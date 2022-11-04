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Сквер защитников Донбасса открыли в Саранске в День народного единства

Сквер защитников Донбасса открыли в Саранске в День народного единства - РИА Новости, 04.11.2022

Сквер защитников Донбасса открыли в Саранске в День народного единства

Торжественное открытие сквера защитников Донбасса состоялось в центре Саранска в День народного единства, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T19:09

2022-11-04T19:09

2022-11-04T19:09

республика мордовия

общество

городское хозяйство москвы

артем здунов

богдан хмельницкий

саранск

донбасс

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя – РИА Новости. Торжественное открытие сквера защитников Донбасса состоялось в центре Саранска в День народного единства, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Вместе с героями специальной военной операции, жителями Донбасса, ветеранскими, молодежными и общественными организациями новое общественное пространство оценил глава Мордовии Артем Здунов."Новый сквер расположен на улице Богдана Хмельницкого. Раньше здесь был пустырь. В прошлом году жители этой части города обратились к главе республики с просьбой о создании современного общественного пространства для отдыха и развлечений и даже показали разработанный инициативной группой проект. Руководитель региона пообещал помочь. Благоустройство городской территории осуществили в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", - говорится в сообщении.Глава республики поздравил всех присутствующих с Днём народного единства, пожелал сплоченности во всех делах. "Мы сильны тем, что не делим себя по национальностям, вероисповеданию. Во все времена мы умели сплотиться в один кулак и сделать то, что нужно матушке-России. Прошу всех бережно относиться к новому объекту, помнить, что это сквер защитников Донбасса", - цитирует пресс-служба слова Здунова.На церемонии открытия сквера состоялось вручение высокой награды уроженцу Мордовии, младшему сержанту Дмитрию Аверкину - указом президента России он удостоен медали "За отвагу" за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.В память воинов, павших в ходе специальной военной операции по защите Отечества, в сквере будет возведена часовня иконы Божьей матери "Державная". На месте, где ее планируется построить, священнослужителями был освящен закладной камень.

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общество, городское хозяйство москвы, артем здунов, богдан хмельницкий, саранск, донбасс, россия