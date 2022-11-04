https://ria.ru/20221104/kolonializm-1829257290.html

Путин назвал колониализм поучительной частью мировой истории

Путин назвал колониализм поучительной частью мировой истории - РИА Новости, 04.11.2022

Путин назвал колониализм поучительной частью мировой истории

Колониализм - значительная и поучительная часть мировой истории, закрывать глаза на это, как и на ситуацию с нацизмом, нельзя, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:50

2022-11-04T17:50

2022-11-04T17:50

в мире

владимир путин

россия

африка

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Колониализм - значительная и поучительная часть мировой истории, закрывать глаза на это, как и на ситуацию с нацизмом, нельзя, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что важно рассмотреть последствия колониализма, так как значительный уровень благосостояния, достигнутый в бывших колониальных державах, основан на ограблении Африки."Это значительная часть мировой истории, закрывать на это глаза невозможно и не нужно. Так же, как мы не закрываем и не закроем глаза на то, что творили нацисты в мире и в нашей стране. Это очень важная история, поучительная история для человечества", - сказал Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

https://ria.ru/20221104/kolonializm-1829255227.html

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африка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, россия, африка