https://ria.ru/20221104/zakon-1829231324.html

Путин подписал закон об изменениях в системе военной ипотеки

Путин подписал закон об изменениях в системе военной ипотеки - РИА Новости, 04.11.2022

Путин подписал закон об изменениях в системе военной ипотеки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военных... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:42

2022-11-04T15:42

2022-11-04T15:52

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770295692_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4fdbdd7a1d09f9136b3e2e81b27d29a.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военных сразу после включения в специальный реестр.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как отмечалось в пояснительных материалах, военнослужащим предоставляется с именного накопительного счета все средства накоплений для жилищного обеспечения, осуществляется ФГКУ "Росвоенипотека" непосредственно при закрытии именных накопительных счетов и исключении военнослужащих из реестра НИС.Также законом закрепляется, что солдаты, сержанты, включенные в реестр участников НИС, до поступления в высшие военно-учебные заведения из реестра не исключаются и продолжают участие в накопительно-ипотечной системе в период обучения.Кроме того, участникам НИС, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, предоставляется возможность получить средства с именного накопительного счета в период прохождения военной службы, но не более одного раза в год.

https://ria.ru/20221104/putin-1829228573.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия