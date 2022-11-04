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В Белоруссии возбудили дело против организаторов формирования боевиков - РИА Новости, 04.11.2022
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В Белоруссии возбудили дело против организаторов формирования боевиков
В Белоруссии возбудили дело против организаторов формирования боевиков - РИА Новости, 04.11.2022
В Белоруссии возбудили дело против организаторов формирования боевиков
Белоруссия возбудила уголовное дело против организаторов белорусского экстремистского формирования "Погоня", занимающегося вербовкой, обучением и слаживанием... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:35
2022-11-04T17:58
чехия
польша
украина
белоруссия
в мире
мвд белоруссии
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Белоруссия возбудила уголовное дело против организаторов белорусского экстремистского формирования "Погоня", занимающегося вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины, сообщило в пятницу МВД республики."В Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка "Пагоня", который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы. Обучение и слаживание боевиков проводится иностранными инструкторами на территориях Чехии, Польши и Украины. Одними из организаторов этого экстремистского формирования являются Вадим Прокопьев и Валерий Сахащик", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.Отмечается, что "следователями в отношении Прокопьева и иных лиц возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования либо участие в нем".
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чехия, польша, украина, белоруссия, в мире, мвд белоруссии
Чехия, Польша, Украина, Белоруссия, В мире, МВД Белоруссии
17:35 04.11.2022 (обновлено: 17:58 04.11.2022)
 
В Белоруссии возбудили дело против организаторов формирования боевиков

МВД Белоруссии: возбудили уголовное дело против организаторов экстремистского формирования

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в медиабанкЗдание МВД Белоруссии в Минске
Здание МВД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание МВД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Белоруссия возбудила уголовное дело против организаторов белорусского экстремистского формирования "Погоня", занимающегося вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины, сообщило в пятницу МВД республики.
Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка "Пагоня", который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы. Обучение и слаживание боевиков проводится иностранными инструкторами на территориях Чехии, Польши и Украины. Одними из организаторов этого экстремистского формирования являются Вадим Прокопьев и Валерий Сахащик", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.
Отмечается, что "следователями в отношении Прокопьева и иных лиц возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования либо участие в нем".
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 21:59
МВД Белоруссии: попытки устроить теракты будут пресекаться
 
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