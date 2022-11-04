Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об изменениях в системе военной ипотеки - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/zakon-1829231324.html
Путин подписал закон об изменениях в системе военной ипотеки
Путин подписал закон об изменениях в системе военной ипотеки - РИА Новости, 04.11.2022
Путин подписал закон об изменениях в системе военной ипотеки
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военных... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:42
2022-11-04T15:52
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770295692_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4fdbdd7a1d09f9136b3e2e81b27d29a.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военных сразу после включения в специальный реестр.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как отмечалось в пояснительных материалах, военнослужащим предоставляется с именного накопительного счета все средства накоплений для жилищного обеспечения, осуществляется ФГКУ "Росвоенипотека" непосредственно при закрытии именных накопительных счетов и исключении военнослужащих из реестра НИС.Также законом закрепляется, что солдаты, сержанты, включенные в реестр участников НИС, до поступления в высшие военно-учебные заведения из реестра не исключаются и продолжают участие в накопительно-ипотечной системе в период обучения.Кроме того, участникам НИС, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, предоставляется возможность получить средства с именного накопительного счета в период прохождения военной службы, но не более одного раза в год.
https://ria.ru/20221104/putin-1829228573.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770295692_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1e5051cc88c4daec0ad59555975901f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
15:42 04.11.2022 (обновлено: 15:52 04.11.2022)
 
Путин подписал закон об изменениях в системе военной ипотеки

Путин разрешил военным вступать в систему НИС сразу после включения в спецреестр

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКвартира в новом ЖК
Квартира в новом ЖК - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Квартира в новом ЖК. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военных сразу после включения в специальный реестр.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как отмечалось в пояснительных материалах, военнослужащим предоставляется с именного накопительного счета все средства накоплений для жилищного обеспечения, осуществляется ФГКУ "Росвоенипотека" непосредственно при закрытии именных накопительных счетов и исключении военнослужащих из реестра НИС.
Также законом закрепляется, что солдаты, сержанты, включенные в реестр участников НИС, до поступления в высшие военно-учебные заведения из реестра не исключаются и продолжают участие в накопительно-ипотечной системе в период обучения.
Кроме того, участникам НИС, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, предоставляется возможность получить средства с именного накопительного счета в период прохождения военной службы, но не более одного раза в год.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
15:27
Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала