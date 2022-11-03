https://ria.ru/20221103/zelenskiy-1828856613.html

В Сети пришли в ужас после слов Зеленского о ядерной войне

В Сети пришли в ужас после слов Зеленского о ядерной войне - РИА Новости, 03.11.2022

В Сети пришли в ужас после слов Зеленского о ядерной войне

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что бояться ядерной войны не стоит. "Можем ли мы перестать поддерживать РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T08:53

2022-11-03T08:53

2022-11-03T10:41

в мире

владимир зеленский

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что бояться ядерной войны не стоит. "Можем ли мы перестать поддерживать этого человека? Вероятно, его ждет золотой парашют от США. Он сидит со своими приятелями и разрушает свою нацию", — написал один из комментаторов."Этот парень чертовски опасен, и его нужно отстранить от власти. Я действительно сыт по горло его нытьем и самонадеянностью", — поддержал другой. "Его западные кукловоды должны недвусмысленно сказать ему, что он лишился рассудка", — добавил третий."Этот человек болен! Очень-очень болен", — возмутился пользователь. "Я не слышал ни о каком другом эгоистичном лидере, который бросил свою страну и ее народ в ад, а теперь ждет, чтобы погрузить мир во тьму", — поделился мнением еще один комментатор. "Самый высокооплачиваемый клоун на планете", — заключили читатели. В последнее время США и их союзники постоянно обвиняют Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о российской угрозе используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.При этом российское Минобороны заявляло, что располагает информацией о планах Киева устроить на своей территории провокацию с "грязной бомбой", чтобы обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.

https://ria.ru/20221103/konflikt-1828844384.html

https://ria.ru/20221102/avtozak-1828820844.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, украина, россия, владимир путин