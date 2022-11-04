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Страны G7 заявили, что продолжат вводить санкции против России - РИА Новости, 04.11.2022
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Страны G7 заявили, что продолжат вводить санкции против России
Страны G7 заявили, что продолжат вводить санкции против России - РИА Новости, 04.11.2022
Страны G7 заявили, что продолжат вводить санкции против России
Страны "Большой семерки" продолжат вводить санкции против России и других стран, которые якобы могут оказывать военную поддержку Москве, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:17
2022-11-04T18:17
владимир путин
россия
москва
украина
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны "Большой семерки" продолжат вводить санкции против России и других стран, которые якобы могут оказывать военную поддержку Москве, говорится в заявлении глав МИД G7."Мы продолжим наносить экономический ущерб по России и другим странам, физическим или юридическим лицам, предоставляющим военную поддержку войне Москвы", - говорится в совместном заявлении.С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221104/g7-1829239819.html
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владимир путин, россия, москва, украина, g7, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Россия, Москва, Украина, G7, Санкции в отношении России
18:17 04.11.2022
 
Страны G7 заявили, что продолжат вводить санкции против России

Лидеры стран G7 заявили, что продолжат вводить санкции против России и союзников

© AP Photo / Pool / Lukas BarthВстреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия
Встреча лидеров стран Большой семерки в замке Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Pool / Lukas Barth
Встреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны "Большой семерки" продолжат вводить санкции против России и других стран, которые якобы могут оказывать военную поддержку Москве, говорится в заявлении глав МИД G7.
"Мы продолжим наносить экономический ущерб по России и другим странам, физическим или юридическим лицам, предоставляющим военную поддержку войне Москвы", - говорится в совместном заявлении.
С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Манометр на нефтяном трубопроводе - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
16:30
В G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть
 
Владимир ПутинРоссияМоскваУкраинаG7Санкции в отношении России
 
 
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