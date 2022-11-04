Путин назвал колониализм поучительной частью мировой истории
Путин назвал колониализм поучительной частью истории, на которую нельзя закрывать глаза
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
Президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Колониализм - значительная и поучительная часть мировой истории, закрывать глаза на это, как и на ситуацию с нацизмом, нельзя, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что важно рассмотреть последствия колониализма, так как значительный уровень благосостояния, достигнутый в бывших колониальных державах, основан на ограблении Африки.
"Это значительная часть мировой истории, закрывать на это глаза невозможно и не нужно. Так же, как мы не закрываем и не закроем глаза на то, что творили нацисты в мире и в нашей стране. Это очень важная история, поучительная история для человечества", - сказал Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.