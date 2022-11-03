https://ria.ru/20221103/ukraina-1828831739.html

Укрэнерго начала веерные отключения в нескольких областях страны, пишут СМИ

Укрэнерго начала веерные отключения в нескольких областях страны, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022

Укрэнерго начала веерные отключения в нескольких областях страны, пишут СМИ

"Укрэнерго" в среду вечером дала команду на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T01:05

2022-11-03T01:05

2022-11-03T02:49

украина

в мире

происшествия

специальная военная операция на украине

жкх

владимир зеленский

кировоградская область

киев

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Укрэнерго" в среду вечером дала команду на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщает украинское издание "Страна.ua".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221103/vzryvy-1828827907.html

украина

кировоградская область

киев

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