https://ria.ru/20221104/istoriya-1829254747.html
Путин призвал вписывать историю России в общий мировой контекст
Путин призвал вписывать историю России в общий мировой контекст - РИА Новости, 04.11.2022
Путин призвал вписывать историю России в общий мировой контекст
Нужно вписывать историю России в общий контекст мирового развития, сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:35
2022-11-04T17:35
2022-11-04T17:35
общество
россия
владимир путин
история
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Нужно вписывать историю России в общий контекст мирового развития, сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.Путин также отметил, что "когда мы сегодня говорим о том, что история России - это часть мировой культуры, нужно просто чтобы специалисты распределили, как изучать, как показать значимость нашего вклада в мировую культуру, где российская история в общем контексте, как она вплетена в общую ткань мирового развития".
https://ria.ru/20221104/rossiya-1829091966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, история
Общество, Россия, Владимир Путин, история
Путин призвал вписывать историю России в общий мировой контекст
Президент Путин: нужно вписывать историю России в общий контекст мирового развития
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Нужно вписывать историю России в общий контекст мирового развития, сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
"Конечно, нужно вписывать историю России в общий контекст мирового развития", - сказал он.
Путин также отметил, что "когда мы сегодня говорим о том, что история России - это часть мировой культуры, нужно просто чтобы специалисты распределили, как изучать, как показать значимость нашего вклада в мировую культуру, где российская история в общем контексте, как она вплетена в общую ткань мирового развития".