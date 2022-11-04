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Мужа Пелоси выписали из больницы после нападения, пишут СМИ
Мужа Пелоси выписали из больницы после нападения, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2022
Мужа Пелоси выписали из больницы после нападения, пишут СМИ
Мужа спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси выписали из больницы, куда он попал с тяжелыми травмами после нападения, передает телекомпания CNN... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T00:35
2022-11-04T00:35
2022-11-04T00:35
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Мужа спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси выписали из больницы, куда он попал с тяжелыми травмами после нападения, передает телекомпания CNN со ссылкой на информированный источник.Избитый молотком Пол Пелоси перенес в прошлую пятницу операцию по поводу трещины черепной коробки и ранений рук.Нападение произошло 28 октября. Подозреваемый, нелегальный мигрант из Канады, был задержан и обвиняется в попытке похищения должностного лица США.
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в мире, нэнси пелоси, канада, сша
В мире, Нэнси Пелоси, Канада, США
Мужа Пелоси выписали из больницы после нападения, пишут СМИ
CNN: мужа Пелоси выписали из больницы через шесть дней после нападения