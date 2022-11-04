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Мужа Пелоси выписали из больницы после нападения, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2022
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Мужа Пелоси выписали из больницы после нападения, пишут СМИ
Мужа Пелоси выписали из больницы после нападения, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2022
Мужа Пелоси выписали из больницы после нападения, пишут СМИ
Мужа спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси выписали из больницы, куда он попал с тяжелыми травмами после нападения, передает телекомпания CNN... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T00:35
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в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Мужа спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси выписали из больницы, куда он попал с тяжелыми травмами после нападения, передает телекомпания CNN со ссылкой на информированный источник.Избитый молотком Пол Пелоси перенес в прошлую пятницу операцию по поводу трещины черепной коробки и ранений рук.Нападение произошло 28 октября. Подозреваемый, нелегальный мигрант из Канады, был задержан и обвиняется в попытке похищения должностного лица США.
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в мире, нэнси пелоси, канада, сша
В мире, Нэнси Пелоси, Канада, США
00:35 04.11.2022
 
Мужа Пелоси выписали из больницы после нападения, пишут СМИ

CNN: мужа Пелоси выписали из больницы через шесть дней после нападения

© AP Photo / Andrew HarnikПол Пелоси
Пол Пелоси - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Пол Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Мужа спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси выписали из больницы, куда он попал с тяжелыми травмами после нападения, передает телекомпания CNN со ссылкой на информированный источник.
Избитый молотком Пол Пелоси перенес в прошлую пятницу операцию по поводу трещины черепной коробки и ранений рук.
"Пелоси, муж спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, дома и восстанавливается после жестокого нападения", — сказано в сообщении.
Нападение произошло 28 октября. Подозреваемый, нелегальный мигрант из Канады, был задержан и обвиняется в попытке похищения должностного лица США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 06:18
Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия
 
В миреНэнси ПелосиКанадаСША
 
 
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