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Кижи, тарзанка и хозяин тайги: победители конкурса "Русская цивилизация" - РИА Новости, 04.11.2022
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Кижи, тарзанка и хозяин тайги: победители конкурса "Русская цивилизация"
Кижи, тарзанка и хозяин тайги: победители конкурса "Русская цивилизация" - РИА Новости, 04.11.2022
Кижи, тарзанка и хозяин тайги: победители конкурса "Русская цивилизация"
В Москве наградили победителей VI Международного фотоконкурса "Русская цивилизация". Организаторы получили более 21 тысячи снимков от участников из 69 стран... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:00
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фото
россия
фотография
впечатления - туризм
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В Москве наградили победителей VI Международного фотоконкурса "Русская цивилизация". Организаторы получили более 21 тысячи снимков от участников из 69 стран. Лучшие работы выбирали в нескольких номинациях: "Семейные ценности", "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", "Духовные скрепы". Самые эффектные кадры — в галерее Ria.ru.
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фото, фото, россия, фотография, впечатления - туризм
Фото, Россия, Фотография, Впечатления - Туризм
09:00 04.11.2022
 

Кижи, тарзанка и хозяин тайги: победители конкурса "Русская цивилизация"

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В Москве наградили победителей VI Международного фотоконкурса "Русская цивилизация". Организаторы получили более 21 тысячи снимков от участников из 69 стран. Лучшие работы выбирали в нескольких номинациях: "Семейные ценности", "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", "Духовные скрепы". Самые эффектные кадры — в галерее Ria.ru.
© Фото : Александр Стрельчук

Гран-при конкурса "Русская цивилизация" получил Александр Стрельчук за фотографию "Осенняя Истра".

Работа Александра Стрельчука Осенняя Истра, получившая Гран-при в фотоконкурсе Русская цивилизация
1 из 19

Гран-при конкурса "Русская цивилизация" получил Александр Стрельчук за фотографию "Осенняя Истра".

© Фото : Александр Стрельчук
© Фото : Андрей Смольников

Работа Андрея Смольникова "Родина моя Абазиния" удостоена второго места в номинации "Традиции большой страны".

Работа Андрея Смольникова Родина моя Абазиния, занявшая второе место в номинации Традиции большой страны в фотоконкурсе Русская цивилизация
2 из 19

Работа Андрея Смольникова "Родина моя Абазиния" удостоена второго места в номинации "Традиции большой страны".

© Фото : Андрей Смольников
© Фото : Алина Абрамова

"Тарзанке" Алины Абрамовой жюри отдало третье место в номинации "Традиции большой страны".

Работа Алины Абрамовой Тарзанка, занявшая третье место в номинации Традиции большой страны в фотоконкурсе Русская цивилизация
3 из 19

"Тарзанке" Алины Абрамовой жюри отдало третье место в номинации "Традиции большой страны".

© Фото : Алина Абрамова
© Фото : Олеся Ким

А победили в номинации "Традиции большой страны" "Свадебные хлопоты" Олеси Ким.

Работа Олеси Ким Свадебные хлопоты, занявшая первое место в номинации Традиции большой страны в фотоконкурсе Русская цивилизация
4 из 19

А победили в номинации "Традиции большой страны" "Свадебные хлопоты" Олеси Ким.

© Фото : Олеся Ким
© Фото : Андрей Смольников

Лучшим в номинации "Духовные скрепы" стал кадр Андрея Смольникова "Жизнь среди икон".

Работа Андрея Смольникова Жизнь среди икон, занявшая первое место в номинации Духовные скрепы в фотоконкурсе Русская цивилизация
5 из 19

Лучшим в номинации "Духовные скрепы" стал кадр Андрея Смольникова "Жизнь среди икон".

© Фото : Андрей Смольников
© Фото : Софья Сандурская

У "Десантников на службе" Софьи Сандурской — второе место в номинации "Духовные скрепы".

Работа Софьи Сандурской Десантники на службе, занявшая второе место в номинации Духовные скрепы в фотоконкурсе Русская цивилизация
6 из 19

У "Десантников на службе" Софьи Сандурской — второе место в номинации "Духовные скрепы".

© Фото : Софья Сандурская
© Фото : Александр Чазов

Тройку лидеров в номинации "Духовные скрепы" замкнул кадр Александра Чазова "С Богом в небо, с Богом в бой".

Работа Александра Чазова С Богом в небо, с Богом в бой, занявшая третье место в номинации Духовные скрепы в фотоконкурсе Русская цивилизация
7 из 19

Тройку лидеров в номинации "Духовные скрепы" замкнул кадр Александра Чазова "С Богом в небо, с Богом в бой".

© Фото : Александр Чазов
© Фото : Андрей Смольников

Победу в номинации в номинации "Семейные ценности" праздновал автор фото "Дорогие мои старики" Андрей Смольников.

Работа Андрея Смольникова Дорогие мои старики, занявшая первое место в номинации Семейные ценности в фотоконкурсе Русская цивилизация
8 из 19

Победу в номинации в номинации "Семейные ценности" праздновал автор фото "Дорогие мои старики" Андрей Смольников.

