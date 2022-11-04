https://ria.ru/20221104/istoriya-1829254747.html

Путин призвал вписывать историю России в общий мировой контекст

Путин призвал вписывать историю России в общий мировой контекст - РИА Новости, 04.11.2022

Путин призвал вписывать историю России в общий мировой контекст

Нужно вписывать историю России в общий контекст мирового развития, сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:35

2022-11-04T17:35

2022-11-04T17:35

общество

россия

владимир путин

история

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Нужно вписывать историю России в общий контекст мирового развития, сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.Путин также отметил, что "когда мы сегодня говорим о том, что история России - это часть мировой культуры, нужно просто чтобы специалисты распределили, как изучать, как показать значимость нашего вклада в мировую культуру, где российская история в общем контексте, как она вплетена в общую ткань мирового развития".

https://ria.ru/20221104/rossiya-1829091966.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, история