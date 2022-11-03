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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/yasinovataya-1829041099.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 03.11.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:35
2022-11-03T16:35
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.18 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
16:35 03.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.18 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 ноября, 15:56Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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