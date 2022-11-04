https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829261327.html

Страны G7 заявили, что продолжат вводить санкции против России

Страны G7 заявили, что продолжат вводить санкции против России - РИА Новости, 04.11.2022

Страны G7 заявили, что продолжат вводить санкции против России

Страны "Большой семерки" продолжат вводить санкции против России и других стран, которые якобы могут оказывать военную поддержку Москве, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T18:17

2022-11-04T18:17

2022-11-04T18:17

владимир путин

россия

москва

украина

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны "Большой семерки" продолжат вводить санкции против России и других стран, которые якобы могут оказывать военную поддержку Москве, говорится в заявлении глав МИД G7."Мы продолжим наносить экономический ущерб по России и другим странам, физическим или юридическим лицам, предоставляющим военную поддержку войне Москвы", - говорится в совместном заявлении.С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221104/g7-1829239819.html

россия

москва

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, москва, украина, g7, санкции в отношении россии