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В Сети пришли в ужас после слов Зеленского о ядерной войне - РИА Новости, 03.11.2022
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В Сети пришли в ужас после слов Зеленского о ядерной войне
В Сети пришли в ужас после слов Зеленского о ядерной войне - РИА Новости, 03.11.2022
В Сети пришли в ужас после слов Зеленского о ядерной войне
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что бояться ядерной войны не стоит. "Можем ли мы перестать поддерживать РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T08:53
2022-11-03T10:41
в мире
владимир зеленский
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что бояться ядерной войны не стоит. "Можем ли мы перестать поддерживать этого человека? Вероятно, его ждет золотой парашют от США. Он сидит со своими приятелями и разрушает свою нацию", — написал один из комментаторов."Этот парень чертовски опасен, и его нужно отстранить от власти. Я действительно сыт по горло его нытьем и самонадеянностью", — поддержал другой. "Его западные кукловоды должны недвусмысленно сказать ему, что он лишился рассудка", — добавил третий."Этот человек болен! Очень-очень болен", — возмутился пользователь. "Я не слышал ни о каком другом эгоистичном лидере, который бросил свою страну и ее народ в ад, а теперь ждет, чтобы погрузить мир во тьму", — поделился мнением еще один комментатор. "Самый высокооплачиваемый клоун на планете", — заключили читатели. В последнее время США и их союзники постоянно обвиняют Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о российской угрозе используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.При этом российское Минобороны заявляло, что располагает информацией о планах Киева устроить на своей территории провокацию с "грязной бомбой", чтобы обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
https://ria.ru/20221103/konflikt-1828844384.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, владимир путин
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Владимир Путин
08:53 03.11.2022 (обновлено: 10:41 03.11.2022)
 
В Сети пришли в ужас после слов Зеленского о ядерной войне

Пользователи Twitter призвали отстранить Зеленского от власти после слов о ядерной войне

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что бояться ядерной войны не стоит.

"Можем ли мы перестать поддерживать этого человека? Вероятно, его ждет золотой парашют от США. Он сидит со своими приятелями и разрушает свою нацию", — написал один из комментаторов.
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"Этот парень чертовски опасен, и его нужно отстранить от власти. Я действительно сыт по горло его нытьем и самонадеянностью", — поддержал другой.
"Его западные кукловоды должны недвусмысленно сказать ему, что он лишился рассудка", — добавил третий.
"Этот человек болен! Очень-очень болен", — возмутился пользователь.
"Я не слышал ни о каком другом эгоистичном лидере, который бросил свою страну и ее народ в ад, а теперь ждет, чтобы погрузить мир во тьму", — поделился мнением еще один комментатор.
"Самый высокооплачиваемый клоун на планете", — заключили читатели.

В последнее время США и их союзники постоянно обвиняют Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о российской угрозе используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.
При этом российское Минобороны заявляло, что располагает информацией о планах Киева устроить на своей территории провокацию с "грязной бомбой", чтобы обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
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