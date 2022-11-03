https://ria.ru/20221103/vandaly-1828952407.html

Вандалы приговорены к заключению за нападение на холст Вермеера в Гааге

Вандалы приговорены к заключению за нападение на холст Вермеера в Гааге - РИА Новости, 03.11.2022

Вандалы приговорены к заключению за нападение на холст Вермеера в Гааге

Гаагский суд приговорил двух из трех вандалов, напавших на картину кисти голландского художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в галерее... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:55

2022-11-03T13:55

2022-11-03T13:58

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ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости. Гаагский суд приговорил двух из трех вандалов, напавших на картину кисти голландского художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в галерее Маурицхёйс, к двум месяцам лишения свободы, сообщает портал NL Times.Ранее местная полиция задержала трех активистов, которые пытались атаковать полотно Вермеера XVII века: один из них приклеивался к нему головой, другой выливал на шедевр консервированный суп из жестяной банки, третий снимал акцию на видео.Суд признал доказанным факт нанесенного урона. Первый участник и его напарник с камерой были приговорены к двум месяцам заключения. Третий экоактивист на заседание не явился, его дело будет рассмотрено в пятницу.Изначально прокуратура Нидерландов требовала четыре месяца тюремного заключения для каждого.Представители королевской галереи заявили, что экспонат не пострадал, поскольку закрыт защитным стеклом. Картина уже вернулась на прежнее место экспозиции.

https://ria.ru/20221101/kartina-1828377147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, гаага, нидерланды, музеи, экология