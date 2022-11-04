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Путин назвал колониализм поучительной частью мировой истории - РИА Новости, 04.11.2022
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Путин назвал колониализм поучительной частью мировой истории
Путин назвал колониализм поучительной частью мировой истории - РИА Новости, 04.11.2022
Путин назвал колониализм поучительной частью мировой истории
Колониализм - значительная и поучительная часть мировой истории, закрывать глаза на это, как и на ситуацию с нацизмом, нельзя, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:50
2022-11-04T17:50
в мире
владимир путин
россия
африка
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Колониализм - значительная и поучительная часть мировой истории, закрывать глаза на это, как и на ситуацию с нацизмом, нельзя, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что важно рассмотреть последствия колониализма, так как значительный уровень благосостояния, достигнутый в бывших колониальных державах, основан на ограблении Африки."Это значительная часть мировой истории, закрывать на это глаза невозможно и не нужно. Так же, как мы не закрываем и не закроем глаза на то, что творили нацисты в мире и в нашей стране. Это очень важная история, поучительная история для человечества", - сказал Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
https://ria.ru/20221104/kolonializm-1829255227.html
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в мире, владимир путин, россия, африка
В мире, Владимир Путин, Россия, Африка
17:50 04.11.2022
 
Путин назвал колониализм поучительной частью мировой истории

Путин назвал колониализм поучительной частью истории, на которую нельзя закрывать глаза

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
Президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Колониализм - значительная и поучительная часть мировой истории, закрывать глаза на это, как и на ситуацию с нацизмом, нельзя, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что важно рассмотреть последствия колониализма, так как значительный уровень благосостояния, достигнутый в бывших колониальных державах, основан на ограблении Африки.
"Это значительная часть мировой истории, закрывать на это глаза невозможно и не нужно. Так же, как мы не закрываем и не закроем глаза на то, что творили нацисты в мире и в нашей стране. Это очень важная история, поучительная история для человечества", - сказал Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
17:39
Путин поручил Чубарьяну подготовить материал о развитии колониализма
 
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