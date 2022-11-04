https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829261327.html
Страны G7 заявили, что продолжат вводить санкции против России
Страны G7 заявили, что продолжат вводить санкции против России - РИА Новости, 04.11.2022
Страны G7 заявили, что продолжат вводить санкции против России
Страны "Большой семерки" продолжат вводить санкции против России и других стран, которые якобы могут оказывать военную поддержку Москве, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:17
2022-11-04T18:17
2022-11-04T18:17
владимир путин
россия
москва
украина
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны "Большой семерки" продолжат вводить санкции против России и других стран, которые якобы могут оказывать военную поддержку Москве, говорится в заявлении глав МИД G7."Мы продолжим наносить экономический ущерб по России и другим странам, физическим или юридическим лицам, предоставляющим военную поддержку войне Москвы", - говорится в совместном заявлении.С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221104/g7-1829239819.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, москва, украина, g7, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Россия, Москва, Украина, G7, Санкции в отношении России
Страны G7 заявили, что продолжат вводить санкции против России
Лидеры стран G7 заявили, что продолжат вводить санкции против России и союзников