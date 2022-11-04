https://ria.ru/20221104/rossiya-1829250948.html

Путин заявил, что россияне никогда не позволят ослабить и уничтожить страну

Путин заявил, что россияне никогда не позволят ослабить и уничтожить страну - РИА Новости, 04.11.2022

Путин заявил, что россияне никогда не позволят ослабить и уничтожить страну

Россияне никогда не позволят иностранным государствам ослабить и уничтожить Российскую Федерацию, они будут защищать свою страну так же, как это делали... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:12

2022-11-04T17:12

2022-11-04T17:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россияне никогда не позволят иностранным государствам ослабить и уничтожить Российскую Федерацию, они будут защищать свою страну так же, как это делали героические предки, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.Во время выступления Путин заявил, что от происходящих на Украине событий трудно и горько от того, что по сути противостояние идет внутри одного народа. Президент заметил, что также было после потрясений 1917 года, когда людей стравили, а иностранные державы грели руки на трагедии народа."Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа. Также направленные на ослабление, распад, уничтожение России. Вот эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать свое Отечество так же, как наши героические предки", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221104/rossiya-1829091966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир путин, общество