© Фото : Андрей Смольников
© Фото : Инна Гаджиева

В шаге от лидера остановилась Инна Гаджиева, у ее работы "С мамой" — второе место в номинации "Семейные ценности".

Работа Инны Гаджиевой С мамой, занявшая второе место в номинации Семейные ценности в фотоконкурсе Русская цивилизация
9 из 19

В шаге от лидера остановилась Инна Гаджиева, у ее работы "С мамой" — второе место в номинации "Семейные ценности".

© Фото : Инна Гаджиева
© Фото : Евгений Верещагин

Третье место в номинации "Семейные ценности" досталось "Лошадке" Евгения Верещагина.

Работа Евгения Верещагина Лошадка, занявшая третье место в номинации Семейные ценности в фотоконкурсе Русская цивилизация
10 из 19

Третье место в номинации "Семейные ценности" досталось "Лошадке" Евгения Верещагина.

© Фото : Евгений Верещагин
© Фото : Андрей Белавин

"Крупнейший монастырь России" Андрея Белавина назвали лучшим снимком в номинации "Архитектура и скульптура".

Работа Андрея Белавина Крупнейший монастырь России, занявшая первое место в номинации Архитектура и скульптура в фотоконкурсе Русская цивилизация
11 из 19

"Крупнейший монастырь России" Андрея Белавина назвали лучшим снимком в номинации "Архитектура и скульптура".

© Фото : Андрей Белавин
© Фото : Дарья Могилевцева

Второе место в номинации "Архитектура и скульптура" заняла Дарья Могилевцева с фотографией "Кижи".

Работа Дарьи Могилевцевой Кижи, занявшая второе место в номинации Архитектура и скульптура в фотоконкурсе Русская цивилизация
12 из 19

Второе место в номинации "Архитектура и скульптура" заняла Дарья Могилевцева с фотографией "Кижи".

© Фото : Дарья Могилевцева
© Фото : Инна Гаджиева

"Таинственная жизнь башен" принесла Инне Гаджиевой третье место в номинации "Архитектура и скульптура".

Работа фотографа Инны Гаджиевой Таинственная жизнь башен, занявшая третье место в номинации Архитектура и скульптура в фотоконкурсе Русская цивилизация
13 из 19

"Таинственная жизнь башен" принесла Инне Гаджиевой третье место в номинации "Архитектура и скульптура".

© Фото : Инна Гаджиева
© Фото : Сергей Козлов

"Горянке" Сергея Козлова жюри присудило победу в номинации "Лица и поколения".

Работа Сергея Козлова Горянка, занявшая первое место в номинации Лица и поколения в фотоконкурсе Русская цивилизация
14 из 19

"Горянке" Сергея Козлова жюри присудило победу в номинации "Лица и поколения".

© Фото : Сергей Козлов
© Фото : Алёна Колокольчикова

"Долгожданной встрече" Алены Колокольчиковой досталось второе место в номинации "Лица и поколения".

Работа Алёны Колокольчиковой Долгожданная встреча, занявшая второе место в номинации Лица и поколения в фотоконкурсе Русская цивилизация
15 из 19

"Долгожданной встрече" Алены Колокольчиковой досталось второе место в номинации "Лица и поколения".

© Фото : Алёна Колокольчикова
© Фото : Наталия Урмакова

Работа Наталии Урмаковой "Мой прадед" стала третьей в номинации "Лица и поколения".

Работа Наталии Урмаковой Мой прадед, занявшая третье место в номинации Лица и поколения в фотоконкурсе Русская цивилизация
16 из 19

Работа Наталии Урмаковой "Мой прадед" стала третьей в номинации "Лица и поколения".

© Фото : Наталия Урмакова
© Фото : Александр Чазов

В номинации "Уникальная природа" победил Александр Чазов с фотографией "Над тайгой".

Работа Александра Чазова Над тайгой, занявшая первое место в номинации Уникальная природа в фотоконкурсе Русская цивилизация
17 из 19

В номинации "Уникальная природа" победил Александр Чазов с фотографией "Над тайгой".

© Фото : Александр Чазов
© Фото : Мария Чепрасова

Второе место в номинации "Уникальная природа" — у Марии Чепрасовой и "Потягушек".

Работа Марии Чепрасовой Потягушки, занявшая второе место в номинации Уникальная природа в фотоконкурсе Русская цивилизация
18 из 19

Второе место в номинации "Уникальная природа" — у Марии Чепрасовой и "Потягушек".

© Фото : Мария Чепрасова
© Фото : Евгений Соколов

"Дорога домой" обеспечила Евгении Соколовой третье место в номинации "Уникальная природа".

Работа Евгения Соколова Дорога домой, занявшая третье место в номинации Уникальная природа в фотоконкурсе Русская цивилизация
19 из 19

"Дорога домой" обеспечила Евгении Соколовой третье место в номинации "Уникальная природа".

© Фото : Евгений Соколов
 
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