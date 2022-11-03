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Вандалы приговорены к заключению за нападение на холст Вермеера в Гааге - РИА Новости, 03.11.2022
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Культура
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Вандалы приговорены к заключению за нападение на холст Вермеера в Гааге
Вандалы приговорены к заключению за нападение на холст Вермеера в Гааге - РИА Новости, 03.11.2022
Вандалы приговорены к заключению за нападение на холст Вермеера в Гааге
Гаагский суд приговорил двух из трех вандалов, напавших на картину кисти голландского художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в галерее... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:55
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ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости. Гаагский суд приговорил двух из трех вандалов, напавших на картину кисти голландского художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в галерее Маурицхёйс, к двум месяцам лишения свободы, сообщает портал NL Times.Ранее местная полиция задержала трех активистов, которые пытались атаковать полотно Вермеера XVII века: один из них приклеивался к нему головой, другой выливал на шедевр консервированный суп из жестяной банки, третий снимал акцию на видео.Суд признал доказанным факт нанесенного урона. Первый участник и его напарник с камерой были приговорены к двум месяцам заключения. Третий экоактивист на заседание не явился, его дело будет рассмотрено в пятницу.Изначально прокуратура Нидерландов требовала четыре месяца тюремного заключения для каждого.Представители королевской галереи заявили, что экспонат не пострадал, поскольку закрыт защитным стеклом. Картина уже вернулась на прежнее место экспозиции.
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новости культуры, гаага, нидерланды, музеи, экология
Культура, Новости культуры, Гаага, Нидерланды, Музеи, Экология
13:55 03.11.2022 (обновлено: 13:58 03.11.2022)
 
Вандалы приговорены к заключению за нападение на холст Вермеера в Гааге

Двое вандалов приговорены к двум месяцам заключения за нападение на холст Вермеера в Гааге

© Ян ВермеерЯн Вермеер "Девушка с жемчужной сережкой". 1665-1667
Ян Вермеер Девушка с жемчужной сережкой. 1665-1667
© Ян Вермеер
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ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости. Гаагский суд приговорил двух из трех вандалов, напавших на картину кисти голландского художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в галерее Маурицхёйс, к двум месяцам лишения свободы, сообщает портал NL Times.
Ранее местная полиция задержала трех активистов, которые пытались атаковать полотно Вермеера XVII века: один из них приклеивался к нему головой, другой выливал на шедевр консервированный суп из жестяной банки, третий снимал акцию на видео.
Суд признал доказанным факт нанесенного урона. Первый участник и его напарник с камерой были приговорены к двум месяцам заключения. Третий экоактивист на заседание не явился, его дело будет рассмотрено в пятницу.
Изначально прокуратура Нидерландов требовала четыре месяца тюремного заключения для каждого.
Представители королевской галереи заявили, что экспонат не пострадал, поскольку закрыт защитным стеклом. Картина уже вернулась на прежнее место экспозиции.
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