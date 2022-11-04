https://ria.ru/20221104/putin-1829245578.html

Путин заявил о недопустимости подгона под шаблоны и искажения истории

Путин заявил о недопустимости подгона под шаблоны и искажения истории - РИА Новости, 04.11.2022

Путин заявил о недопустимости подгона под шаблоны и искажения истории

Недопустимо повторять ошибки, когда подгонялось все под шаблоны и как сейчас на Западе в искаженном виде подается история, а правда искажается, заявил президент РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:53

2022-11-04T16:53

2022-11-04T16:53

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Недопустимо повторять ошибки, когда подгонялось все под шаблоны и как сейчас на Западе в искаженном виде подается история, а правда искажается, заявил президент России Владимир Путин."При этом, хотел бы подчеркнуть, что недопустимо повторять ошибки, которые имели место в советский период, когда выводы ученых-гуманитариев нередко подгонялись под заданные шаблоны. Шаблоны вообще плохо, но в истории особенно", - сказал он."Нечто подобное происходит и сейчас, в некоторых странах на Западе, где многое определяет радикальная либеральная конъюнктура текущего, в угоду ей, ключевые исторические события подаются в совершенно искаженном, перевернутом виде, а правда отменяется", - добавил президент.

https://ria.ru/20221104/putin-1829243998.html

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владимир путин, россия, общество