https://ria.ru/20221104/bioproekty-1829264928.html

Посол России назвал биопроекты США за рубежом чрезвычайно рискованными

Посол России назвал биопроекты США за рубежом чрезвычайно рискованными - РИА Новости, 04.11.2022

Посол России назвал биопроекты США за рубежом чрезвычайно рискованными

Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek обвинил американские власти в продолжении реализации за рубежом "чрезвычайно рискованных"... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T18:43

2022-11-04T18:43

2022-11-04T18:44

специальная военная операция на украине

в мире

анатолий антонов

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россия

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министерство обороны сша

оон

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek обвинил американские власти в продолжении реализации за рубежом "чрезвычайно рискованных" биологических проектов.Накануне Россия попыталась провести через Совет Безопасности ООН резолюцию о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине, но проект был заблокирован США, Францией и Великобританией."Вашингтон продолжает имплементацию чрезвычайно рискованных биологических проектов за рубежом, противореча собственным принципам", - цитирует издание посла."Сейчас в непосредственной близости от российских границ насчитывается более 50 лабораторий, контролируемых Пентагоном. По оценкам китайского МИД, сеть, контролируемая министерством обороны США, включает по меньшей мере 336 подобных объектов по всему миру", - добавил Антонов.Он отметил, что биолаборатории работают в условиях полной секретности, а в странах, получающих такого рода американскую помощь, наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.В Вашингтоне настаивают на сугубо мирной направленности работы своих зарубежных биолабораторий, в том числе на Украине.

https://ria.ru/20221025/zhaloba-1826784236.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, анатолий антонов, сша, россия, украина, министерство обороны сша, оон