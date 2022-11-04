Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко: спецоперация подтвердила прочность духовных ценностей России - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/tsennosti-1829241263.html
Матвиенко: спецоперация подтвердила прочность духовных ценностей России
Матвиенко: спецоперация подтвердила прочность духовных ценностей России - РИА Новости, 04.11.2022
Матвиенко: спецоперация подтвердила прочность духовных ценностей России
Специальная военная операция стала проверкой на прочность духовных ценностей России, подтвердила стремление россиян защищать свое Отечество, быть достойными... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:35
2022-11-04T16:35
специальная военная операция на украине
валентина матвиенко
россия
украина
совет федерации рф
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Специальная военная операция стала проверкой на прочность духовных ценностей России, подтвердила стремление россиян защищать свое Отечество, быть достойными ратных подвигов предков, написала в своем блоге в соцсети "ВКонтакте" спикер Совфеда Валентина Матвиенко."У нас суровая, непростая и все же – что бы там ни думали, - успешная история. Успешная, прежде всего, благодаря тому, что в ходе испытаний сформировались идеалы, ценности, которые лежат в основе нашей идентичности, ментальности, культуры", - отметила спикер.По словам сенатора, они выше социальных, религиозных, этнических различий, а потому сплачивали российский народ в критические моменты истории, когда стоял вопрос о самом существовании России как независимого, суверенного государства, её многонационального народа, ее уникальной цивилизации. "Специальная военная операция, проводимая российским государством на Украине, явилась, образно говоря, испытанием этих ценностей на прочность. Проверка не оставляет сомнений: любовь к Отечеству, готовность защищать его, стремление быть достойным ратных подвигов наших предков по-прежнему в глубоко укоренены в русском, российском народе", - подчеркнула законодатель.Матвиенко отметила, что российские солдаты и офицеры "делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирных жителей, свести к минимуму разрушения в украинских населенных пунктах". "Мы воочию видим мощную общественную материальную и моральную поддержку наших воинов. Это есть реальное народное единство в высших его проявлениях", - написала парламентарий.Спикер Совфеда считает, что верность традиционным российским ценностям, сплоченность общества приобрела за прошедшие месяцы более осознанный характер, политика Запада в отношении РФ, события вокруг Украины помогли российским гражданам увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле. "И тем самым окончательно расстаться с иллюзиями относительно якобы демократического, просвещённого, гуманного Запада. Мы увидели: нынешняя русофобия – не эмоциональное, а потому преходящее явление, она глубоко укоренена в странах Европы, в США, ряде других государств", - полагает она.Спикер отметила, что впервые День народного единства вместе со всей страной празднуют жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "Накопленный ими опыт формирования патриотизма, считаю, заслуживает самого пристального внимания", - написала председатель Совфеда. "История убеждает: общие духовные и нравственные идеалы прочно объединяют наше общество, нашу огромную многонациональную и многоконфессиональную страну", - заключила политик.
https://ria.ru/20221104/korniliy-1829195625.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_123:0:2102:1484_1920x0_80_0_0_1110db20e1b66ab382dd49f049921eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко, россия, украина, совет федерации рф, европа
Специальная военная операция на Украине, Валентина Матвиенко, Россия, Украина, Совет Федерации РФ, Европа
16:35 04.11.2022
 
Матвиенко: спецоперация подтвердила прочность духовных ценностей России

Спикер Совфеда Матвиенко: спецоперация подтвердила прочность духовных ценностей России

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Специальная военная операция стала проверкой на прочность духовных ценностей России, подтвердила стремление россиян защищать свое Отечество, быть достойными ратных подвигов предков, написала в своем блоге в соцсети "ВКонтакте" спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"У нас суровая, непростая и все же – что бы там ни думали, - успешная история. Успешная, прежде всего, благодаря тому, что в ходе испытаний сформировались идеалы, ценности, которые лежат в основе нашей идентичности, ментальности, культуры", - отметила спикер.
Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
13:00Религия
Глава старообрядцев России: сейчас как никогда важна духовная консолидация
По словам сенатора, они выше социальных, религиозных, этнических различий, а потому сплачивали российский народ в критические моменты истории, когда стоял вопрос о самом существовании России как независимого, суверенного государства, её многонационального народа, ее уникальной цивилизации. "Специальная военная операция, проводимая российским государством на Украине, явилась, образно говоря, испытанием этих ценностей на прочность. Проверка не оставляет сомнений: любовь к Отечеству, готовность защищать его, стремление быть достойным ратных подвигов наших предков по-прежнему в глубоко укоренены в русском, российском народе", - подчеркнула законодатель.
Матвиенко отметила, что российские солдаты и офицеры "делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирных жителей, свести к минимуму разрушения в украинских населенных пунктах". "Мы воочию видим мощную общественную материальную и моральную поддержку наших воинов. Это есть реальное народное единство в высших его проявлениях", - написала парламентарий.
Спикер Совфеда считает, что верность традиционным российским ценностям, сплоченность общества приобрела за прошедшие месяцы более осознанный характер, политика Запада в отношении РФ, события вокруг Украины помогли российским гражданам увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле. "И тем самым окончательно расстаться с иллюзиями относительно якобы демократического, просвещённого, гуманного Запада. Мы увидели: нынешняя русофобия – не эмоциональное, а потому преходящее явление, она глубоко укоренена в странах Европы, в США, ряде других государств", - полагает она.
Спикер отметила, что впервые День народного единства вместе со всей страной празднуют жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "Накопленный ими опыт формирования патриотизма, считаю, заслуживает самого пристального внимания", - написала председатель Совфеда. "История убеждает: общие духовные и нравственные идеалы прочно объединяют наше общество, нашу огромную многонациональную и многоконфессиональную страну", - заключила политик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВалентина МатвиенкоРоссияУкраинаСовет Федерации РФЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала