https://ria.ru/20221104/moskovskiesezony-1829043258.html

"Московские сезоны" представят программу в честь Дня народного единства

"Московские сезоны" представят программу в честь Дня народного единства - РИА Новости, 04.11.2022

"Московские сезоны" представят программу в честь Дня народного единства

Цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" представит культурную программу в честь Дня народного единства. Она пройдет с 4 по 6 ноября на территории РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T06:00

2022-11-04T06:00

2022-11-04T06:00

культура

новости культуры

день народного единства

день народного единства - 4 ноября

4 ноября - день народного единства

наталья сергунина

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829035458_0:51:1170:709_1920x0_80_0_0_9afcfd063d78efcd2f203393f7844311.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" представит культурную программу в честь Дня народного единства. Она пройдет с 4 по 6 ноября на территории ВДНХ, сообщила заммэра Наталья Сергунина.Посетители узнают о традициях разных регионов и попробуют привезенные оттуда продукты. "Москвичам и гостям города предложат оценить гастрономическое разнообразие России — участники из регионов представят порядка 400 видов сыра, рыбы, мясной и молочной продукции. Повара познакомят посетителей с национальными кухнями и приготовят угощения по аутентичным рецептам. А еще в программе — кулинарные мастер-классы и викторина на знание географии", — уточняет Наталья Сергунина.По ее словам, особое место отведено продукции из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Угощать будут, например, борщом с бычками.В ходе программы "Моссезонов" будет открытая кухня. Шеф-повара расскажут об особенностях разных блюд и поделятся советами по их приготовлению.Также можно принять участие в большой географической викторине. В это же время на ВДНХ пройдут "Дни Дальнего Востока в Москве". Посетителям расскажут о туристических, гастрономических, культурных и экономических программах региона.Предприниматели, представляющие на выставке свою продукцию, направят часть вырученных средств на помощь жителям новых российских регионов.

https://ria.ru/20221101/nochiskusstv-1828336320.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, день народного единства, день народного единства - 4 ноября, 4 ноября - день народного единства, наталья сергунина, новости - туризм