https://ria.ru/20221103/vandaly-1828952407.html
Вандалы приговорены к заключению за нападение на холст Вермеера в Гааге
Вандалы приговорены к заключению за нападение на холст Вермеера в Гааге - РИА Новости, 03.11.2022
Вандалы приговорены к заключению за нападение на холст Вермеера в Гааге
Гаагский суд приговорил двух из трех вандалов, напавших на картину кисти голландского художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в галерее... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:55
2022-11-03T13:55
2022-11-03T13:58
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ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости. Гаагский суд приговорил двух из трех вандалов, напавших на картину кисти голландского художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в галерее Маурицхёйс, к двум месяцам лишения свободы, сообщает портал NL Times.Ранее местная полиция задержала трех активистов, которые пытались атаковать полотно Вермеера XVII века: один из них приклеивался к нему головой, другой выливал на шедевр консервированный суп из жестяной банки, третий снимал акцию на видео.Суд признал доказанным факт нанесенного урона. Первый участник и его напарник с камерой были приговорены к двум месяцам заключения. Третий экоактивист на заседание не явился, его дело будет рассмотрено в пятницу.Изначально прокуратура Нидерландов требовала четыре месяца тюремного заключения для каждого.Представители королевской галереи заявили, что экспонат не пострадал, поскольку закрыт защитным стеклом. Картина уже вернулась на прежнее место экспозиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, гаага, нидерланды, музеи, экология
Культура, Новости культуры, Гаага, Нидерланды, Музеи, Экология
13:55 03.11.2022 (обновлено: 13:58 03.11.2022)
Вандалы приговорены к заключению за нападение на холст Вермеера в Гааге
Двое вандалов приговорены к двум месяцам заключения за нападение на холст Вермеера в Гааге