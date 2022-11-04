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Возвращение Нетаньяху. Почему выборы в Израиле могут расстроить Зеленского - РИА Новости, 04.11.2022
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Возвращение Нетаньяху. Почему выборы в Израиле могут расстроить Зеленского
Возвращение Нетаньяху. Почему выборы в Израиле могут расстроить Зеленского - РИА Новости, 04.11.2022
Возвращение Нетаньяху. Почему выборы в Израиле могут расстроить Зеленского
Партия экс-премьера Биньямина Нетаньяху получила в кнессете 30 мест — больше всех, и у нее хорошие перспективы на формирование крепкой правящий коалиции. Это... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T08:00
2022-11-04T08:12
биньямин нетаньяху
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
в мире
израиль
киев
россия
кнессет израиля
ликуд
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Партия экс-премьера Биньямина Нетаньяху получила в кнессете 30 мест — больше всех, и у нее хорошие перспективы на формирование крепкой правящий коалиции. Это может изменить и внутренний, и внешний курс страны. О том, какие открываются перспективы, — в материале РИА Новости.Израиль устал от неопределенностиСостоявшиеся 1 ноября выборы в 120-местный парламент Израиля — кнессет — стали пятыми менее чем за четыре года. И ни одна партия до этого не получала абсолютного большинства (половина мест плюс еще одно). В итоге коалиции и кабмины оказывались крайне неустойчивыми.Череда правительственных кризисов утомила израильтян. Явка была максимальная за семь лет — 71 процент. Абсолютного большинства нет и сейчас. Но победу одержала партия "Ликуд" экс-премьера Биньямина Нетаньяху, взявшая более 30 депутатских мандатов.У крайне правого блока "Религиозный сионизм" и партии "Шас" суммарно более 20 мест, еще восемь достались консерваторам из "Яадут а-Тора". Это союзники Нетаньяху, поэтому у него есть все шансы на создание правящей коалиции. Партия действующего главы правительства Яира Лапида "Йеш атид" завоевала 24 мандата. Ее потенциальные союзники "Махане Мамлахти" и "Наш дом — Израиль" — менее 20 на двоих.Премьер-рекордсменСкорее всего, Нетаньяху возглавит правительство. Для него это будет уже в третий раз. Он руководил Израилем с 1996-го по 1999-й и с 2009-го по 2021-й, поставив рекорд по пребыванию у власти.Но оказался замешан в скандалах, связанных со взяточничеством, "злоупотреблением доверия" и мошенничеством. До прошлогодних выборов этим делам не давали ход из-за премьерского иммунитета, но после провала кампании-2021 Нетаньяху попал под следствие. Сейчас, по всей видимости, процессы вновь заморозят.Сам премьер отвергает все обвинения, а для значительной части избирателей, судя по итогам голосования, они непринципиальны. Нетаньяху — один из наиболее последовательных защитников интересов Израиля. Он развивал многовекторную дипломатию, жестко действовал на палестинском и сирийском направлениях. Был министром обороны, иностранных дел, финансов. Столь богатый опыт, безусловно, способствует сохранению популярности Биби, как его называют в народе. А вот за рубежом отношение к Нетаньяху неоднозначное. В частности — на Украине, давно и безуспешно добивающейся поставок израильского вооружения.Киев давит через ВашингтонНезадолго до выборов в Тель-Авиве вновь подтвердили: Киеву продолжат оказывать гуманитарную помощь, но не военную. Это вызвало ощутимое раздражение украинских политиков.Посол в Израиле Евгений Корнийчук сообщил американскому новостному сайту The Hill, что он часто встречается с коллегой из США Томом Найдесом — чтобы воздействовать на Тель-Авив. "Шучу, но я называю его нашим секретным оружием. Вот почему мы обсуждаем различные меры поддержки, и, опять же, нам нужно изменить эту основную тенденцию, которая сейчас отличает позицию Израиля от остального демократического мира, и развивать военно-техническое сотрудничество", — заявил представитель киевского режима.По его мнению, израильское руководство обеспокоено усилением взаимодействия России и Ирана, следовательно готово полностью встать на сторону Киева. "Вопрос санкций также важен, и американцы находятся в гораздо лучшем положении, чтобы проверить, соблюдают ли их израильтяне", — добавил Корнийчук.Переговоры без оружияУкраинская тематика почти не возникала в предвыборной кампании. Все старались сохранять сдержанность, чтобы, с одной стороны, не потерять голоса так называемой русской улицы (это, по оценкам, — до десяти процентов электората), а с другой — не вызвать недовольство тех (порядка 70 процентов населения), кто сочувствует Украине.В интервью USA Today в конце октября Нетаньяху сказал, что в случае победы рассмотрит вопрос поставок оружия. Но он все же предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта. И его уже просили выступить посредником."Если я стану премьер-министром, эта просьба, вероятно, снова возникнет, — добавил политик. — Но я не собираюсь играть в психолога. Я хочу быть премьер-министром, получать всю информацию, а затем решать, что нам предпринимать — и предпринимать ли — в этом конфликте, помимо сделанного до сих пор".Посредничество в обмен на посредничествоЭксперты считают, что российско-иранское сближение, о котором твердят западные и украинские СМИ, не станет проблемой для отношений Москвы с Тель-Авивом. У России и Израиля много точек соприкосновения. Так, по словам Нетаньяху, российские и израильские самолеты летают "бок о бок" в Сирии и Москва не создает препятствий для действий ВВС ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Важна и межличностная "химия" на уровне лидеров."При уходящем правительстве мы наблюдали период охлаждения, — напомнил политолог, эксперт по странам Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. — Это сказалось и на подходах к украинскому кризису. Но Нетаньяху последовательно критиковал Лапида. Между Путиным и Нетаньяху есть личное понимание. Это означает более тесное сотрудничество и дает шансы на новые решения".Как подчеркивает эксперт, при Нетаньяху шел процесс примирения Ирана и Израиля. "Переговоры, насколько я знаю, велись в закрытом режиме — и при посредничестве Москвы. Полагаю, на иранском направлении при новом кабмине накал страстей ослабеет и Россия возобновит свои усилия. Израиль же готов способствовать урегулированию с Киевом. То есть возможно посредничество в обмен на посредничество", — заключает Тарасов.Доцент кафедры дипломатии МГИМО Владимир Морозов отмечает, что пока первостепенная задача Нетаньяху — создать устойчивую коалицию, а это может затянуться. Только потом премьер вплотную займется международной повесткой."Что касается Украины, мы видим достаточно стабильную линию, — подчеркивает эксперт. — Израильтяне также не поставляли оружие Грузии, несмотря на просьбы Тбилиси, сейчас, еще при Лапиде, — отказали Киеву. И Нетаньяху вряд ли передумает, учитывая его личные доверительные отношения с Путиным".Аналитики сходятся в том, что Израиль, даже оставаясь ключевым союзником США в регионе, не станет рисковать устоявшимися связями с Россией и продолжит избегать резких заявлений в адрес Москвы.
https://ria.ru/20220630/izrail-1799197047.html
https://ria.ru/20221024/izrail-1826362148.html
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биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), в мире, израиль, киев, россия, кнессет израиля, ликуд
Биньямин Нетаньяху, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), В мире, Израиль, Киев, Россия, Кнессет Израиля, Ликуд
08:00 04.11.2022 (обновлено: 08:12 04.11.2022)
 

Возвращение Нетаньяху. Почему выборы в Израиле могут расстроить Зеленского

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПремьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Партия экс-премьера Биньямина Нетаньяху получила в кнессете 30 мест — больше всех, и у нее хорошие перспективы на формирование крепкой правящий коалиции. Это может изменить и внутренний, и внешний курс страны. О том, какие открываются перспективы, — в материале РИА Новости.

Израиль устал от неопределенности

Состоявшиеся 1 ноября выборы в 120-местный парламент Израиля — кнессет — стали пятыми менее чем за четыре года. И ни одна партия до этого не получала абсолютного большинства (половина мест плюс еще одно). В итоге коалиции и кабмины оказывались крайне неустойчивыми.
Кнессет - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Кнессет проголосовал за самороспуск
Череда правительственных кризисов утомила израильтян. Явка была максимальная за семь лет — 71 процент. Абсолютного большинства нет и сейчас. Но победу одержала партия "Ликуд" экс-премьера Биньямина Нетаньяху, взявшая более 30 депутатских мандатов.
У крайне правого блока "Религиозный сионизм" и партии "Шас" суммарно более 20 мест, еще восемь достались консерваторам из "Яадут а-Тора". Это союзники Нетаньяху, поэтому у него есть все шансы на создание правящей коалиции. Партия действующего главы правительства Яира Лапида "Йеш атид" завоевала 24 мандата. Ее потенциальные союзники "Махане Мамлахти" и "Наш дом — Израиль" — менее 20 на двоих.

Премьер-рекордсмен

Скорее всего, Нетаньяху возглавит правительство. Для него это будет уже в третий раз. Он руководил Израилем с 1996-го по 1999-й и с 2009-го по 2021-й, поставив рекорд по пребыванию у власти.
Но оказался замешан в скандалах, связанных со взяточничеством, "злоупотреблением доверия" и мошенничеством. До прошлогодних выборов этим делам не давали ход из-за премьерского иммунитета, но после провала кампании-2021 Нетаньяху попал под следствие. Сейчас, по всей видимости, процессы вновь заморозят.
© AP Photo / Oded BaliltyПротесты против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве
Протесты против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Oded Balilty
Протесты против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве
Сам премьер отвергает все обвинения, а для значительной части избирателей, судя по итогам голосования, они непринципиальны. Нетаньяху — один из наиболее последовательных защитников интересов Израиля. Он развивал многовекторную дипломатию, жестко действовал на палестинском и сирийском направлениях. Был министром обороны, иностранных дел, финансов. Столь богатый опыт, безусловно, способствует сохранению популярности Биби, как его называют в народе. А вот за рубежом отношение к Нетаньяху неоднозначное. В частности — на Украине, давно и безуспешно добивающейся поставок израильского вооружения.

