
Патриарх Кирилл призвал усилить противопожарную профилактику

Патриарх Кирилл призвал усилить противопожарную профилактику после пожара в Костроме

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного синода Русской православной церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного синода Русской православной церкви. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме, отметив, что подобные происшествия заставляют задуматься о необходимости усиления профилактики неосторожного обращения с огнем, сообщает сайт Московской патриархии.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек. СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура Костромской области сообщила, что выявила нарушения в кафе и считает необходимым возбудить дело о халатности. В Костромской области на понедельник объявлен траур.
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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Прокуратура потребовала возбудить дело о халатности из-за пожара в Костроме
Патриарх отметил, что с глубокой скорбью воспринял известие о трагедии, произошедшей в кафе "Полигон" и унесшей жизни тринадцати человек, и выразил искренние соболезнования всем, кого коснулось несчастье.
"К сожалению, за последние годы участились случаи, когда в результате пожаров, возникающих в местах отдыха, гибнут люди. Полагаю, что подобные происшествия побуждают задуматься о необходимости проведения дополнительных мероприятий в сфере профилактики неосторожного обращения с огнем и более активной информационной работы с населением", – говорится в патриаршем соболезновании губернатору Костромской области Сергею Ситникову, родным и близким пострадавших, а также митрополиту Костромскому и Нерехтскому Ферапонту (Кашину).
Патриарх Кирилл выразил надежду, что руководство области окажет необходимую помощь родным и близким погибших и пострадавших, и заявил, что Костромская епархия, в свою очередь, готова духовно поддержать всех нуждающихся в утешении.
"Разделяя с вами боль невосполнимой утраты, молюсь Милосердному Господу о упокоении душ усопших в селениях праведных и даровании всем скорбящим сил мужественно перенести постигшее тяжелое испытание", - заключил патриарх Кирилл.
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ОбществоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Костромская областьКостромаМосковская ПатриархияПожар в кафе в Костроме
 
 
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