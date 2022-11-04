https://ria.ru/20221104/tsennosti-1829241263.html

Матвиенко: спецоперация подтвердила прочность духовных ценностей России

Матвиенко: спецоперация подтвердила прочность духовных ценностей России - РИА Новости, 04.11.2022

Матвиенко: спецоперация подтвердила прочность духовных ценностей России

Специальная военная операция стала проверкой на прочность духовных ценностей России, подтвердила стремление россиян защищать свое Отечество, быть достойными... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:35

2022-11-04T16:35

2022-11-04T16:35

специальная военная операция на украине

валентина матвиенко

россия

украина

совет федерации рф

европа

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Специальная военная операция стала проверкой на прочность духовных ценностей России, подтвердила стремление россиян защищать свое Отечество, быть достойными ратных подвигов предков, написала в своем блоге в соцсети "ВКонтакте" спикер Совфеда Валентина Матвиенко."У нас суровая, непростая и все же – что бы там ни думали, - успешная история. Успешная, прежде всего, благодаря тому, что в ходе испытаний сформировались идеалы, ценности, которые лежат в основе нашей идентичности, ментальности, культуры", - отметила спикер.По словам сенатора, они выше социальных, религиозных, этнических различий, а потому сплачивали российский народ в критические моменты истории, когда стоял вопрос о самом существовании России как независимого, суверенного государства, её многонационального народа, ее уникальной цивилизации. "Специальная военная операция, проводимая российским государством на Украине, явилась, образно говоря, испытанием этих ценностей на прочность. Проверка не оставляет сомнений: любовь к Отечеству, готовность защищать его, стремление быть достойным ратных подвигов наших предков по-прежнему в глубоко укоренены в русском, российском народе", - подчеркнула законодатель.Матвиенко отметила, что российские солдаты и офицеры "делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирных жителей, свести к минимуму разрушения в украинских населенных пунктах". "Мы воочию видим мощную общественную материальную и моральную поддержку наших воинов. Это есть реальное народное единство в высших его проявлениях", - написала парламентарий.Спикер Совфеда считает, что верность традиционным российским ценностям, сплоченность общества приобрела за прошедшие месяцы более осознанный характер, политика Запада в отношении РФ, события вокруг Украины помогли российским гражданам увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле. "И тем самым окончательно расстаться с иллюзиями относительно якобы демократического, просвещённого, гуманного Запада. Мы увидели: нынешняя русофобия – не эмоциональное, а потому преходящее явление, она глубоко укоренена в странах Европы, в США, ряде других государств", - полагает она.Спикер отметила, что впервые День народного единства вместе со всей страной празднуют жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "Накопленный ими опыт формирования патриотизма, считаю, заслуживает самого пристального внимания", - написала председатель Совфеда. "История убеждает: общие духовные и нравственные идеалы прочно объединяют наше общество, нашу огромную многонациональную и многоконфессиональную страну", - заключила политик.

https://ria.ru/20221104/korniliy-1829195625.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

валентина матвиенко, россия, украина, совет федерации рф, европа