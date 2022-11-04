https://ria.ru/20221104/donetsk-1829249344.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 04.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево, выпустив 20 снарядов различного калибра за полтора часа, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:03

2022-11-04T17:03

2022-11-04T17:03

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

зайцево

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево, выпустив 20 снарядов различного калибра за полтора часа, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.51 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 15.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 15.31 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 15.05 - населенный пункт Белая Гора - населенный пункт Зайцево: выпущено 7 снарядов калибром 122 миллиметра; 15.33 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221104/donetsk-1829247395.html

https://ria.ru/20221104/obstrel-1829216286.html

донецк

макеевка

зайцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, макеевка, зайцево, сцкк, нато, происшествия