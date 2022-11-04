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В Херсоне не вводят ограничения для жителей города, заявили власти региона - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/ogranicheniya-1829267907.html
В Херсоне не вводят ограничения для жителей города, заявили власти региона
В Херсоне не вводят ограничения для жителей города, заявили власти региона - РИА Новости, 04.11.2022
В Херсоне не вводят ограничения для жителей города, заявили власти региона
Никаких ограничений для жителей Херсона не вводится, сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов в видеообращении в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T19:03
2022-11-04T19:57
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсон
общество
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Никаких ограничений для жителей Херсона не вводится, сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов в видеообращении в Telegram-канале.Ранее президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей города из зоны боевых действий.Как сообщал накануне Стремоусов, в ближайшие полторы-две недели столкновения на этой части фронта могут активизироваться. При этом пока все попытки ВСУ прорвать линию обороны терпят неудачу, украинские войска продолжают нести большие потери.Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят на левый берег, за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20221104/putin-1829213573.html
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кирилл стремоусов, херсон, общество
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсон, Общество
19:03 04.11.2022 (обновлено: 19:57 04.11.2022)
 
В Херсоне не вводят ограничения для жителей города, заявили власти региона

Замглавы администрации Стремоусов: в Херсоне отсутствуют ограничения для жителей города

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела Херсона
Стела Херсона - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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Стела Херсона. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Никаких ограничений для жителей Херсона не вводится, сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов в видеообращении в Telegram-канале.
"В городе Херсоне никаких ограничений для жителей нет, которые ограничивали бы жизнь города. В Херсоне на данный момент все под полным контролем военных и правоохранительных органов, жизнь продолжается", — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей города из зоны боевых действий.
Как сообщал накануне Стремоусов, в ближайшие полторы-две недели столкновения на этой части фронта могут активизироваться. При этом пока все попытки ВСУ прорвать линию обороны терпят неудачу, украинские войска продолжают нести большие потери.
Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят на левый берег, за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
Путин: Тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
14:06
Путин призвал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий
 
Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовХерсонОбщество
 
 
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