https://ria.ru/20221105/profilaktika-1829399621.html

Патриарх Кирилл призвал усилить противопожарную профилактику

Патриарх Кирилл призвал усилить противопожарную профилактику - РИА Новости, 05.11.2022

Патриарх Кирилл призвал усилить противопожарную профилактику

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме, отметив, что подобные... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T20:59

2022-11-05T20:59

2022-11-05T21:00

общество

патриарх кирилл (владимир гундяев)

костромская область

кострома

московская патриархия

пожар в кафе в костроме

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме, отметив, что подобные происшествия заставляют задуматься о необходимости усиления профилактики неосторожного обращения с огнем, сообщает сайт Московской патриархии.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек. СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура Костромской области сообщила, что выявила нарушения в кафе и считает необходимым возбудить дело о халатности. В Костромской области на понедельник объявлен траур.Патриарх отметил, что с глубокой скорбью воспринял известие о трагедии, произошедшей в кафе "Полигон" и унесшей жизни тринадцати человек, и выразил искренние соболезнования всем, кого коснулось несчастье."К сожалению, за последние годы участились случаи, когда в результате пожаров, возникающих в местах отдыха, гибнут люди. Полагаю, что подобные происшествия побуждают задуматься о необходимости проведения дополнительных мероприятий в сфере профилактики неосторожного обращения с огнем и более активной информационной работы с населением", – говорится в патриаршем соболезновании губернатору Костромской области Сергею Ситникову, родным и близким пострадавших, а также митрополиту Костромскому и Нерехтскому Ферапонту (Кашину).Патриарх Кирилл выразил надежду, что руководство области окажет необходимую помощь родным и близким погибших и пострадавших, и заявил, что Костромская епархия, в свою очередь, готова духовно поддержать всех нуждающихся в утешении."Разделяя с вами боль невосполнимой утраты, молюсь Милосердному Господу о упокоении душ усопших в селениях праведных и даровании всем скорбящим сил мужественно перенести постигшее тяжелое испытание", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20221105/khalatnost-1829387482.html

https://ria.ru/20221105/pozhary-1829340172.html

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общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), костромская область, кострома, московская патриархия, пожар в кафе в костроме