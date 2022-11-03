https://ria.ru/20221103/ukraina-1828831739.html
Укрэнерго начала веерные отключения в нескольких областях страны, пишут СМИ
Укрэнерго начала веерные отключения в нескольких областях страны, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
Укрэнерго начала веерные отключения в нескольких областях страны, пишут СМИ
"Укрэнерго" в среду вечером дала команду на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T01:05
2022-11-03T01:05
2022-11-03T02:49
украина
в мире
происшествия
специальная военная операция на украине
жкх
владимир зеленский
кировоградская область
киев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Укрэнерго" в среду вечером дала команду на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщает украинское издание "Страна.ua".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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01:05 03.11.2022 (обновлено: 02:49 03.11.2022)
Укрэнерго начала веерные отключения в нескольких областях страны, пишут СМИ
"Страна.ua": Укрэнерго начала веерные отключения электроэнергии в нескольких областях