Киев давит через Вашингтон

Незадолго до выборов в Тель-Авиве вновь подтвердили: Киеву продолжат оказывать гуманитарную помощь, но не военную. Это вызвало ощутимое раздражение украинских политиков.
Посол в Израиле Евгений Корнийчук сообщил американскому новостному сайту The Hill, что он часто встречается с коллегой из США Томом Найдесом — чтобы воздействовать на Тель-Авив. "Шучу, но я называю его нашим секретным оружием. Вот почему мы обсуждаем различные меры поддержки, и, опять же, нам нужно изменить эту основную тенденцию, которая сейчас отличает позицию Израиля от остального демократического мира, и развивать военно-техническое сотрудничество", — заявил представитель киевского режима.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 18:37Специальная военная операция на Украине
Зеленский посетовал, что Израиль не помогает Украине системами ПВО
По его мнению, израильское руководство обеспокоено усилением взаимодействия России и Ирана, следовательно готово полностью встать на сторону Киева. "Вопрос санкций также важен, и американцы находятся в гораздо лучшем положении, чтобы проверить, соблюдают ли их израильтяне", — добавил Корнийчук.

Переговоры без оружия

Украинская тематика почти не возникала в предвыборной кампании. Все старались сохранять сдержанность, чтобы, с одной стороны, не потерять голоса так называемой русской улицы (это, по оценкам, — до десяти процентов электората), а с другой — не вызвать недовольство тех (порядка 70 процентов населения), кто сочувствует Украине.
В интервью USA Today в конце октября Нетаньяху сказал, что в случае победы рассмотрит вопрос поставок оружия. Но он все же предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта. И его уже просили выступить посредником.
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СМИ: Израиль отказался быть посредником в украинском урегулировании
"Если я стану премьер-министром, эта просьба, вероятно, снова возникнет, — добавил политик. — Но я не собираюсь играть в психолога. Я хочу быть премьер-министром, получать всю информацию, а затем решать, что нам предпринимать — и предпринимать ли — в этом конфликте, помимо сделанного до сих пор".

Посредничество в обмен на посредничество

Эксперты считают, что российско-иранское сближение, о котором твердят западные и украинские СМИ, не станет проблемой для отношений Москвы с Тель-Авивом. У России и Израиля много точек соприкосновения. Так, по словам Нетаньяху, российские и израильские самолеты летают "бок о бок" в Сирии и Москва не создает препятствий для действий ВВС ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Важна и межличностная "химия" на уровне лидеров.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи
"При уходящем правительстве мы наблюдали период охлаждения, — напомнил политолог, эксперт по странам Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. — Это сказалось и на подходах к украинскому кризису. Но Нетаньяху последовательно критиковал Лапида. Между Путиным и Нетаньяху есть личное понимание. Это означает более тесное сотрудничество и дает шансы на новые решения".
Как подчеркивает эксперт, при Нетаньяху шел процесс примирения Ирана и Израиля. "Переговоры, насколько я знаю, велись в закрытом режиме — и при посредничестве Москвы. Полагаю, на иранском направлении при новом кабмине накал страстей ослабеет и Россия возобновит свои усилия. Израиль же готов способствовать урегулированию с Киевом. То есть возможно посредничество в обмен на посредничество", — заключает Тарасов.
Доцент кафедры дипломатии МГИМО Владимир Морозов отмечает, что пока первостепенная задача Нетаньяху — создать устойчивую коалицию, а это может затянуться. Только потом премьер вплотную займется международной повесткой.
"Что касается Украины, мы видим достаточно стабильную линию, — подчеркивает эксперт. — Израильтяне также не поставляли оружие Грузии, несмотря на просьбы Тбилиси, сейчас, еще при Лапиде, — отказали Киеву. И Нетаньяху вряд ли передумает, учитывая его личные доверительные отношения с Путиным".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Аналитики сходятся в том, что Израиль, даже оставаясь ключевым союзником США в регионе, не станет рисковать устоявшимися связями с Россией и продолжит избегать резких заявлений в адрес Москвы.
 
Биньямин НетаньяхуЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)В миреИзраильКиевРоссияКнессет ИзраиляЛикуд
 
 
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