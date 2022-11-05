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В Костроме при пожаре в кафе погиб местный диджей Шкалов - РИА Новости, 05.11.2022
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В Костроме при пожаре в кафе погиб местный диджей Шкалов
В Костроме при пожаре в кафе погиб местный диджей Шкалов - РИА Новости, 05.11.2022
В Костроме при пожаре в кафе погиб местный диджей Шкалов
Одним из погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме оказался местный диджей Иван Шкалов, сообщила его знакомая. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T23:20
2022-11-05T23:20
происшествия
анастасия смирнова
кострома
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в кафе в костроме
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БЕЛГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Одним из погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме оказался местный диджей Иван Шкалов, сообщила его знакомая."С прискорбием сообщаю о том, что сегодня при пожаре в "Полигон" погиб наш друг. В это очень сложно поверить, но, к сожалению, это так. Ваня был открытой души человек и всегда приходил на помощь. Запомним его таким! Он всегда будет жить в наших сердцах!" - написала знакомая Ивана Наталья Порфирьева на его странице в соцсети "ВКонтакте".Одна из знакомых Ивана, Анастасия Смирнова, рассказала РИА Новости, что утром написала ему SMS, надеясь, что его нет в "Полигоне"."Но SMS осталось непрочитанным... Все подробности происходящего узнала в СМИ. Был веселым жизнерадостными человеком. У Ивана остался сын", - рассказала Анастасия.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек. По информации администрации региона, подписано распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.В настоящее время задержан предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон". Им оказался 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. Также в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК РФ проводит проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при контроле ночного клуба "Полигон".
https://ria.ru/20221105/khalatnost-1829387482.html
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происшествия, анастасия смирнова, кострома, россия, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме
Происшествия, Анастасия Смирнова, Кострома, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в кафе в Костроме
23:20 05.11.2022
 
В Костроме при пожаре в кафе погиб местный диджей Шкалов

При пожаре в кафе "Полигон" в Костроме погиб местный диджей Шкалов

© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС России на месте пожара в ночном клубе "Полигон" на Никитской улице в Костроме
Сотрудники противопожарной службы МЧС России на месте пожара в ночном клубе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Ольга Евтушкова
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Сотрудники противопожарной службы МЧС России на месте пожара в ночном клубе "Полигон" на Никитской улице в Костроме. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Одним из погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме оказался местный диджей Иван Шкалов, сообщила его знакомая.
"С прискорбием сообщаю о том, что сегодня при пожаре в "Полигон" погиб наш друг. В это очень сложно поверить, но, к сожалению, это так. Ваня был открытой души человек и всегда приходил на помощь. Запомним его таким! Он всегда будет жить в наших сердцах!" - написала знакомая Ивана Наталья Порфирьева на его странице в соцсети "ВКонтакте".
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Одна из знакомых Ивана, Анастасия Смирнова, рассказала РИА Новости, что утром написала ему SMS, надеясь, что его нет в "Полигоне".
"Но SMS осталось непрочитанным... Все подробности происходящего узнала в СМИ. Был веселым жизнерадостными человеком. У Ивана остался сын", - рассказала Анастасия.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек. По информации администрации региона, подписано распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
В настоящее время задержан предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон". Им оказался 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. Также в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК РФ проводит проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при контроле ночного клуба "Полигон".
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ПроисшествияАнастасия СмирноваКостромаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Пожар в кафе в Костроме
 
 
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