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В Красноярске прошла историческая реконструкция проводов солдат на фронт - РИА Новости, 04.11.2022
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В Красноярске прошла историческая реконструкция проводов солдат на фронт
В Красноярске прошла историческая реконструкция проводов солдат на фронт - РИА Новости, 04.11.2022
В Красноярске прошла историческая реконструкция проводов солдат на фронт
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт прошла в День народного единства на главной площади Красноярска, где пронесли специально... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:14
2022-11-04T15:14
общество
красноярск
красноярский край
великая отечественная война (1941-1945)
день народного единства
4 ноября - день народного единства
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КРАСНОЯРСК, 4 ноя - РИА Новости. Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт прошла в День народного единства на главной площади Красноярска, где пронесли специально изготовленную для этого события копию Красного знамени, с которым сибиряки уходили на фронт в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба губернатора региона."В городах и районах Красноярского края сегодня проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства. На главной региональной площадке – площади Революции в Красноярске, прошла историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт... Специально к этому мероприятию была изготовлена копия боевого Красного знамени, с которым красноярцы уходили на фронт 80 лет назад и которое гвардейцы-сибиряки пронесли через всю войну", - говорится в сообщении.В годы Великой Отечественной войны в Красноярском крае было сформировано около 40 воинских формирований - стрелковые полки, бригады и дивизии, артиллерийские формирования, авиаполки, бригады и батальоны лыжников, батальоны связи, бронепоезда, паровозная колонна.Более 35 тысяч красноярцев добровольно вступили в действующую армию, не дожидаясь повестки. Именно здесь, на площади Революции, добровольцам торжественно вручали знамена, а бойцы давали клятву "биться мужественно и стойко". Отдавая дань памяти событиям героической истории нашей страны и края, сегодня был воспроизведен один из тех дней.В пятницу по площади прошли парадные коробки реконструкторов и сотрудников силовых структур, проехала боевая техника времен Великой Отечественной войны – мотоциклы, легковые бронеавтомобили, противотанковая пушка, бронетранспортеры, а также современная боевая техника."Впервые в Красноярске проходит такая масштабная историческая реконструкция. Подразделения силовых ведомств вместе с сибирскими реконструкторами прошли торжественным маршем в память о земляках-добровольцах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. В самые тяжелые исторические моменты для нашего Отечества народное единство, народное ополчение, добровольчество играли важную историческую роль. Сегодня мы вновь объединяемся всей страной, чтоб победить, как победили наши деды. И нет никаких сомнений – победили тогда, победим и сейчас!" – сказал отметил советник руководителя администрации губернатора Красноярского края Виталий Богомазюк.Кроме реконструкции проводов на фронт в Красноярске и крае проходит множество концертов, выставок и кинопоказов, идут народные гуляния, работают площадки, представляющие разнообразие культурных традиций народов, живущих в крае и стране.
https://ria.ru/20221104/prazdnik-1828595472.html
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60
общество, красноярск, красноярский край, великая отечественная война (1941-1945), день народного единства, 4 ноября - день народного единства
Общество, Красноярск, Красноярский край, Великая Отечественная война (1941-1945), День народного единства, 4 ноября - День народного единства
15:14 04.11.2022
 
В Красноярске прошла историческая реконструкция проводов солдат на фронт

Историческая реконструкция проводов солдат на фронт в годы войны прошла в Красноярске

© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр ЧерныхИсторическая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр Черных
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КРАСНОЯРСК, 4 ноя - РИА Новости. Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт прошла в День народного единства на главной площади Красноярска, где пронесли специально изготовленную для этого события копию Красного знамени, с которым сибиряки уходили на фронт в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В городах и районах Красноярского края сегодня проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства. На главной региональной площадке – площади Революции в Красноярске, прошла историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт... Специально к этому мероприятию была изготовлена копия боевого Красного знамени, с которым красноярцы уходили на фронт 80 лет назад и которое гвардейцы-сибиряки пронесли через всю войну", - говорится в сообщении.
Праздничный баннер к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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День народного единства в России
В годы Великой Отечественной войны в Красноярском крае было сформировано около 40 воинских формирований - стрелковые полки, бригады и дивизии, артиллерийские формирования, авиаполки, бригады и батальоны лыжников, батальоны связи, бронепоезда, паровозная колонна.
Более 35 тысяч красноярцев добровольно вступили в действующую армию, не дожидаясь повестки. Именно здесь, на площади Революции, добровольцам торжественно вручали знамена, а бойцы давали клятву "биться мужественно и стойко". Отдавая дань памяти событиям героической истории нашей страны и края, сегодня был воспроизведен один из тех дней.
В пятницу по площади прошли парадные коробки реконструкторов и сотрудников силовых структур, проехала боевая техника времен Великой Отечественной войны – мотоциклы, легковые бронеавтомобили, противотанковая пушка, бронетранспортеры, а также современная боевая техника.
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр ЧерныхИсторическая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
1 из 5
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр Черных
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр ЧерныхИсторическая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
2 из 5
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр Черных
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр ЧерныхИсторическая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
3 из 5
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр Черных
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр ЧерныхИсторическая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
4 из 5
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр Черных
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр ЧерныхИсторическая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
5 из 5
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр Черных
1 из 5
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр Черных
2 из 5
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр Черных
3 из 5
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр Черных
4 из 5
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр Черных
5 из 5
Историческая реконструкция проводов сибиряков-красноярцев на фронт на площади Революции в Красноярске
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр Черных
"Впервые в Красноярске проходит такая масштабная историческая реконструкция. Подразделения силовых ведомств вместе с сибирскими реконструкторами прошли торжественным маршем в память о земляках-добровольцах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. В самые тяжелые исторические моменты для нашего Отечества народное единство, народное ополчение, добровольчество играли важную историческую роль. Сегодня мы вновь объединяемся всей страной, чтоб победить, как победили наши деды. И нет никаких сомнений – победили тогда, победим и сейчас!" – сказал отметил советник руководителя администрации губернатора Красноярского края Виталий Богомазюк.
Кроме реконструкции проводов на фронт в Красноярске и крае проходит множество концертов, выставок и кинопоказов, идут народные гуляния, работают площадки, представляющие разнообразие культурных традиций народов, живущих в крае и стране.
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