https://ria.ru/20221104/peregovory-1829251880.html

В Ереване позитивно отнеслись к предложению переговоров с Баку и Москвой

В Ереване позитивно отнеслись к предложению переговоров с Баку и Москвой - РИА Новости, 04.11.2022

В Ереване позитивно отнеслись к предложению переговоров с Баку и Москвой

Пресс-секретарь парламента Армении Цовинар Хачатрян сообщила, что армянская сторона получила предложение о проведении трехсторонних переговоров с коллегами из... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:19

2022-11-04T17:19

2022-11-04T17:19

вячеслав володин

армения

оон

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ереван

константин косачев

в мире

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ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь парламента Армении Цовинар Хачатрян сообщила, что армянская сторона получила предложение о проведении трехсторонних переговоров с коллегами из России и Азербайджана, был дан положительный ответ."Предложение о трехсторонних межпарламентских переговорах было сделано председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным в рамках официального визита председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в РФ… Симонян дал положительный ответ" - сказала Хачатрян РИА Новости. По ее словам, четкий формат на той встрече не обсуждался, это было просто предложение.В этом контексте она напомнила о трехстороннем заявлении, принятом лидерами Армении, России и Азербайджана по итогам встречи в Сочи 31 октября, в котором, в частности, говорится, что стороны договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года, а также согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов."Только после реализации вышеизложенного мы можем перейти к разговорам по другим направлениям, в том числе и по формированию площадки для переговоров в межпарламентском формате", - отметила Хачатрян.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что в Совфеде идут консультации с коллегами из Армении и Азербайджана по активизации межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами республик.

https://ria.ru/20221103/peregovory-1829082337.html

https://ria.ru/20221104/armeniya-1829233951.html

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азербайджан

ереван

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вячеслав володин, армения, оон, совет федерации рф, азербайджан, ереван, константин косачев, в мире