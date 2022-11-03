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Студию российского общества "Знание" открыли в Мордовии - РИА Новости, 03.11.2022
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20221103/znanie-1829096622.html
Студию российского общества "Знание" открыли в Мордовии
Студию российского общества "Знание" открыли в Мордовии - РИА Новости, 03.11.2022
Студию российского общества "Знание" открыли в Мордовии
Мордовия вошла в десятку российских регионов, где открылись студии российского общества "Знание", сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:09
2022-11-03T19:09
республика мордовия
артем здунов
саранск
россия
общество "знание"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Мордовия вошла в десятку российских регионов, где открылись студии российского общества "Знание", сообщает пресс-служба правительства республики."Третьего ноября в Мордовском государственном педагогическом университете имени Евсевьва, который является региональной площадкой российского общества "Знание", состоялось открытие мультимедийной студии-лектория. Теперь о достижениях отечественной науки, интересных и важных проектах смогут на всю страну рассказать и спикеры из Мордовии", - говорится в сообщении.Глава Мордовии Артем Здунов заявил на открытии студии, что регион активно занимается вопросами молодежной политики, стремится дать новому поколению максимум возможностей для саморазвития, реализации своих бизнес-идей, общественных инициатив. Все это начинается с обмена знаниями, и новая студия, где будут выступать авторитетные лекторы общества "Знание", расширит возможности для диалога с молодежью. Здесь можно будет честно и открыто обсуждать самые разные темы, делиться опытом, находить единомышленников и друзей."Открытие телестудии - это новый этап сотрудничества региона с российским обществом "Знание". Студия даст нам возможность больше рассказывать про Мордовию. Ведь у нас в республике много ученых, спортсменов, производственников, врачей и просто интересных людей, которым обязательно следует рассказывать о себе", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Региональная площадка российского общества "Знание" действует в Мордовии с 2021 года. За это время создан пул лекторов, представленный экспертами в различных областях. Среди них ученые, государственные и общественные деятели, представители сферы культуры и спорта, предприниматели - люди, которые достигли высоких результатов в том или ином виде деятельности. В прошлом году в качестве одного из лекторов общества "Знание" выступил и глава Мордовии. Он рассказал о республике и провел экскурсию для школьников из других регионов страны."Новая студия российского общества "Знание" в Мордовском государственном педагогическом университете – прекрасная просветительская площадка, представляющая собой сплетение уникальных возможностей для проведения лекций, живого общения между молодежью и выдающимися людьми. Общество "Знание" собрало и структурировало колоссальное количество уникальных лекций и материалов, и они доступны каждому. Мы видим отклик молодого поколения и делаем тот контент, который вызывает у людей желание познавать, учиться и действовать дальше", - отметил директор департамента продюсирования и производства российского общества "Знание" Андрей Щеглов.Студия в Саранске в день открытия стала площадкой для проведения большого просветительского марафона "Знание о героях". О своей работе рассказали врачи Кирилл Левкин и Сергей Шамов, вернувшиеся из зоны проведения спецоперации, спортсмены Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин, спасатель Антон Макаров, мама 18 детей Елена Висюлькина, учитель года Евгения Макарова."Теперь, с открытием новой студии, у талантливых просветителей будет больше возможностей выступить со своими лекциями перед аудиторией всей страны. Как отметила ректор Мордовского педуниверситета Марина Антонова, в следующем году, который объявлен президентом России Годом педагога и наставника, региональная площадка общества "Знание" проведет Всероссийский педагогический марафон", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221101/mordoviya-1828468264.html
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артем здунов, саранск, россия, общество "знание"
Республика Мордовия, Артем Здунов, Саранск, Россия, Общество "Знание"
19:09 03.11.2022
 
Студию российского общества "Знание" открыли в Мордовии

Студию российского общества "Знание" открыли в Мордовии

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Мордовия вошла в десятку российских регионов, где открылись студии российского общества "Знание", сообщает пресс-служба правительства республики.
"Третьего ноября в Мордовском государственном педагогическом университете имени Евсевьва, который является региональной площадкой российского общества "Знание", состоялось открытие мультимедийной студии-лектория. Теперь о достижениях отечественной науки, интересных и важных проектах смогут на всю страну рассказать и спикеры из Мордовии", - говорится в сообщении.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Промышленность Мордовии показывает рост, сообщили власти
Глава Мордовии Артем Здунов заявил на открытии студии, что регион активно занимается вопросами молодежной политики, стремится дать новому поколению максимум возможностей для саморазвития, реализации своих бизнес-идей, общественных инициатив. Все это начинается с обмена знаниями, и новая студия, где будут выступать авторитетные лекторы общества "Знание", расширит возможности для диалога с молодежью. Здесь можно будет честно и открыто обсуждать самые разные темы, делиться опытом, находить единомышленников и друзей.
"Открытие телестудии - это новый этап сотрудничества региона с российским обществом "Знание". Студия даст нам возможность больше рассказывать про Мордовию. Ведь у нас в республике много ученых, спортсменов, производственников, врачей и просто интересных людей, которым обязательно следует рассказывать о себе", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Региональная площадка российского общества "Знание" действует в Мордовии с 2021 года. За это время создан пул лекторов, представленный экспертами в различных областях. Среди них ученые, государственные и общественные деятели, представители сферы культуры и спорта, предприниматели - люди, которые достигли высоких результатов в том или ином виде деятельности. В прошлом году в качестве одного из лекторов общества "Знание" выступил и глава Мордовии. Он рассказал о республике и провел экскурсию для школьников из других регионов страны.
"Новая студия российского общества "Знание" в Мордовском государственном педагогическом университете – прекрасная просветительская площадка, представляющая собой сплетение уникальных возможностей для проведения лекций, живого общения между молодежью и выдающимися людьми. Общество "Знание" собрало и структурировало колоссальное количество уникальных лекций и материалов, и они доступны каждому. Мы видим отклик молодого поколения и делаем тот контент, который вызывает у людей желание познавать, учиться и действовать дальше", - отметил директор департамента продюсирования и производства российского общества "Знание" Андрей Щеглов.
Студия в Саранске в день открытия стала площадкой для проведения большого просветительского марафона "Знание о героях". О своей работе рассказали врачи Кирилл Левкин и Сергей Шамов, вернувшиеся из зоны проведения спецоперации, спортсмены Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин, спасатель Антон Макаров, мама 18 детей Елена Висюлькина, учитель года Евгения Макарова.
"Теперь, с открытием новой студии, у талантливых просветителей будет больше возможностей выступить со своими лекциями перед аудиторией всей страны. Как отметила ректор Мордовского педуниверситета Марина Антонова, в следующем году, который объявлен президентом России Годом педагога и наставника, региональная площадка общества "Знание" проведет Всероссийский педагогический марафон", - отмечается в сообщении.
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25 октября, 15:03Республика Мордовия
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Республика МордовияАртем ЗдуновСаранскРоссияОбщество "Знание"
 
 
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