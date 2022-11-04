https://ria.ru/20221104/zakon-1829231324.html
Путин подписал закон об изменениях в системе военной ипотеки
Путин подписал закон об изменениях в системе военной ипотеки - РИА Новости, 04.11.2022
Путин подписал закон об изменениях в системе военной ипотеки
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военных... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:42
2022-11-04T15:42
2022-11-04T15:52
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военных сразу после включения в специальный реестр.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как отмечалось в пояснительных материалах, военнослужащим предоставляется с именного накопительного счета все средства накоплений для жилищного обеспечения, осуществляется ФГКУ "Росвоенипотека" непосредственно при закрытии именных накопительных счетов и исключении военнослужащих из реестра НИС.Также законом закрепляется, что солдаты, сержанты, включенные в реестр участников НИС, до поступления в высшие военно-учебные заведения из реестра не исключаются и продолжают участие в накопительно-ипотечной системе в период обучения.Кроме того, участникам НИС, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, предоставляется возможность получить средства с именного накопительного счета в период прохождения военной службы, но не более одного раза в год.
https://ria.ru/20221104/putin-1829228573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, россия
15:42 04.11.2022 (обновлено: 15:52 04.11.2022)
Путин подписал закон об изменениях в системе военной ипотеки
Путин разрешил военным вступать в систему НИС сразу после включения в спецреестр
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, который разрешает военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военных сразу после включения в специальный реестр.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как отмечалось в пояснительных материалах, военнослужащим предоставляется с именного накопительного счета все средства накоплений для жилищного обеспечения, осуществляется ФГКУ "Росвоенипотека" непосредственно при закрытии именных накопительных счетов и исключении военнослужащих из реестра НИС.
Также законом закрепляется, что солдаты, сержанты, включенные в реестр участников НИС, до поступления в высшие военно-учебные заведения из реестра не исключаются и продолжают участие в накопительно-ипотечной системе в период обучения.
Кроме того, участникам НИС, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, предоставляется возможность получить средства с именного накопительного счета в период прохождения военной службы, но не более одного раза в год.