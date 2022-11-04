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Видеоролики ко Дню народного единства транслируются на домах Нового Арбата - РИА Новости, 08.11.2022
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Видеоролики ко Дню народного единства транслируются на домах Нового Арбата
Видеоролики ко Дню народного единства транслируются на домах Нового Арбата - РИА Новости, 08.11.2022
Видеоролики ко Дню народного единства транслируются на домах Нового Арбата
Видеоролики ко Дню народного единства транслируются в Москве на домах-книжках на Новом Арбате, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-04T18:45
2022-11-08T14:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
новый арбат
москва
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Видеоролики ко Дню народного единства транслируются в Москве на домах-книжках на Новом Арбате, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прямо сейчас на домах-книжках на Новом Арбате транслируются тематические видеоролики и видеооткрытки ко Дню народного единства", - говорится в сообщении.Отмечается, что архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах столицы в пятницу работает в динамическом режиме.
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новый арбат, москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Новый Арбат, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
18:45 04.11.2022 (обновлено: 14:22 08.11.2022)
 

Видеоролики ко Дню народного единства транслируются на домах Нового Арбата

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкДома-книжки на Новом Арбате в Москве, подсвеченные к празднованию Дня народного единства
Дома-книжки на Новом Арбате в Москве, подсвеченные к празднованию Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Видеоролики ко Дню народного единства транслируются в Москве на домах-книжках на Новом Арбате, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Прямо сейчас на домах-книжках на Новом Арбате транслируются тематические видеоролики и видеооткрытки ко Дню народного единства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах столицы в пятницу работает в динамическом режиме.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниНовый АрбатМоскваГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
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