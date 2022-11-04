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Посол России назвал биопроекты США за рубежом чрезвычайно рискованными - РИА Новости, 04.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/bioproekty-1829264928.html
Посол России назвал биопроекты США за рубежом чрезвычайно рискованными
Посол России назвал биопроекты США за рубежом чрезвычайно рискованными - РИА Новости, 04.11.2022
Посол России назвал биопроекты США за рубежом чрезвычайно рискованными
Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek обвинил американские власти в продолжении реализации за рубежом "чрезвычайно рискованных"... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:43
2022-11-04T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
анатолий антонов
сша
россия
украина
министерство обороны сша
оон
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek обвинил американские власти в продолжении реализации за рубежом "чрезвычайно рискованных" биологических проектов.Накануне Россия попыталась провести через Совет Безопасности ООН резолюцию о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине, но проект был заблокирован США, Францией и Великобританией."Вашингтон продолжает имплементацию чрезвычайно рискованных биологических проектов за рубежом, противореча собственным принципам", - цитирует издание посла."Сейчас в непосредственной близости от российских границ насчитывается более 50 лабораторий, контролируемых Пентагоном. По оценкам китайского МИД, сеть, контролируемая министерством обороны США, включает по меньшей мере 336 подобных объектов по всему миру", - добавил Антонов.Он отметил, что биолаборатории работают в условиях полной секретности, а в странах, получающих такого рода американскую помощь, наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.В Вашингтоне настаивают на сугубо мирной направленности работы своих зарубежных биолабораторий, в том числе на Украине.
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в мире, анатолий антонов, сша, россия, украина, министерство обороны сша, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анатолий Антонов, США, Россия, Украина, Министерство обороны США, ООН
18:43 04.11.2022 (обновлено: 18:44 04.11.2022)
 
Посол России назвал биопроекты США за рубежом чрезвычайно рискованными

Посол России в США Антонов обвинил американские власти в реализации опасных биопроектов

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в медиабанкАмериканский флаг возле здания Капитолия США
Американский флаг возле здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Американский флаг возле здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek обвинил американские власти в продолжении реализации за рубежом "чрезвычайно рискованных" биологических проектов.
Накануне Россия попыталась провести через Совет Безопасности ООН резолюцию о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине, но проект был заблокирован США, Францией и Великобританией.
"Вашингтон продолжает имплементацию чрезвычайно рискованных биологических проектов за рубежом, противореча собственным принципам", - цитирует издание посла.
"Сейчас в непосредственной близости от российских границ насчитывается более 50 лабораторий, контролируемых Пентагоном. По оценкам китайского МИД, сеть, контролируемая министерством обороны США, включает по меньшей мере 336 подобных объектов по всему миру", - добавил Антонов.
Он отметил, что биолаборатории работают в условиях полной секретности, а в странах, получающих такого рода американскую помощь, наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.
"Вашингтон и Киев не раскрывают свои сомнительные проекты, которые реализуются с 2016 года под кодовыми наименованиями UP-4, Flu-Flyaway, P-781, даже в ежегодных отчетах в рамках Конвенции о биологическом оружии. Такое поведение только указывает на тот факт, что США и Украине есть что скрывать", - сказал Антонов.
В Вашингтоне настаивают на сугубо мирной направленности работы своих зарубежных биолабораторий, в том числе на Украине.
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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