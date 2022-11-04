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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/donetsk-1829249344.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 04.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево, выпустив 20 снарядов различного калибра за полтора часа, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:03
2022-11-04T17:03
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
зайцево
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево, выпустив 20 снарядов различного калибра за полтора часа, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.51 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 15.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 15.31 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 15.05 - населенный пункт Белая Гора - населенный пункт Зайцево: выпущено 7 снарядов калибром 122 миллиметра; 15.33 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221104/donetsk-1829247395.html
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донецк, макеевка, зайцево, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Зайцево, СЦКК, НАТО, Происшествия
17:03 04.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево, выпустив 20 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела Донецка ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела Донецка ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела Донецка ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево, выпустив 20 снарядов различного калибра за полтора часа, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.51 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 15.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 15.31 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 15.05 - населенный пункт Белая Гора - населенный пункт Зайцево: выпущено 7 снарядов калибром 122 миллиметра; 15.33 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
16:59Специальная военная операция на Украине
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
14:24Специальная военная операция на Украине
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаЗайцевоСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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