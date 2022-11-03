https://ria.ru/20221103/znanie-1829096622.html
Студию российского общества "Знание" открыли в Мордовии
Студию российского общества "Знание" открыли в Мордовии - РИА Новости, 03.11.2022
Студию российского общества "Знание" открыли в Мордовии
Мордовия вошла в десятку российских регионов, где открылись студии российского общества "Знание", сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:09
2022-11-03T19:09
2022-11-03T19:09
республика мордовия
артем здунов
саранск
россия
общество "знание"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Мордовия вошла в десятку российских регионов, где открылись студии российского общества "Знание", сообщает пресс-служба правительства республики."Третьего ноября в Мордовском государственном педагогическом университете имени Евсевьва, который является региональной площадкой российского общества "Знание", состоялось открытие мультимедийной студии-лектория. Теперь о достижениях отечественной науки, интересных и важных проектах смогут на всю страну рассказать и спикеры из Мордовии", - говорится в сообщении.Глава Мордовии Артем Здунов заявил на открытии студии, что регион активно занимается вопросами молодежной политики, стремится дать новому поколению максимум возможностей для саморазвития, реализации своих бизнес-идей, общественных инициатив. Все это начинается с обмена знаниями, и новая студия, где будут выступать авторитетные лекторы общества "Знание", расширит возможности для диалога с молодежью. Здесь можно будет честно и открыто обсуждать самые разные темы, делиться опытом, находить единомышленников и друзей."Открытие телестудии - это новый этап сотрудничества региона с российским обществом "Знание". Студия даст нам возможность больше рассказывать про Мордовию. Ведь у нас в республике много ученых, спортсменов, производственников, врачей и просто интересных людей, которым обязательно следует рассказывать о себе", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Региональная площадка российского общества "Знание" действует в Мордовии с 2021 года. За это время создан пул лекторов, представленный экспертами в различных областях. Среди них ученые, государственные и общественные деятели, представители сферы культуры и спорта, предприниматели - люди, которые достигли высоких результатов в том или ином виде деятельности. В прошлом году в качестве одного из лекторов общества "Знание" выступил и глава Мордовии. Он рассказал о республике и провел экскурсию для школьников из других регионов страны."Новая студия российского общества "Знание" в Мордовском государственном педагогическом университете – прекрасная просветительская площадка, представляющая собой сплетение уникальных возможностей для проведения лекций, живого общения между молодежью и выдающимися людьми. Общество "Знание" собрало и структурировало колоссальное количество уникальных лекций и материалов, и они доступны каждому. Мы видим отклик молодого поколения и делаем тот контент, который вызывает у людей желание познавать, учиться и действовать дальше", - отметил директор департамента продюсирования и производства российского общества "Знание" Андрей Щеглов.Студия в Саранске в день открытия стала площадкой для проведения большого просветительского марафона "Знание о героях". О своей работе рассказали врачи Кирилл Левкин и Сергей Шамов, вернувшиеся из зоны проведения спецоперации, спортсмены Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин, спасатель Антон Макаров, мама 18 детей Елена Висюлькина, учитель года Евгения Макарова."Теперь, с открытием новой студии, у талантливых просветителей будет больше возможностей выступить со своими лекциями перед аудиторией всей страны. Как отметила ректор Мордовского педуниверситета Марина Антонова, в следующем году, который объявлен президентом России Годом педагога и наставника, региональная площадка общества "Знание" проведет Всероссийский педагогический марафон", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221101/mordoviya-1828468264.html
https://ria.ru/20221025/mordoviya-1826640896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем здунов, саранск, россия, общество "знание"
Республика Мордовия, Артем Здунов, Саранск, Россия, Общество "Знание"
Студию российского общества "Знание" открыли в Мордовии
Студию российского общества "Знание" открыли в Мордовии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Мордовия вошла в десятку российских регионов, где открылись студии российского общества "Знание", сообщает пресс-служба правительства республики.
"Третьего ноября в Мордовском государственном педагогическом университете имени Евсевьва, который является региональной площадкой российского общества "Знание", состоялось открытие мультимедийной студии-лектория. Теперь о достижениях отечественной науки, интересных и важных проектах смогут на всю страну рассказать и спикеры из Мордовии", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии Артем Здунов
заявил на открытии студии, что регион активно занимается вопросами молодежной политики, стремится дать новому поколению максимум возможностей для саморазвития, реализации своих бизнес-идей, общественных инициатив. Все это начинается с обмена знаниями, и новая студия, где будут выступать авторитетные лекторы общества "Знание", расширит возможности для диалога с молодежью. Здесь можно будет честно и открыто обсуждать самые разные темы, делиться опытом, находить единомышленников и друзей.
"Открытие телестудии - это новый этап сотрудничества региона с российским обществом "Знание". Студия даст нам возможность больше рассказывать про Мордовию. Ведь у нас в республике много ученых, спортсменов, производственников, врачей и просто интересных людей, которым обязательно следует рассказывать о себе", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Региональная площадка российского общества "Знание" действует в Мордовии с 2021 года. За это время создан пул лекторов, представленный экспертами в различных областях. Среди них ученые, государственные и общественные деятели, представители сферы культуры и спорта, предприниматели - люди, которые достигли высоких результатов в том или ином виде деятельности. В прошлом году в качестве одного из лекторов общества "Знание" выступил и глава Мордовии. Он рассказал о республике и провел экскурсию для школьников из других регионов страны.
"Новая студия российского общества "Знание" в Мордовском государственном педагогическом университете – прекрасная просветительская площадка, представляющая собой сплетение уникальных возможностей для проведения лекций, живого общения между молодежью и выдающимися людьми. Общество "Знание"
собрало и структурировало колоссальное количество уникальных лекций и материалов, и они доступны каждому. Мы видим отклик молодого поколения и делаем тот контент, который вызывает у людей желание познавать, учиться и действовать дальше", - отметил директор департамента продюсирования и производства российского общества "Знание" Андрей Щеглов.
Студия в Саранске
в день открытия стала площадкой для проведения большого просветительского марафона "Знание о героях". О своей работе рассказали врачи Кирилл Левкин и Сергей Шамов, вернувшиеся из зоны проведения спецоперации, спортсмены Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин, спасатель Антон Макаров, мама 18 детей Елена Висюлькина, учитель года Евгения Макарова
.
"Теперь, с открытием новой студии, у талантливых просветителей будет больше возможностей выступить со своими лекциями перед аудиторией всей страны. Как отметила ректор Мордовского педуниверситета Марина Антонова, в следующем году, который объявлен президентом России
Годом педагога и наставника, региональная площадка общества "Знание" проведет Всероссийский педагогический марафон", - отмечается в сообщении.