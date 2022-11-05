В Костроме при пожаре в кафе погиб местный диджей Шкалов
При пожаре в кафе "Полигон" в Костроме погиб местный диджей Шкалов
© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС России на месте пожара в ночном клубе "Полигон" на Никитской улице в Костроме
Сотрудники противопожарной службы МЧС России на месте пожара в ночном клубе "Полигон" на Никитской улице в Костроме. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Одним из погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме оказался местный диджей Иван Шкалов, сообщила его знакомая.
"С прискорбием сообщаю о том, что сегодня при пожаре в "Полигон" погиб наш друг. В это очень сложно поверить, но, к сожалению, это так. Ваня был открытой души человек и всегда приходил на помощь. Запомним его таким! Он всегда будет жить в наших сердцах!" - написала знакомая Ивана Наталья Порфирьева на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Одна из знакомых Ивана, Анастасия Смирнова, рассказала РИА Новости, что утром написала ему SMS, надеясь, что его нет в "Полигоне".
"Но SMS осталось непрочитанным... Все подробности происходящего узнала в СМИ. Был веселым жизнерадостными человеком. У Ивана остался сын", - рассказала Анастасия.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек. По информации администрации региона, подписано распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
В настоящее время задержан предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон". Им оказался 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. Также в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК РФ проводит проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при контроле ночного клуба "Полигон".