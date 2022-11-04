https://ria.ru/20221104/belorussiya-1829254620.html

В Белоруссии возбудили дело против организаторов формирования боевиков

В Белоруссии возбудили дело против организаторов формирования боевиков - РИА Новости, 04.11.2022

В Белоруссии возбудили дело против организаторов формирования боевиков

Белоруссия возбудила уголовное дело против организаторов белорусского экстремистского формирования "Погоня", занимающегося вербовкой, обучением и слаживанием... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:35

2022-11-04T17:35

2022-11-04T17:58

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Белоруссия возбудила уголовное дело против организаторов белорусского экстремистского формирования "Погоня", занимающегося вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины, сообщило в пятницу МВД республики."В Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка "Пагоня", который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы. Обучение и слаживание боевиков проводится иностранными инструкторами на территориях Чехии, Польши и Украины. Одними из организаторов этого экстремистского формирования являются Вадим Прокопьев и Валерий Сахащик", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.Отмечается, что "следователями в отношении Прокопьева и иных лиц возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования либо участие в нем".

https://ria.ru/20221012/terakty-1823538074.html

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чехия, польша, украина, белоруссия, в мире, мвд белоруссии