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В Ереване позитивно отнеслись к предложению переговоров с Баку и Москвой - РИА Новости, 04.11.2022
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В Ереване позитивно отнеслись к предложению переговоров с Баку и Москвой
В Ереване позитивно отнеслись к предложению переговоров с Баку и Москвой - РИА Новости, 04.11.2022
В Ереване позитивно отнеслись к предложению переговоров с Баку и Москвой
Пресс-секретарь парламента Армении Цовинар Хачатрян сообщила, что армянская сторона получила предложение о проведении трехсторонних переговоров с коллегами из... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:19
2022-11-04T17:19
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ереван
константин косачев
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ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь парламента Армении Цовинар Хачатрян сообщила, что армянская сторона получила предложение о проведении трехсторонних переговоров с коллегами из России и Азербайджана, был дан положительный ответ."Предложение о трехсторонних межпарламентских переговорах было сделано председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным в рамках официального визита председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в РФ… Симонян дал положительный ответ" - сказала Хачатрян РИА Новости. По ее словам, четкий формат на той встрече не обсуждался, это было просто предложение.В этом контексте она напомнила о трехстороннем заявлении, принятом лидерами Армении, России и Азербайджана по итогам встречи в Сочи 31 октября, в котором, в частности, говорится, что стороны договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года, а также согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов."Только после реализации вышеизложенного мы можем перейти к разговорам по другим направлениям, в том числе и по формированию площадки для переговоров в межпарламентском формате", - отметила Хачатрян.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что в Совфеде идут консультации с коллегами из Армении и Азербайджана по активизации межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами республик.
https://ria.ru/20221103/peregovory-1829082337.html
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вячеслав володин, армения, оон, совет федерации рф, азербайджан, ереван, константин косачев, в мире
Вячеслав Володин, Армения, ООН, Совет Федерации РФ, Азербайджан, Ереван, Константин Косачев, В мире
17:19 04.11.2022
 
В Ереване позитивно отнеслись к предложению переговоров с Баку и Москвой

В Ереване позитивно отнеслись к предложению межпарламентских переговоров с Баку и Москвой

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкНа заседании парламента Армении в Ереване
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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На заседании парламента Армении в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь парламента Армении Цовинар Хачатрян сообщила, что армянская сторона получила предложение о проведении трехсторонних переговоров с коллегами из России и Азербайджана, был дан положительный ответ.
"Предложение о трехсторонних межпарламентских переговорах было сделано председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным в рамках официального визита председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в РФ… Симонян дал положительный ответ" - сказала Хачатрян РИА Новости. По ее словам, четкий формат на той встрече не обсуждался, это было просто предложение.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 18:18
Источник в СФ анонсировал скорые переговоры России, Армении и Азербайджана
В этом контексте она напомнила о трехстороннем заявлении, принятом лидерами Армении, России и Азербайджана по итогам встречи в Сочи 31 октября, в котором, в частности, говорится, что стороны договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года, а также согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов.
"Только после реализации вышеизложенного мы можем перейти к разговорам по другим направлениям, в том числе и по формированию площадки для переговоров в межпарламентском формате", - отметила Хачатрян.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что в Совфеде идут консультации с коллегами из Армении и Азербайджана по активизации межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами республик.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
15:58
Замглавы Минобороны Армении и России обсудили военное сотрудничество
 
Вячеслав ВолодинАрменияООНСовет Федерации РФАзербайджанЕреванКонстантин КосачевВ мире
 
 
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