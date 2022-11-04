https://ria.ru/20221104/putin-1829245578.html
Путин заявил о недопустимости подгона под шаблоны и искажения истории
Путин заявил о недопустимости подгона под шаблоны и искажения истории - РИА Новости, 04.11.2022
Путин заявил о недопустимости подгона под шаблоны и искажения истории
Недопустимо повторять ошибки, когда подгонялось все под шаблоны и как сейчас на Западе в искаженном виде подается история, а правда искажается, заявил президент РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:53
2022-11-04T16:53
2022-11-04T16:53
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Недопустимо повторять ошибки, когда подгонялось все под шаблоны и как сейчас на Западе в искаженном виде подается история, а правда искажается, заявил президент России Владимир Путин."При этом, хотел бы подчеркнуть, что недопустимо повторять ошибки, которые имели место в советский период, когда выводы ученых-гуманитариев нередко подгонялись под заданные шаблоны. Шаблоны вообще плохо, но в истории особенно", - сказал он."Нечто подобное происходит и сейчас, в некоторых странах на Западе, где многое определяет радикальная либеральная конъюнктура текущего, в угоду ей, ключевые исторические события подаются в совершенно искаженном, перевернутом виде, а правда отменяется", - добавил президент.
https://ria.ru/20221104/putin-1829243998.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин заявил о недопустимости подгона под шаблоны и искажения истории
Путин: недопустимо повторять ошибки, когда все подгонялось под шаблоны и искажать историю
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Недопустимо повторять ошибки, когда подгонялось все под шаблоны и как сейчас на Западе в искаженном виде подается история, а правда искажается, заявил президент России Владимир Путин.
"При этом, хотел бы подчеркнуть, что недопустимо повторять ошибки, которые имели место в советский период, когда выводы ученых-гуманитариев нередко подгонялись под заданные шаблоны. Шаблоны вообще плохо, но в истории особенно", - сказал он.
"Нечто подобное происходит и сейчас, в некоторых странах на Западе, где многое определяет радикальная либеральная конъюнктура текущего, в угоду ей, ключевые исторические события подаются в совершенно искаженном, перевернутом виде, а правда отменяется", - добавил президент.