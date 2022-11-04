https://ria.ru/20221104/ogranicheniya-1829267907.html

В Херсоне не вводят ограничения для жителей города, заявили власти региона

В Херсоне не вводят ограничения для жителей города, заявили власти региона - РИА Новости, 04.11.2022

В Херсоне не вводят ограничения для жителей города, заявили власти региона

Никаких ограничений для жителей Херсона не вводится, сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов в видеообращении в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T19:03

2022-11-04T19:03

2022-11-04T19:57

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

херсон

общество

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Никаких ограничений для жителей Херсона не вводится, сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов в видеообращении в Telegram-канале.Ранее президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей города из зоны боевых действий.Как сообщал накануне Стремоусов, в ближайшие полторы-две недели столкновения на этой части фронта могут активизироваться. При этом пока все попытки ВСУ прорвать линию обороны терпят неудачу, украинские войска продолжают нести большие потери.Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят на левый берег, за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

https://ria.ru/20221104/putin-1829213573.html

херсон

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кирилл стремоусов, херсон, общество