https://ria.ru/20221104/rossiya-1829250948.html
Путин заявил, что россияне никогда не позволят ослабить и уничтожить страну
Путин заявил, что россияне никогда не позволят ослабить и уничтожить страну - РИА Новости, 04.11.2022
Путин заявил, что россияне никогда не позволят ослабить и уничтожить страну
Россияне никогда не позволят иностранным государствам ослабить и уничтожить Российскую Федерацию, они будут защищать свою страну так же, как это делали... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:12
2022-11-04T17:12
2022-11-04T17:12
специальная военная операция на украине
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украина
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россияне никогда не позволят иностранным государствам ослабить и уничтожить Российскую Федерацию, они будут защищать свою страну так же, как это делали героические предки, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.Во время выступления Путин заявил, что от происходящих на Украине событий трудно и горько от того, что по сути противостояние идет внутри одного народа. Президент заметил, что также было после потрясений 1917 года, когда людей стравили, а иностранные державы грели руки на трагедии народа."Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа. Также направленные на ослабление, распад, уничтожение России. Вот эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать свое Отечество так же, как наши героические предки", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221104/rossiya-1829091966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что россияне никогда не позволят ослабить и уничтожить страну
Путин: россияне не позволят ослабить и уничтожить Россию и будут защищать ее, как предки
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россияне никогда не позволят иностранным государствам ослабить и уничтожить Российскую Федерацию, они будут защищать свою страну так же, как это делали героические предки, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Во время выступления Путин заявил, что от происходящих на Украине
событий трудно и горько от того, что по сути противостояние идет внутри одного народа. Президент заметил, что также было после потрясений 1917 года, когда людей стравили, а иностранные державы грели руки на трагедии народа.
"Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа. Также направленные на ослабление, распад, уничтожение России. Вот эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать свое Отечество так же, как наши героические предки", - сказал Путин.