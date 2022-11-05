https://ria.ru/20221105/politika-1829358580.html

Вучич в свете напряженности в Косово пообещал не отступать от политики мира

Вучич в свете напряженности в Косово пообещал не отступать от политики мира - РИА Новости, 05.11.2022

Вучич в свете напряженности в Косово пообещал не отступать от политики мира

Сербия не отступит от политики мира и стабильности, заявил сербский президент Александр Вучич после заседания правительства, посвященного росту напряженности в... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:05

2022-11-05T15:05

2022-11-05T15:06

в мире

александр вучич

мирослав лайчак

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БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Сербия не отступит от политики мира и стабильности, заявил сербский президент Александр Вучич после заседания правительства, посвященного росту напряженности в Косово и Метохии из-за спорных мер Приштины.Вучич в ночь на субботу около пяти часов беседовал за закрытыми дверями со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. В субботу утром сербский лидер провел заседание с кабмином, встречи с послами КНР Чен Бо и РФ Александром Боцан-Харченко, направился в патриархию на беседу с предстоятелем Сербской православной церкви патриархом Порфирием и членам синода, где ожидается и присутствие президента Республики Серсбкой Боснии и Герцеговины Милорада Додика."Не отступаем от ответственной политики мира и стабильности", - написал Вучич в соцсети.В Северной Косовска-Митровице в полдень 6 ноября назначен митинг-собрание косовских сербов, город с ночи пятницы украшают сербскими флагами. Представители косовских сербов – партия "Сербский список" заявили в минувший четверг, что рассмотрят выход из всех структур самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности начальника полиции-серба на севере края. Глава региональной дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненад Джурич ранее отказался выдавать письменные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями и был снят с должности решением Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS, с 21 ноября планируют выписывать "нарушителям" денежные штрафы от 150 евро.Минобороны Сербии сообщило вечером в среду, что с помощью средств электронной борьбы сбит беспилотник коммерческого назначения над военной частью в городе Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Премьер Сербии Ана Брнабич и глава МО Милош Вучевич ранее заявили, что дроны неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией и пообещали в случае повтора сбивать БПЛА.Глава сербского МО сообщил во вторник, что согласно приказу верховного главнокомандующего президента Александра Вучича, армия Сербия подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221104/podderzhka-1829276874.html

https://ria.ru/20221031/serbiya-1828008203.html

https://ria.ru/20221026/pravitelstvo-1827047622.html

косово

сербия

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в мире, александр вучич, мирослав лайчак, александр боцан-харченко, косово, сербия, приштина, евросоюз, сербская православная церковь