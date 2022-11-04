https://ria.ru/20221104/videoroliki-1829955545.html

Видеоролики ко Дню народного единства транслируются на домах Нового Арбата

Видеоролики ко Дню народного единства транслируются на домах Нового Арбата - РИА Новости, 08.11.2022

Видеоролики ко Дню народного единства транслируются на домах Нового Арбата

Видеоролики ко Дню народного единства транслируются в Москве на домах-книжках на Новом Арбате, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-04T18:45

2022-11-04T18:45

2022-11-08T14:22

москва сегодня: мегаполис для жизни

новый арбат

москва

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Видеоролики ко Дню народного единства транслируются в Москве на домах-книжках на Новом Арбате, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прямо сейчас на домах-книжках на Новом Арбате транслируются тематические видеоролики и видеооткрытки ко Дню народного единства", - говорится в сообщении.Отмечается, что архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах столицы в пятницу работает в динамическом режиме.

https://ria.ru/20221103/nagrady-1829096178.html

новый арбат

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новый арбат, москва, городское хозяйство москвы, общество