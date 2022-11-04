В Ереване позитивно отнеслись к предложению переговоров с Баку и Москвой
В Ереване позитивно отнеслись к предложению межпарламентских переговоров с Баку и Москвой
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На заседании парламента Армении в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь парламента Армении Цовинар Хачатрян сообщила, что армянская сторона получила предложение о проведении трехсторонних переговоров с коллегами из России и Азербайджана, был дан положительный ответ.
"Предложение о трехсторонних межпарламентских переговорах было сделано председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным в рамках официального визита председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в РФ… Симонян дал положительный ответ" - сказала Хачатрян РИА Новости. По ее словам, четкий формат на той встрече не обсуждался, это было просто предложение.
В этом контексте она напомнила о трехстороннем заявлении, принятом лидерами Армении, России и Азербайджана по итогам встречи в Сочи 31 октября, в котором, в частности, говорится, что стороны договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года, а также согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов.
"Только после реализации вышеизложенного мы можем перейти к разговорам по другим направлениям, в том числе и по формированию площадки для переговоров в межпарламентском формате", - отметила Хачатрян.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что в Совфеде идут консультации с коллегами из Армении и Азербайджана по активизации межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами республик.