https://ria.ru/20221104/moskovskiesezony-1829043258.html
"Московские сезоны" представят программу в честь Дня народного единства
"Московские сезоны" представят программу в честь Дня народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
"Московские сезоны" представят программу в честь Дня народного единства
Цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" представит культурную программу в честь Дня народного единства. Она пройдет с 4 по 6 ноября на территории РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T06:00
2022-11-04T06:00
2022-11-04T06:00
культура
новости культуры
день народного единства
день народного единства - 4 ноября
4 ноября - день народного единства
наталья сергунина
новости - туризм
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" представит культурную программу в честь Дня народного единства. Она пройдет с 4 по 6 ноября на территории ВДНХ, сообщила заммэра Наталья Сергунина.Посетители узнают о традициях разных регионов и попробуют привезенные оттуда продукты. "Москвичам и гостям города предложат оценить гастрономическое разнообразие России — участники из регионов представят порядка 400 видов сыра, рыбы, мясной и молочной продукции. Повара познакомят посетителей с национальными кухнями и приготовят угощения по аутентичным рецептам. А еще в программе — кулинарные мастер-классы и викторина на знание географии", — уточняет Наталья Сергунина.По ее словам, особое место отведено продукции из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Угощать будут, например, борщом с бычками.В ходе программы "Моссезонов" будет открытая кухня. Шеф-повара расскажут об особенностях разных блюд и поделятся советами по их приготовлению.Также можно принять участие в большой географической викторине. В это же время на ВДНХ пройдут "Дни Дальнего Востока в Москве". Посетителям расскажут о туристических, гастрономических, культурных и экономических программах региона.Предприниматели, представляющие на выставке свою продукцию, направят часть вырученных средств на помощь жителям новых российских регионов.
https://ria.ru/20221101/nochiskusstv-1828336320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, день народного единства, день народного единства - 4 ноября, 4 ноября - день народного единства, наталья сергунина, новости - туризм
Культура, Новости культуры, День народного единства, День народного единства - 4 ноября, 4 ноября - День народного единства, Наталья Сергунина, Новости - Туризм
"Московские сезоны" представят программу в честь Дня народного единства
"Московские сезоны" представят на ВДНХ программу в честь Дня народного единства
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" представит культурную программу в честь Дня народного единства. Она пройдет с 4 по 6 ноября на территории ВДНХ, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Посетители узнают о традициях разных регионов и попробуют привезенные оттуда продукты.
"Москвичам и гостям города предложат оценить гастрономическое разнообразие России — участники из регионов представят порядка 400 видов сыра, рыбы, мясной и молочной продукции. Повара познакомят посетителей с национальными кухнями и приготовят угощения по аутентичным рецептам. А еще в программе — кулинарные мастер-классы и викторина на знание географии", — уточняет Наталья Сергунина.
По ее словам, особое место отведено продукции из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Угощать будут, например, борщом с бычками.
В ходе программы "Моссезонов" будет открытая кухня. Шеф-повара расскажут об особенностях разных блюд и поделятся советами по их приготовлению.
Также можно принять участие в большой географической викторине.
В это же время на ВДНХ пройдут "Дни Дальнего Востока в Москве". Посетителям расскажут о туристических, гастрономических, культурных и экономических программах региона.
Предприниматели, представляющие на выставке свою продукцию, направят часть вырученных средств на помощь жителям новых российских регионов.