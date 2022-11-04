https://ria.ru/20221104/videoroliki-1829955545.html
Видеоролики ко Дню народного единства транслируются на домах Нового Арбата
Видеоролики ко Дню народного единства транслируются на домах Нового Арбата - РИА Новости, 08.11.2022
Видеоролики ко Дню народного единства транслируются на домах Нового Арбата
Видеоролики ко Дню народного единства транслируются в Москве на домах-книжках на Новом Арбате, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-04T18:45
2022-11-04T18:45
2022-11-08T14:22
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Видеоролики ко Дню народного единства транслируются в Москве на домах-книжках на Новом Арбате, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прямо сейчас на домах-книжках на Новом Арбате транслируются тематические видеоролики и видеооткрытки ко Дню народного единства", - говорится в сообщении.Отмечается, что архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах столицы в пятницу работает в динамическом режиме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новый арбат, москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Новый Арбат, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество