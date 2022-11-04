Кижи, тарзанка и хозяин тайги: победители конкурса "Русская цивилизация"
Гран-при конкурса "Русская цивилизация" получил Александр Стрельчук за фотографию "Осенняя Истра".
Гран-при конкурса "Русская цивилизация" получил Александр Стрельчук за фотографию "Осенняя Истра".
Работа Андрея Смольникова "Родина моя Абазиния" удостоена второго места в номинации "Традиции большой страны".
Работа Андрея Смольникова "Родина моя Абазиния" удостоена второго места в номинации "Традиции большой страны".
"Тарзанке" Алины Абрамовой жюри отдало третье место в номинации "Традиции большой страны".
"Тарзанке" Алины Абрамовой жюри отдало третье место в номинации "Традиции большой страны".
А победили в номинации "Традиции большой страны" "Свадебные хлопоты" Олеси Ким.
А победили в номинации "Традиции большой страны" "Свадебные хлопоты" Олеси Ким.
Лучшим в номинации "Духовные скрепы" стал кадр Андрея Смольникова "Жизнь среди икон".
Лучшим в номинации "Духовные скрепы" стал кадр Андрея Смольникова "Жизнь среди икон".
У "Десантников на службе" Софьи Сандурской — второе место в номинации "Духовные скрепы".
У "Десантников на службе" Софьи Сандурской — второе место в номинации "Духовные скрепы".
Тройку лидеров в номинации "Духовные скрепы" замкнул кадр Александра Чазова "С Богом в небо, с Богом в бой".
Тройку лидеров в номинации "Духовные скрепы" замкнул кадр Александра Чазова "С Богом в небо, с Богом в бой".
Победу в номинации в номинации "Семейные ценности" праздновал автор фото "Дорогие мои старики" Андрей Смольников.
Победу в номинации в номинации "Семейные ценности" праздновал автор фото "Дорогие мои старики" Андрей Смольников.
В шаге от лидера остановилась Инна Гаджиева, у ее работы "С мамой" — второе место в номинации "Семейные ценности".
В шаге от лидера остановилась Инна Гаджиева, у ее работы "С мамой" — второе место в номинации "Семейные ценности".
Третье место в номинации "Семейные ценности" досталось "Лошадке" Евгения Верещагина.
Третье место в номинации "Семейные ценности" досталось "Лошадке" Евгения Верещагина.
"Крупнейший монастырь России" Андрея Белавина назвали лучшим снимком в номинации "Архитектура и скульптура".
"Крупнейший монастырь России" Андрея Белавина назвали лучшим снимком в номинации "Архитектура и скульптура".
Второе место в номинации "Архитектура и скульптура" заняла Дарья Могилевцева с фотографией "Кижи".
Второе место в номинации "Архитектура и скульптура" заняла Дарья Могилевцева с фотографией "Кижи".
"Таинственная жизнь башен" принесла Инне Гаджиевой третье место в номинации "Архитектура и скульптура".
"Таинственная жизнь башен" принесла Инне Гаджиевой третье место в номинации "Архитектура и скульптура".
"Горянке" Сергея Козлова жюри присудило победу в номинации "Лица и поколения".
"Горянке" Сергея Козлова жюри присудило победу в номинации "Лица и поколения".
"Долгожданной встрече" Алены Колокольчиковой досталось второе место в номинации "Лица и поколения".
"Долгожданной встрече" Алены Колокольчиковой досталось второе место в номинации "Лица и поколения".
Работа Наталии Урмаковой "Мой прадед" стала третьей в номинации "Лица и поколения".
Работа Наталии Урмаковой "Мой прадед" стала третьей в номинации "Лица и поколения".
В номинации "Уникальная природа" победил Александр Чазов с фотографией "Над тайгой".
В номинации "Уникальная природа" победил Александр Чазов с фотографией "Над тайгой".
Второе место в номинации "Уникальная природа" — у Марии Чепрасовой и "Потягушек".
Второе место в номинации "Уникальная природа" — у Марии Чепрасовой и "Потягушек".
"Дорога домой" обеспечила Евгении Соколовой третье место в номинации "Уникальная природа".
"Дорога домой" обеспечила Евгении Соколовой третье место в номинации "Уникальная природа".