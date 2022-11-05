https://ria.ru/20221105/profilaktika-1829399621.html
Патриарх Кирилл призвал усилить противопожарную профилактику
Патриарх Кирилл призвал усилить противопожарную профилактику - РИА Новости, 05.11.2022
Патриарх Кирилл призвал усилить противопожарную профилактику
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме, отметив, что подобные... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T20:59
2022-11-05T20:59
2022-11-05T21:00
общество
патриарх кирилл (владимир гундяев)
костромская область
кострома
московская патриархия
пожар в кафе в костроме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:331:2048:1483_1920x0_80_0_0_d4a9479b90bf309a4ea410a36d81ef96.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме, отметив, что подобные происшествия заставляют задуматься о необходимости усиления профилактики неосторожного обращения с огнем, сообщает сайт Московской патриархии.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек. СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура Костромской области сообщила, что выявила нарушения в кафе и считает необходимым возбудить дело о халатности. В Костромской области на понедельник объявлен траур.Патриарх отметил, что с глубокой скорбью воспринял известие о трагедии, произошедшей в кафе "Полигон" и унесшей жизни тринадцати человек, и выразил искренние соболезнования всем, кого коснулось несчастье."К сожалению, за последние годы участились случаи, когда в результате пожаров, возникающих в местах отдыха, гибнут люди. Полагаю, что подобные происшествия побуждают задуматься о необходимости проведения дополнительных мероприятий в сфере профилактики неосторожного обращения с огнем и более активной информационной работы с населением", – говорится в патриаршем соболезновании губернатору Костромской области Сергею Ситникову, родным и близким пострадавших, а также митрополиту Костромскому и Нерехтскому Ферапонту (Кашину).Патриарх Кирилл выразил надежду, что руководство области окажет необходимую помощь родным и близким погибших и пострадавших, и заявил, что Костромская епархия, в свою очередь, готова духовно поддержать всех нуждающихся в утешении."Разделяя с вами боль невосполнимой утраты, молюсь Милосердному Господу о упокоении душ усопших в селениях праведных и даровании всем скорбящим сил мужественно перенести постигшее тяжелое испытание", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20221105/khalatnost-1829387482.html
https://ria.ru/20221105/pozhary-1829340172.html
костромская область
кострома
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:198:2048:1734_1920x0_80_0_0_74f62ce61abccd2e1074a961246e2b26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), костромская область, кострома, московская патриархия, пожар в кафе в костроме
Общество, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Костромская область, Кострома, Московская Патриархия, Пожар в кафе в Костроме
20:59 05.11.2022 (обновлено: 21:00 05.11.2022)
Патриарх Кирилл призвал усилить противопожарную профилактику
Патриарх Кирилл призвал усилить противопожарную профилактику после пожара в Костроме
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме, отметив, что подобные происшествия заставляют задуматься о необходимости усиления профилактики неосторожного обращения с огнем, сообщает
сайт Московской патриархии.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек. СУСК по Костромской области
сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура Костромской области сообщила, что выявила нарушения в кафе и считает необходимым возбудить дело о халатности. В Костромской области на понедельник объявлен траур.
Патриарх отметил, что с глубокой скорбью воспринял известие о трагедии, произошедшей в кафе "Полигон" и унесшей жизни тринадцати человек, и выразил искренние соболезнования всем, кого коснулось несчастье.
"К сожалению, за последние годы участились случаи, когда в результате пожаров, возникающих в местах отдыха, гибнут люди. Полагаю, что подобные происшествия побуждают задуматься о необходимости проведения дополнительных мероприятий в сфере профилактики неосторожного обращения с огнем и более активной информационной работы с населением", – говорится в патриаршем соболезновании губернатору Костромской области Сергею Ситникову, родным и близким пострадавших, а также митрополиту Костромскому и Нерехтскому Ферапонту (Кашину).
Патриарх Кирилл выразил надежду, что руководство области окажет необходимую помощь родным и близким погибших и пострадавших, и заявил, что Костромская епархия, в свою очередь, готова духовно поддержать всех нуждающихся в утешении.
"Разделяя с вами боль невосполнимой утраты, молюсь Милосердному Господу о упокоении душ усопших в селениях праведных и даровании всем скорбящим сил мужественно перенести постигшее тяжелое испытание", - заключил патриарх Кирилл.