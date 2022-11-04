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Кижи, тарзанка и хозяин тайги: победители конкурса "Русская цивилизация"

Кижи, тарзанка и хозяин тайги: победители конкурса "Русская цивилизация" - РИА Новости, 04.11.2022

Кижи, тарзанка и хозяин тайги: победители конкурса "Русская цивилизация"

В Москве наградили победителей VI Международного фотоконкурса "Русская цивилизация". Организаторы получили более 21 тысячи снимков от участников из 69 стран... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T09:00

2022-11-04T09:00

2022-11-04T09:00

фото

россия

фотография

впечатления - туризм

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В Москве наградили победителей VI Международного фотоконкурса "Русская цивилизация". Организаторы получили более 21 тысячи снимков от участников из 69 стран. Лучшие работы выбирали в нескольких номинациях: "Семейные ценности", "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", "Духовные скрепы". Самые эффектные кадры — в галерее Ria.ru.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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