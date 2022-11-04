https://ria.ru/20221104/pelosi-1829146429.html

Мужа Пелоси выписали из больницы после нападения, пишут СМИ

Мужа Пелоси выписали из больницы после нападения, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2022

Мужа Пелоси выписали из больницы после нападения, пишут СМИ

Мужа спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси выписали из больницы, куда он попал с тяжелыми травмами после нападения, передает телекомпания CNN... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T00:35

2022-11-04T00:35

2022-11-04T00:35

в мире

нэнси пелоси

канада

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827555931_82:92:1860:1092_1920x0_80_0_0_637a2ebb4547b308e4c7de7a7757da25.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Мужа спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси выписали из больницы, куда он попал с тяжелыми травмами после нападения, передает телекомпания CNN со ссылкой на информированный источник.Избитый молотком Пол Пелоси перенес в прошлую пятницу операцию по поводу трещины черепной коробки и ранений рук.Нападение произошло 28 октября. Подозреваемый, нелегальный мигрант из Канады, был задержан и обвиняется в попытке похищения должностного лица США.

https://ria.ru/20221029/ssha-1827701706.html

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нэнси пелоси, канада, сша