https://ria.ru/20221103/yasinovataya-1829041099.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 03.11.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:35

2022-11-03T16:35

2022-11-03T16:35

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.18 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины