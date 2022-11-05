На МНПЗ поставили российское оборудование для модернизации производства
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРаботник Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефть" в Капотне
Работник Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефть" в Капотне. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. На Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) поставили отечественное оборудование для более эффективной переработки нефти, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Строительство комплекса является ключевым проектом завершающего этапа модернизации Московского НПЗ, которая ведется с 2011 года, когда завод вошел в состав "Газпромнефти". Работы планируется завершить до 2025 года.
"В ходе проведения модернизации предприятие обновляет производственное оборудование и переходит на передовые процессы. После пуска комплекса эффективность переработки нефти достигнет почти 100%. Предприятие сможет без остатка перерабатывать весь объем нефти на востребованные рынком продукты. Кроме того, будет снижено вредное воздействие на атмосферу. Техническое оснащение для строительства комплекса поставляют российские производители. С начала 2022 года для модернизации Московского НПЗ доставили 13 единиц крупногабаритного оборудования общим весом пять тысяч тонн", - сказал глава департамента Владислав Овчинский.
По его словам, в октябре из Волгограда привезли реакционные аппараты для выработки дополнительного объема бензина и газомоторного топлива из нефтяных остатков, а также нефтяного кокса, который служит сырьем для предприятий электротехнической промышленности и цветной металлургии. Специальные камеры общим весом 640 тонн выполнены из жаропрочной стали с антикоррозионным сплавом, благодаря чему аппараты способны выдержать перепады температуры до 500 градусов Цельсия, предусмотренные технологией. Доставка оборудования осуществлялась по рекам Волге, Оке и Москве.
Также в июне текущего года из Санкт-Петербурга была доставлена колонна весом более 1,2 тысячи тонн, изготовленная из высокопрочной стали. Эта доставка была зафиксирована в Книге рекордов России как факт перевозки самого тяжелого груза по Москве-реке.
"Благодаря принятой программе модернизации облик завода меняется на глазах. Внедрение новых технологий определяет высокие показатели эффективности, а поставки топлива в столичный регион становятся еще надежнее. Использование российского оборудования, созданного по современным стандартам и прошедшего строгий производственный контроль, вносит важный вклад в реализацию проекта в установленные сроки", – отметил директор по реализации крупных проектов Московского НПЗ Сергей Кузнецов.